Toyota đưa bán tải Kei siêu nhỏ, giá rẻ vào thị trường Mỹ năm 2027

Toyota giới thiệu mẫu xe bán tải siêu nhỏ Scion KEI-01. Ảnh: Toyota

Người phát ngôn Toyota Ed Hellwig cho biết hãng nhận thấy mối quan tâm đối với xe bán tải Kei tại Mỹ đang gia tăng và đây là cơ hội để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bằng một mẫu xe bán tải đa dụng, giá rẻ và siêu nhỏ gọn.

Mẫu xe Scion KEI-01 dự kiến được tung ra thị truòng vào năm 2027 tại nhà máy của Toyota ở bang Indiana. Xe thuộc phân khúc tốc độ thấp với vận tốc tối đa 40 km/h, không được lưu thông trên các tuyến đường có giới hạn tốc độ trên 56 km/h.

Toyota xác nhận việc tham gia vào phân khúc này giúp mẫu xe Scion KEI-01 không bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và khí thải khắt khe như ô tô thông thường.

Dòng xe Kei với kích thước nhỏ gọn, tối giản đã được người dân Nhật Bản sử dụng nhiều thập kỷ qua và có lượng người hâm mộ riêng tại Mỹ. Việc mua và sử dụng dòng xe này tại Mỹ không dễ dàng do người chơi xe thường phải nhập khẩu các xe ít nhất 25 năm tuổi từ Nhật Bản để tuân thủ quy định pháp lý. Tổng thống Donald Trump từng dành sự quan tâm cho dòng xe này khi gọi chúng là những chiếc xe rất đáng yêu.

Scion KEI-01 là sản phẩm đối lập với các dòng xe bán tải truyền thống tại Mỹ như Ford F-150 hay Chevrolet Silverado vốn ngày càng to lớn, nặng hơn và đắt đỏ hơn trong nhiều thập kỷ qua.

Xe được thiết kế với vô lăng nằm bên phải giống như ở Nhật Bản, trang bị động cơ 3 xilanh cùng thùng xe mở 3 bên. Toyota dự kiến xe sẽ phục vụ chủ yếu cho các doanh nghiệp nhỏ, nông dân, trường đại học, chính quyền địa phương và người sưu tầm.

Thị trường Mỹ cũng đang ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu xe nhỏ giá rẻ khác. Thương hiệu Fiat thuộc Stellantis gần đây bắt đầu bán mẫu xe điện hai chỗ Topolino với giá khoảng 15.000 USD. Hãng xe mới Slate kế hoạch cung cấp xe bán tải điện hai cửa giá khoảng 25.000 USD.

Công ty khởi nghiệp TELO Trucks đang chế tạo xe bán tải điện với giá dưới 50.000 USD, trong khi Ford dự định bán xe bán tải điện Fathom từ năm sau với giá khoảng 30.000 USD. Trong khi đó, mẫu F-150 mới hiện có giá khởi điểm hơn 40.000 USD.

Giám đốc trí tuệ kinh tế và thị trường công ty nghiên cứu CarGurus Kevin Roberts nhận định sự xuất hiện của dòng xe nhỏ Scion KEI-01 là một điểm sáng đáng chú ý trong xu hướng xe ô tô tại Mỹ ngày càng to ra suốt nhiều thập kỷ.