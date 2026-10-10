Toyota Fortuner 2026 có thêm bản mới, giá quy đổi gần 1 tỷ đồng

Leader Edition 2026 là phiên bản đặc biệt của mẫu xe Toyota Fortuner dành cho thị trường Ấn Độ. Ở lần nâng cấp này, Fortuner Leader Edition 2026 được tập trung làm mới ngoại thất, bổ sung tiện nghi và công nghệ trong khi hệ truyền động chỉ được tinh chỉnh nhẹ.

Phần đầu xe dễ nhận diện với cụm lưới tản nhiệt thiết kế riêng, khác biệt so với các phiên bản còn lại. Cản trước phong cách thể thao, các chi tiết màu đen ở cửa sau, bộ vành hợp kim sơn đen 17 inch kết hợp nắp chụp trung tâm màu đồng tạo nên dáng vẻ bệ vệ và mạnh mẽ hơn.

Một số chi tiết khác cũng được làm mới như phần nóc xe và ăng-ten vây cá mập sơn đen tương phản với tông màu ngoại thất chung. Các đường ốp hông thân xe và biểu tượng riêng trên nắp ca-pô là những chi tiết tạo nên sự khác biệt của phiên bản Fortuner Leader Edition.

Fortuner Leader Edition 2026 có ngoại hình thể thao hơn các phiên bản còn lại - Ảnh: Toyota

Nội thất xe cũng có phong cách thể thao hơn so với các phiên bản khác. Ghế ngồi được bọc da hai tông màu đen và đỏ mận. Đây cũng là cách phối màu được áp dụng tại tấm ốp cửa.

Ở trung tâm khoang lái là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe trang bị các tiện nghi đáng chú ý như dàn âm thanh 11 loa JBL, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, ghế trước tích hợp chức năng thông gió cùng hệ thống điều khiển hành trình tự động.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý vốn có trên Fortuner tại thị trường Ấn Độ gồm màn hình giải trí trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto có dây, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, ghế trước thông gió, hệ thống âm thanh JBL 11 loa và ga tự động.

Ngoài ra, Fortuner Leader Edition cũng trang bị hệ thống đèn viền nội thất và bậc cửa phát sáng, gương chiếu hậu ngoài bổ sung tính năng gập điện tự động…

Thiết kế khoang lái phiên bản Fortuner Leader Edition tại thị trường Ấn Độ - Ảnh: Toyota

Các trang bị an toàn trên xe có hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến đỗ xe phía trước/sau và hệ thống 7 túi khí.

Về truyền động, phiên bản Fortuner Leader Edition chỉ sử dụng duy nhất động cơ diesel 2.8L, công suất cực đại 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm trên bản số sàn và 500 Nm trên bản số tự động. Mẫu xe cũng chỉ trang bị duy nhất hệ dẫn động cầu sau, hộp số có hai tùy chọn sàn 6 cấp và tự động 6 cấp.

Tại thị trường Ấn Độ, phiên bản Fortuner Leader Edition 4x2 MT có mức giá bán lẻ 36,51 lakh rupee, tương đương khoảng 978 triệu đồng; phiên bản Fortuner Leader Edition 4x2 AT có giá 38,72 lakh rupee, quy đổi khoảng 1,037 tỷ đồng. Mẫu xe dự kiến bắt đầu mở bán từ ngày 12/10/2026.