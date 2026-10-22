Video: Xem chi tiết Toyota Corolla thế hệ mới bản Trung Quốc.

Theo Nikkei Asia, Toyota đang lên kế hoạch sản xuất Corolla thế hệ mới tại Trung Quốc sau khi tái cơ cấu một trong những liên doanh của hãng tại thị trường này. Hoạt động sản xuất dự kiến bắt đầu từ năm 2028 và do FAW Toyota Motor, liên doanh giữa Toyota và Tập đoàn FAW của Trung Quốc, đảm nhiệm.

Corolla thế hệ thứ 13 từng được hé lộ thông qua mẫu xe ý tưởng tại Japan Mobility Show 2025. So với thế hệ hiện hành, bản concept thể hiện sự thay đổi đáng kể về ngôn ngữ thiết kế, với kiểu dáng góc cạnh, nhiều đường nét sắc sảo và phong cách hiện đại hơn.

Toyota Corolla thế hệ mới sẽ được sản xuất tại Trung Quốc từ năm 2028.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trên Corolla mới không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở nền tảng kỹ thuật. Toyota dự kiến áp dụng chiến lược đa hệ truyền động, cho phép một mẫu xe sử dụng nhiều loại động lực khác nhau, từ động cơ đốt trong, hybrid đến thuần điện.

Theo ông Koji Sato, cựu Chủ tịch Toyota, nền tảng này được phát triển nhằm thích ứng với sự khác biệt về điều kiện giao thông và hạ tầng năng lượng giữa các thị trường trên thế giới.

Toyota hiện đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trên Lexus ES thế hệ mới, mẫu sedan được phát triển với cả phiên bản hybrid và thuần điện. Việc sử dụng chung nền tảng được kỳ vọng giúp hãng rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, tối ưu chi phí và linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu từng khu vực.

Khả năng Corolla thế hệ thứ 13 được bổ sung hệ truyền động REEV vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán, chưa được Toyota xác nhận.

Bên cạnh đó, Toyota cũng có kế hoạch sản xuất xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) tại Trung Quốc từ năm 2027. Đây là loại xe sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, kết hợp động cơ đốt trong làm nhiệm vụ phát điện nhằm kéo dài quãng đường di chuyển.

Hiện chưa rõ các mẫu REEV sắp được sản xuất sẽ là dòng xe hoàn toàn mới hay biến thể của những sản phẩm hiện có. Do đó, khả năng Corolla thế hệ thứ 13 được bổ sung hệ truyền động REEV vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán, chưa được Toyota xác nhận.