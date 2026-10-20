Toyota cam kết sản xuất ô tô tại Canada giữa căng thẳng thương mại

Logo của Logo của Toyota Motor Corp. Ảnh: TTXVN

Theo mạng tin nationalpost.com, mẫu xe crossover cỡ nhỏ mới nhất của Toyota Motor Corp. sẽ bắt đầu xuất xưởng từ nhà máy ở Ontario (Canada) vào tháng 12. Đây là minh chứng cho cam kết của hãng xe Nhật Bản trong việc sản xuất ô tô tại Canada, ngay thời điểm các đối thủ từ Mỹ đang cắt giảm sản lượng tại đây và các đối thủ mới gia nhập thị trường Canada từ Trung Quốc lại đang đẩy mạnh doanh số.

Mẫu xe Lexus NX phiên bản nâng cấp (chỉ có tùy chọn hybrid) là 1 trong 3 mẫu xe được sản xuất tại tổ hợp nhà máy đã hoạt động 38 năm của Toyota ở Cambridge, Ontario, bên cạnh mẫu crossover Toyota RAV4 và SUV Lexus RX. Mặc dù một phần sản lượng được tiêu thụ nội địa, khoảng 85% số xe này dành cho xuất khẩu - chủ yếu sang thị trường Mỹ rộng lớn và mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều.

Hãng cũng sản xuất mẫu RAV4 tại một cơ sở khác ở Ontario, cách đó khoảng 48 km. Tổng sản lượng của các nhà máy này trong năm ngoái đạt 537.518 chiếc, đưa Toyota trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất tại Canada.

Mỹ là thị trường trọng yếu đối với ô tô sản xuất tại Canada. Ngành này đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các mức thuế nhập khẩu do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Các loại thuế này bào mòn lợi nhuận và khiến một số hãng xe phải thu hẹp hoạt động tại đây. Nhà Trắng đã đe dọa sẽ tăng thuế đối với ô tô lên mức 50% nếu một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn không đạt được trước ngày 1/1/2027.

Toyota đã đầu tư 1,1 tỷ USD vào hoạt động tại Canada cho mẫu RAV4 mới nhất (bắt đầu sản xuất từ tháng 1) và chi thêm hàng trăm triệu USD cho mẫu NX mới nhất. Với việc tất cả các nhà máy của hãng đang hoạt động ở mức tối đa hoặc gần tối đa công suất, Toyota coi Canada là mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu và là yếu tố then chốt trong nỗ lực nội địa hóa kéo dài suốt 4 thập kỷ qua.

Ông Scott MacKenzie, Giám đốc phụ trách các vấn đề doanh nghiệp tại Toyota Motor Manufacturing Canada, cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn cam kết sản xuất ô tô tại Canada trong dài hạn”. Theo ông Mackenzie, các nhà máy tại địa phương đang vận hành hai ca làm việc trọn vẹn cùng với chế độ tăng ca thường xuyên.

Ông nói: "Chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư tại đây và tin rằng Canada là nơi tuyệt vời để sản xuất ô tô". Hiện tại, các hoạt động này đang vận hành ở mức "vượt xa 100%" công suất, nhưng tốc độ sản xuất nhanh chóng đó có thể sẽ không duy trì được nếu mức thuế quan bị đẩy lên cao hơn nữa.

Cam kết đầu tư vào Canada của Toyota và hãng xe đồng hương Honda Motor Co. được đưa ra trong bối cảnh sự cạnh tranh đang gia tăng do sự xuất hiện của các loại xe sản xuất tại Trung Quốc. Mặc dù số lượng xe nhập khẩu được cấp phép từ Trung Quốc vẫn còn tương đối khiêm tốn - khoảng 50.000 chiếc mỗi năm - nhưng hạn ngạch này sẽ tăng dần theo thỏa thuận mà Canada đã đạt được với Trung Quốc vào đầu năm nay.

Hãng Geely Automobile Holdings Ltd. của Trung Quốc có kế hoạch bắt đầu bán xe tại Canada vào năm tới, qua đó trở thành nhà sản xuất xe điện đại trà đầu tiên của Trung Quốc hiện diện tại thị trường này.

General Motors Co. từ lâu đã giữ vị thế dẫn đầu thị trường Canada với doanh số khoảng 300.000 xe (bao gồm cả xe con và xe tải) trong năm 2025. Tuy nhiên, Toyota đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách này khi đạt kỷ lục giao 249.445 xe trong năm ngoái,,tăng 4,4%. Kết quả này đạt được trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng của thị trường đang chậm lại, với mức tăng 2,1% lên khoảng 1,9 triệu xe mới được bán ra.

Căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Canada đã làm trầm trọng thêm tình trạng sụt giảm dài hạn trong hoạt động sản xuất ô tô tại Canada, một phần do chi phí nhân công và các chi phí cố định khác. Số lượng xe được lắp ráp tại quốc gia này đã giảm từ khoảng 3 triệu chiếc vào năm 2000 xuống còn 1,3 triệu chiếc vào năm 2024. Trong những năm gần đây, 3 nhà sản xuất ô tô lớn có trụ sở tại Detroit đã thu hẹp quy mô sản xuất của họ tại Canada.