Toyota Camry 2027 ra mắt tại Mỹ, giá từ 781 triệu đồng

Toyota vừa công bố Toyota Camry 2027 dành cho thị trường Mỹ với một số điều chỉnh về giá bán. Thay vì nâng cấp thiết kế hay bổ sung công nghệ mới, hãng xe Nhật Bản tiếp tục duy trì cấu hình của thế hệ hiện tại, tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự đa dạng trong lựa chọn phiên bản.

Theo công bố, Toyota Camry 2027 có giá khởi điểm 29.700 USD, tương đương khoảng 781 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo 26.300 đồng/USD. Mức giá này tăng 700 USD (khoảng 18 triệu đồng) so với phiên bản 2026, chưa bao gồm phí xử lý và vận chuyển xe đến đại lý.

Toyota Camry 2027. Ảnh: Autoevolution.

Duy trì thiết kế, phân phối với 5 phiên bản

Toyota Camry 2027 tiếp tục sử dụng thiết kế đầu xe hình búa đặc trưng, kết hợp cụm đèn LED thanh mảnh và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Kiểu dáng tổng thể không có sự khác biệt đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.

Tại Mỹ, Toyota cung cấp 5 phiên bản gồm LE, SE, Nightshade, XLE và XSE. Trong đó, LE và XLE tập trung vào tiện nghi, còn SE, Nightshade và XSE hướng đến khách hàng yêu thích phong cách thể thao. Các phiên bản thể thao sử dụng hệ thống treo được tinh chỉnh nhằm cải thiện khả năng vận hành.

Thiết kế khoang lái của Toyota Camry 2027. Ảnh: Autoevolution.

Bên trong khoang lái, các phiên bản tiêu chuẩn trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Hai phiên bản cao cấp XLE và XSE sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng màn hình giải trí có kích thước 12,3 inch, kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD 10 inch.

Toyota tiếp tục trang bị Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây cùng hệ thống điều hòa tự động hai vùng trên toàn bộ dải sản phẩm.

Về chất liệu nội thất, phiên bản SE sử dụng ghế bọc SofTex, trong khi XSE trang bị ghế da đục lỗ. Những trang bị này không có thay đổi đáng kể so với đời xe 2026.

Động cơ hybrid cho công suất tối đa 232 mã lực

Toyota Camry 2027 tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.5L, 4 xi-lanh hút khí tự nhiên với mô-tơ điện. Hãng cung cấp hai lựa chọn gồm dẫn động cầu trước (FWD) và dẫn động bốn bánh toàn thời gian điện tử (AWD).

Ở cấu hình FWD, hệ thống hybrid tạo ra tổng công suất 225 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-97 km/h trong 6,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 185 km/h.

Trong khi đó, phiên bản AWD bổ sung một mô-tơ điện tại cầu sau, nâng tổng công suất lên 232 mã lực. Cấu hình này giúp xe rút ngắn thời gian tăng tốc 0-97 km/h xuống còn 6,5 giây. Cả hai tùy chọn đều sử dụng hộp số vô cấp điện tử eCVT.

Toyota Camry 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid. Ảnh: Autoevolution.

Về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Toyota công bố Camry 2027 phiên bản LE dẫn động cầu trước đạt mức tiêu thụ kết hợp ước tính 51 mpg, tương đương khoảng 4,6 lít/100 km.

Theo kế hoạch, Toyota Camry 2027 sẽ có mặt tại các đại lý Mỹ trong mùa thu năm 2026. Việc duy trì thiết kế, trang bị và hệ truyền động cho thấy Toyota chưa thực hiện đợt nâng cấp lớn đối với dòng sedan hạng D này.

Mức giá 781 triệu đồng chỉ là con số quy đổi tham khảo từ thị trường Mỹ, chưa bao gồm các khoản thuế, phí và không phản ánh giá bán của Camry tại Việt Nam.