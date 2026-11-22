Mẫu bán tải Toyota Corolla Deck được giới thiệu ngày 18/11/2026, trong sự kiện khánh thành nhà máy Sorocaba 2 tại bang São Paulo, Brazil.

Toyota vừa chính thức giới thiệu Corolla Deck, mẫu bán tải unibody phát triển dành cho thị trường Brazil và các quốc gia khác tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Được phát triển dựa trên Corolla Cross, mẫu xe đánh dấu bước tham gia của hãng xe Nhật Bản vào phân khúc bán tải cỡ trung đang phát triển, nơi có những đối thủ như Fiat Toro và Renault Niagara sắp ra mắt.

Cụ thể hơn, Corolla Deck được giới thiệu ngày 18/11/2026, trong sự kiện khánh thành nhà máy Sorocaba 2 của Toyota tại bang São Paulo, Brazil. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên được công bố sẽ sản xuất tại cơ sở mới. Nhà máy sẽ đảm nhiệm việc lắp ráp Corolla Deck để xuất khẩu sang các thị trường ở Mỹ Latinh và Caribe.

Corolla Cross được phát triển thành bán tải

Sự xuất hiện của Corolla Deck khép lại nhiều tháng đồn đoán và những hình ảnh chạy thử bị bắt gặp trước đó về dự án bán tải mới của Toyota. Mẫu xe đưa hãng vào phân khúc bán tải unibody, nơi đã có những cái tên như Fiat Toro, đồng thời chuẩn bị đón thêm các đối thủ như Renault Niagara, BYD Mako và Volkswagen Tukan.

Toyota chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của Corolla Deck. Tuy nhiên, phiên bản xuất hiện tại sự kiện ra mắt mang logo XRX và HEV, cho thấy xe có thể được trang bị hệ truyền động hybrid. Dù vậy, hãng chưa xác nhận cấu hình động cơ cũng như thông số vận hành cụ thể.

Hệ truyền động trên Corolla Cross và Corolla sedan tại Brazil có thể là cơ sở tham khảo cho mẫu bán tải mới. Cấu hình hybrid hiện tại của hai mẫu xe này kết hợp động cơ xăng 1.8L hút khí tự nhiên có khả năng sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), một mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,3 kWh. Tổng công suất hệ thống đạt 122 mã lực, truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động e-CVT. Tuy nhiên, chưa rõ Corolla Deck có sử dụng nguyên cấu hình này hay không.

Về thiết kế, Corolla Deck kế thừa nhiều đường nét từ Corolla Cross, bao gồm cụm đèn pha, cửa trước và tỷ lệ tổng thể thân xe. Tuy nhiên, Toyota đã tạo sự khác biệt ở phần đầu xe với thanh ngang lớn chạy xuyên qua lưới tản nhiệt, gợi liên tưởng đến Frontlander, phiên bản phát triển từ Corolla Cross dành cho thị trường Trung Quốc.

Phần đuôi được thiết kế lại để bố trí thùng hàng riêng biệt, đi kèm cụm đèn hậu và cửa thùng đặc trưng của dòng bán tải. Hình ảnh tại sự kiện cũng cho thấy Corolla Deck có thể sử dụng hệ thống treo sau độc lập thay vì dạng thanh xoắn như Corolla Cross. Cấu hình này gần với Corolla sedan hơn, dù Toyota chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết.

Nhà máy mới phục vụ sản xuất và xuất khẩu

Corolla Deck sẽ được sản xuất tại nhà máy Sorocaba 2 của Toyota. Cơ sở này có tổng diện tích nhà xưởng 160.000 m², nằm trên khu đất rộng 400.000 m² thuộc tổ hợp sản xuất hiện hữu của hãng tại bang São Paulo.

Nhà máy có công suất ban đầu 100.000 xe mỗi năm và khả năng mở rộng lên 200.000 xe trong tương lai. Tương tự nhà máy Sorocaba hiện tại, cơ sở mới tích hợp toàn bộ quy trình sản xuất, từ dập khuôn, hàn thân vỏ, sơn đến lắp ráp hoàn thiện. Nhà máy cũng được trang bị để sản xuất các mẫu xe hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có thể vận hành bằng xăng hoặc ethanol.

Các hoạt động sản xuất tại tổ hợp Sorocaba sẽ bao gồm toàn bộ danh mục xe Toyota tại Brazil, gồm Corolla sedan, Corolla Cross, Yaris Cross và sau này là Corolla Deck. Cơ sở mới cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tập trung hoạt động sản xuất và phát triển xe của Toyota phục vụ thị trường Mỹ Latinh.

Toyota cho biết nhà máy Sorocaba 2 sẽ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có biomethane, nhằm giảm lượng khí thải trong quá trình sản xuất. Hãng chưa công bố cơ cấu năng lượng cụ thể cũng như tỷ lệ biomethane dự kiến sử dụng. Dù vậy, đây là một phần trong kế hoạch giảm tác động môi trường từ hoạt động sản xuất ô tô tại Brazil.

Nhà máy mới nằm trong chương trình đầu tư trị giá khoảng 11,5 tỷ USD của Toyota tại Brazil đến năm 2030. Hãng cho biết kế hoạch này vẫn được duy trì bất chấp những thiệt hại nghiêm trọng mà một trận thiên tai gây ra cho nhà máy sản xuất động cơ tại Porto Feliz, bang São Paulo, vào năm 2025.

Dự án mở rộng dự kiến tạo ra khoảng 2.000 việc làm trực tiếp đến năm 2030. Khi công bố dự án vào năm 2024, Toyota từng đặt mục tiêu tạo 500 việc làm trực tiếp vào năm 2026, cùng khoảng 10.000 cơ hội việc làm gián tiếp trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

(theo Otofun)