Toyota Crown 2027 trình làng, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Ở phiên bản mới, mẫu sedan hạng sang của Toyota được bổ sung các tùy chọn màu sơn ngoại thất hai tông màu, đồng thời nâng cấp một số trang bị tiện nghi bên trong cabin, đặc biệt là khả năng điều chỉnh ghế hành khách phía trước. Trong khi đó, hệ truyền động hybrid 2.5L tiếp tục được duy trì, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Toyota Crown 2027.

Điểm mới dễ nhận thấy trên Toyota Crown 2027 là hai tùy chọn màu sơn ngoại thất hai tông màu gồm bạc pha lê/đen pha lê và bạc pha lê/trắng pha lê. Cách phối màu này mang đến diện mạo hiện đại, tạo thêm điểm nhấn cho thiết kế vốn hướng đến sự sang trọng và lịch lãm của dòng Crown.

Phần đầu xe tiếp tục nổi bật với lưới tản nhiệt được hoàn thiện bằng lớp mạ crôm khói có hiệu ứng bóng như thủy tinh, kết hợp cụm đèn pha LED tích hợp hệ thống chiếu sáng xa thích ứng AHS. Công nghệ AHS có khả năng điều chỉnh vùng chiếu sáng nhằm cải thiện tầm quan sát vào ban đêm, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến các phương tiện di chuyển ngược chiều.

Toyota Crown 2027 sở hữu kích thước tổng thể dài 5.030 mm, rộng 1.890 mm và cao 1.480 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.000 mm. Những thông số này tạo nền tảng cho không gian cabin rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế sau, phù hợp với định hướng của một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn. Xe được cung cấp tùy chọn mâm hợp kim kích thước 19 inch và 20 inch.

Bên trong cabin, Toyota Crown 2027 tiếp tục được trang bị hệ thống màn hình hiện đại với cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Ngoài ra, xe còn có màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD, giúp người lái theo dõi các dữ liệu vận hành quan trọng mà không cần rời mắt quá nhiều khỏi mặt đường. Hệ thống giải trí hỗ trợ tương tác bằng giọng nói thông minh, đồng thời tương thích với Apple CarPlay, CarLife và nền tảng kết nối điện thoại Huawei HiCar, đáp ứng nhu cầu kết nối và sử dụng thiết bị di động của người dùng.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Toyota Crown 2027 nằm ở ghế hành khách phía trước của phiên bản cao cấp Supreme Edition. Ngoài khả năng điều chỉnh vị trí tiến lùi và độ ngả tựa lưng, ghế này đã được nâng cấp từ cơ chế điều chỉnh độ cao hai hướng lên bốn hướng so với phiên bản trước. Thay đổi tuy không quá lớn nhưng giúp hành khách dễ dàng tìm được tư thế ngồi phù hợp hơn, qua đó cải thiện sự thoải mái trong những hành trình dài.

Crown 2027 được trang bị gói hỗ trợ lái xe thông minh Toyota Pilot với nhiều tính năng hỗ trợ người điều khiển. Hệ thống bao gồm cảnh báo chệch làn đường, hệ thống an toàn tiền va chạm, hỗ trợ duy trì làn đường thông minh, hỗ trợ chuyển làn và hỗ trợ đỗ xe. Những công nghệ này góp phần giảm áp lực cho người lái trong điều kiện giao thông đông đúc, đồng thời nâng cao mức độ an toàn khi di chuyển trên đường cao tốc cũng như trong đô thị.

Khả năng vận hành của Toyota Crown 2027 tiếp tục dựa trên hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.5L 4 xi lanh thẳng hàng và mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất tối đa 185 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện đạt công suất 178 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sự kết hợp giữa hai nguồn động lực giúp mẫu sedan có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,6 giây, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những hành trình đường dài.

Toyota Crown 2027 được trang bị bình nhiên liệu dung tích 84 lít và có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp công bố ở mức 6,21 lít/100 km. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu sedan có kích thước lớn, sử dụng hệ truyền động hybrid dung tích 2.5L. Việc tiếp tục duy trì cấu hình hybrid cho thấy Toyota vẫn ưu tiên hiệu quả sử dụng nhiên liệu và khả năng vận hành êm ái trên dòng Crown.