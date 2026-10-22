Toyota đầu tư 44 triệu USD sản xuất xe bán tải Hilux chạy bằng hydro

Mẫu bán tải Toyota Hilux. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) đã chính thức phê duyệt đơn xin ưu đãi của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản liên quan đến khoản đầu tư 1,49 tỷ baht (44 triệu USD) để đưa mẫu xe Hilux chạy bằng hydro ra thị trường vào năm 2028.

Trước đó, Toyota đã công bố kế hoạch cho phiên bản chạy bằng pin nhiên liệu vào năm 2025.

Dự kiến nhà máy Ban Pho của Toyota ở miền Trung Thái Lan sẽ sản xuất 3.000 chiếc xe tải mỗi năm. Ban đầu, tất cả xe Hilux chạy bằng hydro sản xuất tại đây dự kiến sẽ được xuất khẩu sang các thị trường bao gồm châu Âu, Australia và New Zealand.

Việc sản xuất sẽ sử dụng dây chuyền sản xuất Hilux hiện có, bổ sung thêm các bình chứa hydro và các quy trình mới để lắp ráp các bộ phận chính như pin nhiên liệu. Nhà sản xuất ô tô này dự định sẽ thiết lập một trạm tiếp nhiên liệu hydro tại nhà máy.

Toyota dự kiến mua nguyên vật liệu và linh kiện phục vụ dự án từ các nhà cung cấp tại Thái Lan với giá trị khoảng 640 triệu baht mỗi năm, bao gồm các bộ phận của hệ thống làm mát và ghế xe.

Hãng có kế hoạch chuyển giao công nghệ và kiến thức trong các lĩnh vực như kỹ thuật sản xuất, an toàn và quản lý nhân sự cho Thái Lan, đồng thời đào tạo các nhà cung cấp địa phương có khả năng đảm nhận công việc sản xuất xe chạy bằng pin nhiên liệu.