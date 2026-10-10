Tour Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm dài kỉ lục tại Việt Nam

Ý tưởng xây dựng hành trình Xuyên Việt được ông Lương Duy Ngân, Chủ tịch HĐQT NewStar Group, Tổng giám đốc NewStar Tour, ấp ủ từ năm 2022, sau giai đoạn du lịch phục hồi từ đại dịch Covid-19. Ông Ngân chia sẻ: "39 ngày 38 đêm không phải câu chuyện về việc tạo ra một tour thật dài. Điều chúng tôi muốn làm là tạo ra một cách đi xuyên Việt linh hoạt hơn, để mỗi du khách có thể khám phá đất nước theo thời gian, nhu cầu và cảm xúc của chính mình".

Để hiện thực hóa ý tưởng, NewStar Tour thiết kế chương trình theo mô hình liên kết nhiều chặng, cho phép du khách lựa chọn phần hành trình phù hợp thay vì phải tham gia toàn bộ chuyến đi. Cách tổ chức này hướng đến việc duy trì lịch trình xuyên Việt, đồng thời tạo điều kiện để khách chủ động hơn về thời gian tham gia.

Với lịch trình kéo dài 39 ngày 38 đêm, hành trình của Tour Xuyên Việt đi qua nhiều địa phương, trong đó có các điểm đến tại Nam Trung Bộ như Nha Trang, Dốc Lết, Vũng Rô, Mũi Điện và Tuy Hòa. Ở chặng Nghệ An, du khách từ TP Vinh sẽ tham quan Quảng trường Hồ Chí Minh, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, Hoàng Trù và Làng Sen. Sau đó, đoàn di chuyển đến Ninh Bình, ghé thăm Cố đô Hoa Lư, đền Vua Đinh - Vua Lê và động Am Tiên. Ngày cuối cùng, hành trình tiếp tục tại Hang Múa, Tràng An và Khu du lịch Tam Chúc trước khi đoàn trở về Hà Nội và kết thúc chuyến đi lúc 19 giờ.

Di tích Hải Vân Quan, một trong những điểm nhấn lịch sử trên hành trình khám phá mảnh đất Việt Nam

Trong quá trình khảo sát thực tế tại các địa điểm, ông Lương Duy Ngân nhận thấy mỗi địa phương đều mang đến những trải nghiệm riêng, từ cảnh quan thiên nhiên đến đời sống và văn hóa bản địa. Trong số đó, Cà Mau là địa điểm đã lại nhiều ấn tượng với ông. Những cơn mưa miền Tây đến nhanh rồi tạnh, hệ sinh thái rừng ngập mặn cùng văn hóa bản địa là những điều ông nhớ nhất khi nhắc đến vùng đất này.

"Có những trải nghiệm không thể thiết kế hoàn toàn trên giấy. Chỉ khi đặt chân tới nơi, gặp thời tiết, con người và cảnh quan trong một thời điểm cụ thể thì cảm xúc mới xuất hiện, đó cũng chính là điều khiến du lịch hấp dẫn", ông Ngân nói.

Ông Lương Duy Ngân (bên phải) trong chuyến khảo sát thực tế tại Đất Mũi, Cà Mau

Từ trải nghiệm tại từng địa phương, hành trình Xuyên Việt còn mở ra cơ hội để du khách tiếp xúc với nhiều khía cạnh trong đời sống của các vùng miền. Ông Ngân chia sẻ: "Trải nghiệm 39 ngày 38 đêm xuyên Việt, du khách sẽ đi qua nhiều không gian văn hóa, từ văn hóa bản địa, ẩm thực đến đời sống của người dân. Tôi nghĩ chính những trải nghiệm như vậy mới tạo nên giá trị lâu dài của chuyến đi".

Chương trình dự kiến khởi hành ngày 16/11/2026, với điểm xuất phát toàn tuyến tại Nhà hát Lớn Hà Nội. NewStar Tour thiết kế khoảng 60 tour thành phần và bố trí 31 điểm đón khách cố định, giúp du khách có thể tham gia các chặng khác nhau.