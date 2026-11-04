Toyota chuyển 50 mẫu xe sang nâng cấp phần mềm, mở hướng thu phí mới

SUV RAV4 thế hệ mới. Ảnh: Toyota

Động thái này cho phép cập nhật và nâng cấp tính năng của tất cả các mẫu xe Toyota thông qua các bản cập nhật phần mềm. Toyota muốn xây dựng mô hình kinh doanh trong đó nền tảng phần mềm của hãng được trang bị cho khoảng 10 triệu ô tô mới mỗi năm trên toàn cầu.

Sau khi xe được bán ra, hãng sẽ tiếp tục thu phí khi khách hàng cập nhật phần mềm để nâng cấp các tính năng của xe.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản lần đầu ứng dụng nền tảng phần mềm trên xe Arene trên mẫu SUV RAV4 ra mắt năm 2025. Theo các quan chức Toyota hôm thứ Sáu, hãng dự kiến mở rộng số lượng mẫu xe sử dụng Arene vào năm 2030, sau đó cung cấp nền tảng này cho các nhà sản xuất ô tô đối tác.

Hiện Tesla và các hãng xe Trung Quốc đang dẫn đầu xu hướng phát triển dòng xe có thể nâng cấp tính năng bằng phần mềm. Cạnh tranh trong lĩnh vực này cũng ngày càng gia tăng tại Nhật Bản, khi Honda và Nissan đã nhất trí hợp tác phát triển phần mềm trên xe.