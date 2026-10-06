Toyota Corolla Cross 2027 trình làng: Siêu tiết kiệm xăng, giá hơn 660 triệu đồng

Điểm đáng chú ý nhất trên Toyota Corolla Cross 2027 là danh mục phiên bản hybrid được rút gọn. Nếu như đời 2026 có ba phiên bản Corolla Cross Hybrid gồm S, SE và XSE, Toyota hiện chỉ còn cung cấp hai lựa chọn SE và XSE cho đời 2027. Phiên bản Corolla Cross Hybrid S đã bị loại khỏi danh mục sản phẩm. Ngoài thay đổi này, Toyota cho biết phần lớn cấu hình của Corolla Cross 2027 được giữ nguyên so với mẫu xe đời trước.

Toyota Corolla Cross 2027.

Ở các phiên bản sử dụng động cơ xăng, Toyota Corolla Cross 2027 tiếp tục trang bị động cơ 4 xi lanh dung tích 2 lít. Động cơ này cho công suất tối đa 169 mã lực, kết hợp hộp số CVT có thêm cấp số đầu tiên dạng cơ khí. Khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh. Theo ước tính của Toyota, Corolla Cross 2027 dẫn động cầu trước có mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp khoảng 7,6 lít/100 km, trong khi phiên bản dẫn động 4 bánh ở mức 7,8 lít/100 km.

Trong khi đó, hệ truyền động hybrid tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn hơn về cả hiệu suất lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Toyota Corolla Cross Hybrid 2027 sử dụng hệ thống hybrid cho công suất tổng cộng 196 mã lực và được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử. Hai phiên bản Hybrid SE và Hybrid XSE có mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp 5,6 lít/100 km.

Trang bị công nghệ trên Toyota Corolla Cross 2027 cũng không có nhiều thay đổi. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình thông tin giải trí 8 inch, trong khi màn hình 10,5 inch xuất hiện trên các phiên bản LE và Hybrid SE. Với Corolla Cross XLE và Hybrid XSE, màn hình 10,5 inch trở thành trang bị tiêu chuẩn. Các phiên bản cao cấp còn được bổ sung cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Apple CarPlay và Android Auto không dây tiếp tục được cung cấp tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe.

Về an toàn, Toyota Corolla Cross 2027 tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0. Hệ thống này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động, nhận diện biển báo giao thông và hệ thống phanh tự động trước va chạm có khả năng phát hiện người đi bộ. Việc giữ nguyên gói công nghệ an toàn giúp Corolla Cross tiếp tục duy trì lợi thế trong nhóm SUV cỡ nhỏ hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Giá Toyota Corolla Cross 2027 tại thị trường Mỹ bắt đầu từ 25.535 USD (tương đương 663,68 triệu đồng) cho phiên bản L dẫn động cầu trước, chưa bao gồm các khoản phí xử lý và giao nhận. Trong khi đó, Corolla Cross Hybrid SE có giá khởi điểm 31.415 USD (816,51 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe đời mới có mức giá cao hơn đôi chút so với năm trước, dù những thay đổi về thiết kế và trang bị không đáng kể.

Toyota Corolla Cross 2027 dự kiến bắt đầu xuất hiện tại các đại lý ở Mỹ vào mùa Thu năm nay. Việc thu gọn danh mục phiên bản hybrid cho thấy Toyota đang tinh chỉnh dòng sản phẩm thay vì thực hiện một đợt nâng cấp lớn.