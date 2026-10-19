Toyota Corolla Altis 2027 ra mắt tại Pakistan, nâng cấp nhẹ sau hơn 12 năm

Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 11 (E170/E180) vẫn được phân phối tại Pakistan dù đã ra mắt thị trường này từ tháng 7/2014. Thay vì chuyển sang thế hệ mới như nhiều quốc gia khác, Toyota tiếp tục làm mới mẫu sedan hạng C bằng phiên bản nâng cấp 2027.

Toyota Corolla Altis 2027 thay đổi thiết kế, bổ sung trang bị

Ở phiên bản mới, Toyota Corolla Altis dành cho thị trường Pakistan được tinh chỉnh ngoại thất ở cả phía trước và phía sau. Những thay đổi tập trung vào lưới tản nhiệt, cản trước và các chi tiết bên trong cụm đèn pha, giúp diện mạo xe hiện đại hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Phía sau, mẫu sedan này được trang bị cản sau thiết kế mới, kết hợp bộ mâm hợp kim 16 inch có kiểu dáng khác biệt. Dù không thay đổi toàn diện, những điều chỉnh này giúp Corolla Altis duy trì sức hút trước các đối thủ trong phân khúc.

Bên cạnh thiết kế, Corolla Altis 2027 còn được bổ sung một số trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý như cảm biến đỗ xe xung quanh xe, kết nối Apple CarPlay không dây và cổng sạc USB Type-C. Các nâng cấp này hướng đến việc cải thiện trải nghiệm sử dụng hằng ngày, dù nền tảng tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên.

Giữ nguyên động cơ xăng 1.6L và 1.8L

Không có thay đổi về hệ truyền động, Toyota Corolla Altis 2027 tại Pakistan tiếp tục cung cấp hai tùy chọn động cơ xăng 1.6L và 1.8L.

Động cơ 1.6L, 4 xi-lanh sản sinh công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT-i 7 cấp, kết hợp hệ dẫn động cầu trước.

Trong khi đó, động cơ 1.8L, 4 xi-lanh cho công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm, đi kèm hộp số tự động CVT-i 7 cấp.

Toyota Corolla Altis 2027 được phân phối tại Pakistan với 6 phiên bản, có giá từ 6.099.000 đến 7.749.000 rupee Pakistan (PKR), tương đương khoảng 567-720 triệu đồng.

Vì sao Toyota vẫn duy trì Corolla Altis thế hệ cũ?

Việc Toyota tiếp tục bán Corolla Altis thế hệ thứ 11 tại Pakistan sau hơn một thập kỷ có thể xuất phát từ đặc điểm của thị trường này. Người tiêu dùng vẫn đề cao độ bền, chi phí bảo dưỡng, khả năng cung ứng phụ tùng và giá trị bán lại — những yếu tố vốn là lợi thế của Corolla.

Bên cạnh đó, chuyển sang thế hệ mới có thể đòi hỏi khoản đầu tư lớn để nâng cấp dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, tỷ giá biến động và thuế nhập khẩu cao, duy trì nền tảng hiện tại có thể là phương án phù hợp hơn về mặt chi phí đối với nhà sản xuất.

Lượng khách hàng trung thành cũng góp phần giúp Corolla Altis tiếp tục có chỗ đứng tại thị trường này. Thay vì thay đổi toàn diện, Toyota lựa chọn cải tiến từng phần để bổ sung trang bị và duy trì sức cạnh tranh.

Trong khi đó, Toyota Corolla tại nhiều thị trường khác đang hướng tới thế hệ thứ 12, được kỳ vọng có những thay đổi đáng kể về thiết kế và công nghệ. Tại Việt Nam, Corolla Altis hiện đã ngừng phân phối do doanh số không đạt kỳ vọng, cho thấy sự khác biệt về nhu cầu và chiến lược sản phẩm giữa các thị trường.