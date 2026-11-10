Toyota Corolla Altis 2026 tháng 11: giá từ 725 triệu đồng, 3 phiên bản gồm bản hybrid 1.8 HEV

Toyota Corolla Altis tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 725 đến 878 triệu đồng cho 3 phiên bản: 1.8 G, 1.8 V và 1.8 HEV hybrid. Xe nhập khẩu từ Thái Lan. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 799 đến 999 triệu đồng, tùy phiên bản và nơi đăng ký.

Trong phân khúc sedan hạng C, mẫu xe này cạnh tranh với Honda Civic, KIA K3, Mazda3, Hyundai Elantra và Chevrolet Cruze. Điểm khác biệt nằm ở bản hybrid và gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2) trên các bản cao.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Bản 1.8 G có giá niêm yết thấp nhất, 725 triệu đồng. Bản 1.8 V là 780 triệu đồng và bản hybrid 1.8 HEV là 878 triệu đồng. Màu Trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu còn lại.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo. Giá chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Hành trình từ năm 1966 đến thế hệ thứ 12

Corolla Altis ra mắt lần đầu năm 1966 tại Nhật Bản. Hiện xe được sản xuất tại 16 nước và có mặt ở hơn 154 quốc gia. Tại Việt Nam, bản cập nhật tháng 10/2018 bổ sung một số trang bị tiện nghi, an toàn và tùy chọn màu Trắng ngọc trai.

Tháng 3/2022, thế hệ hoàn toàn mới ra mắt với thay đổi từ khung gầm đến thiết kế và trang bị. Thế hệ thứ 12 có thêm động cơ hybrid và gói TSS2. Ngày 4/10/2023, xe nhận thêm một đợt nâng cấp nhẹ với nhiều công nghệ mới.

Xe có 5 màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đỏ, Xám, Bạc, Đen, cùng 2 màu nội thất Đen và Be.

Nền tảng TNGA và ngôn ngữ thiết kế góc cạnh

Corolla Altis thế hệ thứ 12 dùng khung gầm Toyota New Global Architecture (TNGA). Thiết kế vuông vắn, góc cạnh và trẻ trung hơn thế hệ trước. Kích thước các bản 1.8 G và 1.8 V là 4.630 x 1.780 x 1.435 mm, bản 1.8 HEV cao hơn với 1.455 mm. Chiều dài cơ sở đều là 2.700 mm.

Đầu xe có lưới tản nhiệt mở rộng, sơn đen và đặt thấp hơn đời trước. Cụm đèn pha LED tạo hình chữ J, trong khi đèn sương mù được thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt. Các chi tiết mạ crom giúp ngoại hình thêm nổi bật.

Bản 1.8 G dùng mâm 16 inch, lốp 205/55 R16. Hai bản 1.8 V và 1.8 HEV dùng mâm 17 inch, lốp 225/45 R17. Khoảng sáng gầm là 128 mm ở hai bản xăng và 149 mm ở bản hybrid. Gương chiếu hậu đồng màu thân xe, chỉnh điện và gập tự động, tay nắm cửa cùng viền cửa sổ trên sáng bóng.

Ở phần đuôi, cụm đèn hậu LED có đường nét thanh mảnh và được nối với nhau bằng dải crom. Cản sau mô phỏng hình chữ C ở hai bên, tương tự cản trước.

Cabin cải thiện tầm nhìn, màn hình đồng hồ 12,3 inch

Khoang cabin được thiết kế lại với vật liệu tốt hơn đời cũ. Bảng điều khiển bố trí hợp lý hơn, cột A thu hẹp và gương chiếu hậu đổi vị trí lắp đặt, nhờ vậy tầm nhìn cải thiện đáng kể.

Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Sau vô-lăng 3 chấu là bảng đồng hồ TFT 12,3 inch, được nguồn tin ghi nhận là lớn nhất phân khúc. Bản 1.8 HEV có thêm hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), giám sát áp suất lốp và sạc không dây.

Ghế ngồi bọc da trên cả ba phiên bản, ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Theo bảng thông số, điều hòa tự động 2 vùng có trên bản hybrid, còn hai bản xăng là 1 vùng. Cả ba bản đều có cửa gió cho hàng ghế sau và không trang bị cửa sổ trời.

Hai cấu hình động cơ: xăng 1.8L và hybrid

Hai bản 1.8 G và 1.8 V dùng động cơ xăng 1.8L (2ZR-FBE, dung tích 1.798 cc), công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe đi cùng hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Bản 1.8 HEV kết hợp động cơ xăng 1.8L (2ZR-FXE) với mô-tơ điện, ắc quy Nickel metal và hộp số CVT. Động cơ xăng của bản này có mô-men xoắn 142 Nm. Số liệu công suất hệ hybrid trong nguồn chưa thống nhất, nên người mua cần đối chiếu với đại lý Toyota.

Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau tay đòn kép, phanh đĩa ở cả bốn bánh. Bản 1.8 G có 2 chế độ lái (Bình thường, Thể thao), bản 1.8 V có nhiều chế độ lái, còn bản 1.8 HEV có 3 chế độ gồm Bình thường, Thể thao và Eco. Cả ba bản đều có lẫy chuyển số trên vô-lăng.