Toyota bồi thường 750 triệu AUD cho 136.000 chủ xe tại Australia

Toyota Hilux. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Ít nhất 136.000 khách hàng sử dụng xe Toyota tại Australia có thể được nhận tiền bồi thường sau khi hãng sản xuất ô tô Nhật Bản đồng ý chi trả 750 triệu AUD (524 triệu USD) để giải quyết hai vụ kiện tập thể kéo dài liên quan đến lỗi hệ thống khí thải của các dòng xe sử dụng động cơ diesel.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các vụ kiện tập thể trên liên quan đến những khách hàng tại Australia mua một số mẫu xe Toyota HiLux, Prado và Fortuner sử dụng động cơ diesel trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2015 đến 23/4/2020, bao gồm cả một số xe đã được mua lại từ chủ sở hữu ban đầu.

Sau khi trừ khoản phí tài trợ tố tụng là 244 triệu AUD và 18 triệu AUD phí pháp lý, khoảng 488 triệu AUD sẽ được chia cho 136.000 chủ xe, tương đương trung bình 3.588 AUD/người.

Khoản dàn xếp trị giá 750 triệu AUD cần được Tòa án Liên bang Australia phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những khoản dàn xếp kiện tụng tập thể lớn tại nước này, vượt mức phí đền bù 650 triệu AUD trong vụ kiện liên quan đến chương trình trợ cấp xã hội Robodebt.

Toyota xác nhận đã đạt được thỏa thuận dàn xếp, song nhấn mạnh thỏa thuận này còn phụ thuộc vào sự phê chuẩn của tòa án. Hãng cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì những bất tiện hoặc khó chịu mà họ đã gặp phải.

Theo thông tin trong hồ sơ vụ việc, các xe diesel bị ảnh hưởng vốn bị lắp đặt bộ lọc khí thải lỗi trước khi Toyota xử lý vấn đề vào năm 2018. Lỗi kỹ thuật này khiến bộ lọc có thể bị tắc, gây ra khói trắng có mùi khó chịu và làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Nhóm nguyên đơn từng giành chiến thắng trong phiên tòa sơ thẩm vào năm 2022, nhưng Toyota đã kháng cáo khiến vụ việc bị trì hoãn tại các tòa án trong nhiều năm. Đến cuối năm 2024, Tòa án Tối cao Australia đã bác bỏ quan điểm của Toyota và chuyển trả vụ án về lại Tòa án Liên bang.

Mặc dù các bên đạt được thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa án, Thẩm phán Tòa án Liên bang Michael Lee cho biết ông sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc có phê chuẩn thỏa thuận này hay không tại phiên điều trần diễn ra vào cuối tháng 11 tới.