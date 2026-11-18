Nghĩa tình là một trong những giá trị làm nên bản sắc của đô thị phương Nam, được bồi đắp qua nhiều thế hệ và thử thách của thời gian. Khi TPHCM xây dựng “Hệ giá trị con người TPHCM trong thời đại mới”, vấn đề đặt ra không chỉ là xác lập những giá trị cần có, mà quan trọng hơn là làm thế nào để mạch nguồn nghĩa tình tiếp tục chảy trong đời sống, được người trẻ tiếp nhận, gìn giữ và thể hiện bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.