Toyota có thể hồi sinh xe thể thao cỡ nhỏ

Theo tạp chí ô tô Nhật Bản Response, Toyota đang cân nhắc hồi sinh mẫu xe thể thao S-FR sau hơn 10 năm kể từ khi bản concept xuất hiện tại Tokyo Motor Show 2015. Phiên bản thương mại có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2027, với kích thước nhỏ hơn đáng kể so với thiết kế ban đầu.

Mẫu xe thể thao S-FR bản concept xuất hiện tại Tokyo Motor Show 2015.

Thay vì phát triển một mẫu coupe thể thao cỡ nhỏ thông thường, Toyota được cho là đang hướng S-FR đến phân khúc kei-car, dòng ô tô siêu nhỏ tại Nhật Bản. Cách tiếp cận này giúp giới hạn kích thước xe, đồng thời hướng đến mục tiêu giảm chi phí sản xuất và giá bán.

Theo thông tin ban đầu, S-FR có thể sử dụng động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh, dung tích 660 phân khối, công suất khoảng 64 mã lực. Xe dẫn động cầu sau, đi kèm hai tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT.

Mẫu xe thể thao S-FR bản concept xuất hiện tại Tokyo Motor Show 2015.

Nếu thông tin trở thành hiện thực, S-FR sẽ đi theo hướng khác biệt so với phần lớn xe thể thao hiện nay, tập trung vào trọng lượng nhẹ và khả năng vận hành linh hoạt thay vì công suất lớn.

Mẫu xe mới được cho là có chiều dài 3.395mm, rộng 1.475mm, cao 1.230mm và chiều dài cơ sở 2.265mm. So với bản concept năm 2015, xe ngắn hơn 595mm và hẹp hơn 220mm.

Đáng chú ý, bộ thông số kích thước này trùng với Daihatsu K-Open, mẫu xe thể thao mui trần được giới thiệu tại Japan Mobility Show 2025. K-Open có trọng lượng khoảng 850 kg, sử dụng hệ dẫn động cầu sau thay cho cầu trước trên mẫu Copen trước đây.

Daihatsu K-Open được giới thiệu tại Japan Mobility Show 2025.

Daihatsu hiện đã phát triển các nguyên mẫu K-Open có khả năng vận hành thực tế để nghiên cứu tính khả thi của xe thể thao dẫn động cầu sau trong giới hạn kích thước kei-car. Một phiên bản thử nghiệm tiếp theo mang tên K-Open Running Prototype 2 còn sử dụng cách bố trí động cơ lùi về phía sau trục trước nhằm cải thiện phân bổ trọng lượng.

Sự tương đồng giữa hai mẫu xe làm xuất hiện khả năng Toyota và Daihatsu chia sẻ nền tảng kỹ thuật. Theo đó, Daihatsu có thể phát triển Copen mui trần, trong khi Toyota cung cấp S-FR dưới dạng coupe mui cứng. Tuy nhiên, đây mới là giả thuyết, chưa được hai hãng xác nhận.

S-FR concept ra mắt năm 2015 vốn được thiết kế với bốn chỗ ngồi, động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau và hộp số sàn 6 cấp. Với kích thước thu nhỏ, phiên bản thương mại có thể chuyển sang cấu hình hai chỗ, tương tự Daihatsu K-Open. Toyota hiện chưa công bố thông số trọng lượng, hệ thống treo hay cách bố trí động cơ của mẫu xe mới.

Nếu được sản xuất, S-FR có thể trở thành mẫu xe thể thao nằm dưới GR86 trong danh mục sản phẩm Toyota, hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu xe thể thao dẫn động cầu sau với chi phí tiếp cận thấp hơn.

Dù vậy, thời điểm ra mắt năm 2027 vẫn chỉ là thông tin từ truyền thông Nhật Bản. Toyota và Daihatsu chưa xác nhận kế hoạch sản xuất S-FR hay K-Open.