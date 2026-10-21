Tour du lịch xuyên Việt dài nhất Việt Nam sẽ dành 4 ngày để khách khám phá Khánh Hòa

Ngày 21-10, tại phường Nha Trang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngôi sao mới (NewStar Tour) giới thiệu chương trình du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm, ghép khách lẻ, khởi hành từ ngày 16-11-2026. Trong hành trình này, Khánh Hòa là một trong những địa phương có thời gian lưu trú dài, với 4 ngày.

Tham dự chương trình có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cùng các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Công ty ra mắt Tour du lịch xuyên Việt 39 ngày 38 đêm

Tại buổi giới thiệu, đại diện NewStar Tour cho biết tour du lịch Xuyên Việt 39 ngày 38 đêm khởi hành từ Hà Nội, đi qua Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long rồi trở lại Hà Nội. Hành trình được chia thành khoảng 60 tour thành phần. Du khách có thể mua trọn hành trình hoặc một số chặng phù hợp với nhu cầu. Tour có 31 điểm đón cố định, ghép khách lẻ và khởi hành hằng ngày. Trong hành trình, du khách có thể dừng lại trải nghiệm sâu hơn tại một địa phương rồi tiếp tục chuyến đi sau đó.

“Việt Nam còn rất nhiều cảnh đẹp, nhiều nét văn hóa độc đáo để du khách khám phá. 39 ngày 38 đêm nghe có vẻ rất dài, nhưng thực tế vẫn chưa đủ để đi hết Việt Nam. Chúng tôi xây dựng tour này để du khách có điều kiện khám phá sâu hơn về đất nước Việt Nam”, ông Lương Duy Ngân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngôi sao mới, chia sẻ.

Khánh Hòa được NewStar Tour lựa chọn là một trong những điểm đến trọng tâm tại khu vực Nam Trung Bộ. Trong hành trình, du khách nghỉ dưỡng tại Vĩnh Hy, Nha Trang và Dốc Lết; tham quan Tháp Bà Ponagar, Nhà thờ Đá, vịnh Nha Phu, đảo Khỉ, Suối Hoa Lan; mua đặc sản tại chợ Đầm, thưởng thức ẩm thực địa phương và tự do dạo phố về đêm. Ngoài chương trình chính, du khách có thể lựa chọn vui chơi tại VinWonders, tắm khoáng nóng tại I-Resort hoặc đi du thuyền ngắm hoàng hôn trên vịnh Nha Trang.

“Tour bố trí nhiều hoạt động tại Khánh Hòa, kết hợp du lịch biển, đảo với văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng, ẩm thực và mua sắm. Cách bố trí này giúp tăng sức hút đối với du khách, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, khu du lịch và cơ sở kinh doanh đặc sản trên địa bàn. Từ Khánh Hòa, du khách có thể nối tuyến đến Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa, Phan Thiết hoặc lưu trú lâu hơn rồi nhập chuyến sau. Đây là cơ hội để địa phương kéo dài thời gian lưu trú của du khách”, ông Ngân chia sẻ.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,Thương mại và Du lịch tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Luyện Mạnh Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đánh giá cao sáng kiến xây dựng tour xuyên Việt, kết nối nhiều điểm đến trên cả nước trong một hành trình xuyên suốt. Theo ông, việc đưa Khánh Hòa vào lịch trình với các hoạt động tham quan, trải nghiệm biển, đảo, văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng và khám phá đời sống người dân tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển, khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh đặc sản địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dịch vụ. Đây cũng là dịp mở rộng liên kết trong hoạt động du lịch, góp phần lan tỏa lợi ích từ du lịch đến cộng đồng.

Theo công bố của doanh nghiệp, giá trọn gói tour dao động từ khoảng 50 triệu đồng đến 84 triệu đồng/khách, tùy theo hạng khách sạn. Giá tour đã bao gồm chi phí vận chuyển, lưu trú, ăn uống và vé tham quan. Khách lựa chọn từng chặng sẽ áp dụng mức giá riêng. Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến kết nối thêm các tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, nâng tổng thời gian hành trình lên khoảng 70 ngày. Tuy nhiên, hành trình vẫn được chia thành các tour nhỏ để du khách chủ động lựa chọn.

XUÂN THÀNH