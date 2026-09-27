Toyota Aygo 2006 số sàn, xe nhỏ, lạ và hiếm giá 125 triệu có nên mua?

Toyota Aygo là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ được Toyota phát triển chủ yếu cho thị trường châu Âu, bắt đầu sản xuất từ năm 2005. Thế hệ đầu tiên là kết quả của dự án hợp tác giữa Toyota và PSA Peugeot Citroën, dùng chung nền tảng với Peugeot 107 và Citroën C1. Aygo, Peugeot 107 và Citroën C1 được sản xuất tại nhà máy TPCA ở Kolín, Cộng hòa Czech.

Aygo có kích thước nhỏ, hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị, nơi những mẫu xe có bán kính quay đầu và thân xe gọn có lợi thế khi luồn phố, quay đầu hoặc tìm chỗ đỗ. Đây cũng là lý do mẫu xe này phù hợp với nhóm khách hàng thích những chiếc xe đô thị nhỏ thay vì các mẫu hatchback hạng A phổ biến tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Aygo chưa bao giờ là mẫu xe phổ biến ở Việt Nam. Khảo sát trên các sàn xe cũ cho thấy lượng tin rao khá ít, thậm chí có thời điểm không xuất hiện xe đời 2006. Những chiếc Aygo từng được rao bán chủ yếu thuộc đời 2005-2011, với giá khá rộng tùy tình trạng, phiên bản và năm sản xuất. Điều này khiến Aygo trở thành lựa chọn tương đối khác biệt so với những mẫu xe cũ cùng tầm tiền vốn có nguồn cung lớn hơn.

Chiếc Aygo 2006 của anh Ngọc Đức được chào bán với giá 125 triệu đồng. Theo thông tin từ người bán, xe được chăm chút kỹ và đã được đầu tư một khoản chi phí vài chục triệu đồng để làm lại.

Nhìn từ bên ngoài, xe mang màu sơn ghi xám. Sau gần 20 năm, tổng thể chiếc hatchback vẫn giữ được phom dáng nguyên bản đặc trưng của Aygo thế hệ đầu. Các mảng thân vỏ và những chi tiết ốp nhựa tạo nên diện mạo khá đặc trưng của một mẫu xe đô thị châu Âu đầu những năm 2000.

Sau gần 20 năm, tổng thể chiếc hatchback vẫn giữ được phom dáng nguyên bản đặc trưng của Aygo thế hệ đầu.

Cụm đèn pha phía trước vẫn giữ thiết kế nguyên bản dạng chóa, trong khi đèn báo rẽ được bố trí ở khu vực thân xe. Bộ mâm đúc hợp kim 5 chấu mang logo Toyota cũng góp phần giữ lại vẻ nguyên bản cho chiếc xe.

Bên trong cabin, chiếc Aygo đã được chủ xe nâng cấp để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hiện nay. Toàn bộ ghế được bọc lại da hai tông màu đen - nâu, tạo cảm giác mới hơn so với nội thất nguyên bản của một chiếc xe đã có tuổi đời gần 20 năm.

Bên trong cabin, chiếc Aygo đã được chủ xe nâng cấp để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hiện nay.

Đáng chú ý nhất là màn hình Android cảm ứng kích thước lớn được bổ sung ở trung tâm táp-lô. Đây là trang bị không có trên xe nguyên bản đời 2006 nhưng giúp khoang cabin thuận tiện hơn cho nhu cầu giải trí và dẫn đường hiện nay.

Vô-lăng 3 chấu vẫn mang thiết kế nguyên bản và có tích hợp túi khí. Cụm điều hòa dạng núm xoay là một trong những chi tiết dễ nhận diện của Aygo thế hệ đầu. Khu vực táp-lô và quanh cụm đồng hồ được trang trí bằng các chi tiết họa tiết vân gỗ màu đỏ cam, tạo điểm nhấn cho cabin vốn có thiết kế khá đơn giản.

Xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp. Theo thông tin từ người bán, bàn đạp côn khá nhẹ, phù hợp với những người vẫn thích cảm giác tự điều khiển chân côn và sang số. Với một chiếc xe nhỏ và trọng lượng nhẹ, hộp số sàn cũng giúp người lái chủ động hơn khi vận hành trong phố.

Động cơ của Aygo 2006 là máy xăng 1.0L 3 xi-lanh, mã 1KR-FE, dung tích 998cc.

Động cơ của Aygo 2006 là máy xăng 1.0L 3 xi-lanh, mã 1KR-FE, dung tích 998cc. Động cơ này cho công suất khoảng 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 93Nm. Thông số không cao nếu đặt cạnh những mẫu xe hiện nay, nhưng phù hợp với mục đích chính của Aygo là di chuyển trong đô thị.

Ưu điểm đáng chú ý của cấu hình này là động cơ dung tích nhỏ, kết hợp thân xe nhẹ nên khả năng tiết kiệm nhiên liệu là một trong những điểm hấp dẫn của Aygo. Kết cấu xe tương đối đơn giản cũng được người sử dụng đánh giá cao ở khả năng vận hành và bảo dưỡng.

Đổi lại, Aygo 2006 không có nhiều trang bị tiện nghi theo tiêu chuẩn hiện nay. Không gian cabin nhỏ, động cơ 1.0L không phù hợp với nhu cầu thường xuyên chở đủ người hoặc chạy đường dài ở tốc độ cao. Sau gần 20 năm sử dụng, tình trạng thực tế của động cơ, hộp số, hệ thống treo, điều hòa, điện và thân vỏ cũng cần được kiểm tra kỹ trước khi mua.

Nguồn phụ tùng cũng là vấn đề cần cân nhắc. Aygo không phổ biến tại Việt Nam như Toyota Vios, Corolla Altis hay Innova, do đó việc tìm một số phụ tùng đặc thù có thể không thuận tiện bằng những mẫu xe Toyota phổ thông.

Với giá 125 triệu đồng, chiếc Aygo 2006 của anh Ngọc Đức đáng chú ý không nằm ở giá rẻ mà ở sự khác biệt. Người mua có thể lựa chọn nhiều mẫu xe phổ thông khác với tuổi đời tương đương hoặc thậm chí mới hơn, nhưng Aygo lại đem đến kiểu dáng nhỏ gọn, hộp số sàn, động cơ 1.0L và độ hiếm khá cao.

Đây vì thế là mẫu xe phù hợp hơn với người tìm một chiếc ô tô nhỏ để đi phố, thích cảm giác lái số sàn và không muốn đụng hàng. Ngược lại, nếu ưu tiên không gian rộng, nhiều tiện nghi, phụ tùng dễ tìm và chi phí sử dụng đơn giản, Aygo 2006 sẽ có những hạn chế rõ ràng. Với một mẫu xe đã gần 20 năm tuổi, tình trạng thực tế của từng chiếc vẫn là yếu tố quan trọng hơn cả mức giá chào bán.