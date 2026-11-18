Tour nghệ thuật chợ Đồng Xuân: Chạm ký ức Hà Nội
Nằm trong dòng chảy sôi động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, chợ Đồng Xuân đang khoác lên mình diện mạo mới mẻ, trở thành điểm hẹn của nghệ thuật đương đại. Thông qua tour trải nghiệm đa giác quan "Chạm Đồng Xuân", công chúng có cơ hội khám phá những lớp trầm tích văn hóa của ngôi chợ hơn 130 năm tuổi ngay giữa nhịp giao thương thường ngày.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tour-nghe-thuat-cho-dong-xuan-cham-ky-uc-ha-noi-246261117232555207.htm