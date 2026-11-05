Toyota Avalon 2027 ra mắt: Siêu tiết kiệm xăng, giá gần 700 triệu đồng

Mẫu sedan của liên doanh FAW Toyota được phân phối với 7 phiên bản, sử dụng hai tùy chọn hệ truyền động hybrid 2.5L và 2.0L, bên cạnh phiên bản động cơ xăng 2.0L. Giá bán lẻ đề xuất dao động từ 178.800-236.800 Nhân dân tệ (tương đương 688,53-911,88 triệu đồng).

Toyota Avalon 2027.

Ở phiên bản 2027, Toyota Avalon được làm mới đáng kể ở phần đầu xe nhằm tạo diện mạo hiện đại và mạnh mẽ hơn. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt kích thước lớn với các chi tiết trang trí mạ crôm dạng dọc, kết hợp cụm đèn pha LED thiết kế hình mắt cá mập. Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu dạng ma trận hình sao, trong khi cửa hậu chỉnh điện và kính chắn gió phía sau tích hợp rèm che nắng góp phần nâng cao tính tiện dụng.

Toyota Avalon 2027 có kích thước dài 4.990 mm hoặc 5.055 mm tùy phiên bản, rộng 1.850 mm, cao 1.450 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm. Khách hàng có thể lựa chọn các loại mâm kích thước 17 inch, 18 inch hoặc 19 inch, cùng 5 màu ngoại thất gồm trắng bạch kim, đen mực, bạc ánh kim, xám pha lê và vàng ánh sao.

Không gian nội thất Toyota Avalon 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh, hướng đến sự tiện nghi cho cả người lái lẫn hành khách. Xe có 4 tùy chọn màu nội thất gồm nâu hoàng hôn, đen huyền bí, đen và xám mây. Khu vực trung tâm được trang bị màn hình giải trí kích thước 10,25 inch hoặc 15,6 inch tùy phiên bản, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 8,8 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Hệ thống thông tin giải trí của Toyota Avalon 2027 hỗ trợ các nền tảng kết nối điện thoại thông minh phổ biến như Apple CarPlay, Huawei HiCar và ICCOA Carlink, giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng các ứng dụng và tính năng trên thiết bị di động.

Khả năng chăm sóc hành khách cũng là một trong những điểm được Toyota chú trọng trên Avalon 2027. Ở các phiên bản cao cấp, cả hàng ghế trước và hàng ghế sau đều có thể được trang bị chức năng thông gió và sưởi ấm. Đáng chú ý, ghế trước còn tích hợp tính năng massage và tựa chân chỉnh điện, nâng cao trải nghiệm thoải mái trong những hành trình dài. Ngoài ra, xe có tùy chọn hệ thống âm thanh 8 loa hoặc 14 loa, sạc điện thoại không dây công suất 50W và cửa sổ trời toàn cảnh cố định đi kèm rèm che nắng chỉnh điện.

Avalon 2027 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Toyota Pilot. Tùy theo từng phiên bản và cấu hình, hệ thống này cung cấp 8, 11, 13 hoặc 14 chức năng hỗ trợ lái khác nhau. Đây là trang bị đáng chú ý trong bối cảnh các mẫu sedan hiện đại ngày càng chú trọng đến khả năng hỗ trợ người lái và nâng cao mức độ an toàn khi vận hành. Đặc biệt, toàn bộ 7 phiên bản của Avalon mới đều được trang bị tiêu chuẩn 10 túi khí, cho thấy Toyota tiếp tục đặt yếu tố bảo vệ hành khách làm trọng tâm.

Về vận hành, Toyota Avalon 2027 cung cấp ba cấu hình hệ truyền động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu hoặc sức mạnh động cơ. Phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.0L có công suất tối đa 172 mã lực, kết hợp hộp số CVT chuyển số trực tiếp. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo tiêu chuẩn WLTC được công bố ở mức 6,21 lít/100 km. Đây là lựa chọn dành cho những khách hàng muốn sở hữu một mẫu sedan rộng rãi, vận hành quen thuộc và không cần đến hệ truyền động hybrid.

Trong khi đó, phiên bản Toyota Avalon Hybrid 2.5L sử dụng động cơ xăng có công suất tối đa 185 mã lực kết hợp mô-tơ điện công suất 136 mã lực, đi cùng hộp số E-CVT. Cấu hình này có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo tiêu chuẩn WLTC chỉ 4,57 lít/100 km.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có lựa chọn phiên bản hybrid 2.0L, sử dụng động cơ xăng công suất tối đa 152 mã lực và mô-tơ điện công suất 113 mã lực, kết hợp hộp số E-CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC của phiên bản này dao động từ 4,31 đến 4,54 lít/100 km tùy cấu hình.

- Video cận cảnh Toyota Avalon 2027. Nguồn: Mobile Motors.