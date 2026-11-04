Toyota Corolla Cross thuần điện bất ngờ lộ diện

Theo thông tin được Headlightmag đăng tải, Toyota đang triển khai dự án phát triển Corolla Cross chạy điện hoàn toàn. Đáng chú ý, Thái Lan cũng nằm trong danh sách những thị trường được cân nhắc phân phối mẫu xe này. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt và mở bán vẫn chưa được công bố.

Xe thử nghiệm có nhiều chi tiết khác biệt

Hình ảnh chiếc xe thử nghiệm ban đầu được Carscoops đăng tải, trước khi trang Creative Trend của Nhật Bản tiếp tục phân tích.

Chiếc xe được phát hiện trong một khu vực tư nhân tại châu Âu, không gắn biển số và sử dụng nhiều bộ phận thân vỏ từ Toyota Corolla Cross hiện hành. Đây có thể là một nguyên mẫu thử nghiệm kỹ thuật, tận dụng thân xe có sẵn để che giấu thiết kế thực tế của sản phẩm đang phát triển.

Dù có ngoại hình khá giống Corolla Cross hiện tại, chiếc xe vẫn xuất hiện nhiều chi tiết bất thường. Đáng chú ý là cụm đèn pha hình tròn được lắp tạm thay cho đèn nguyên bản, chiều dài cơ sở có vẻ ngắn hơn và phần đuôi sử dụng một số chi tiết từ Corolla Cross phiên bản nâng cấp năm 2025.

Ngoài ra, khu vực gầm xe xuất hiện những bộ phận được cho là liên quan đến hệ thống pin điện áp cao, trong khi không quan sát thấy ống xả.

Những khác biệt này dẫn đến giả thuyết Toyota đang sử dụng thân vỏ Corolla Cross hiện hành để thử nghiệm cấu trúc khung gầm, hệ truyền động và các thành phần kỹ thuật của một mẫu xe điện mới, trước khi lắp đặt thân xe được thiết kế riêng cho phiên bản thương mại.

Điều đó đồng nghĩa ngoại hình chiếc xe thử nghiệm chưa chắc phản ánh thiết kế của Corolla Cross BEV khi chính thức ra mắt. Tỷ lệ thân xe, phần đầu và đuôi xe có thể thay đổi hoàn toàn trên phiên bản sản xuất.

Có thể sử dụng nền tảng thế hệ mới của Toyota

Một khả năng khác đang được đề cập là chiếc xe thử nghiệm có liên quan đến quá trình phát triển nền tảng thế hệ mới của Toyota theo chiến lược Multi-Pathway.

Định hướng này tập trung vào tính linh hoạt, cho phép phát triển các dòng xe sử dụng nhiều loại hệ truyền động khác nhau, bao gồm động cơ đốt trong, hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV) và thuần điện (BEV), nhằm đáp ứng nhu cầu của từng thị trường trên thế giới.

Tuy nhiên, Toyota chưa xác nhận chiếc xe thử nghiệm có sử dụng nền tảng này hay không.

Các thông số kỹ thuật của Corolla Cross BEV cũng chưa được tiết lộ, bao gồm công suất mô-tơ điện, dung lượng pin, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc và khả năng cung cấp các tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD) hoặc dẫn động bốn bánh (AWD).

Theo nguồn tin riêng của Headlightmag, Thái Lan là một trong những thị trường nằm trong kế hoạch phân phối Corolla Cross BEV.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin xác nhận về thời điểm ra mắt, địa điểm sản xuất, các phiên bản trang bị hoặc giá bán.

Theo forum.autodaily.vn