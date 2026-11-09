Tour 'du lịch đua xe, cháy phố' hút khách ở Nhật Bản

Những mẫu xe độ nối đuôi nhau trên đường ở Tokyo. Ảnh: Susu Photography.

Trời vừa tối, hàng chục chiếc xe độ đồng loạt nổ máy, nối đuôi nhau lên cao tốc ở Tokyo. Bên trong những mẫu Toyota, Honda hay Nissan vốn hiếm gặp bên ngoài Nhật Bản là những du khách muốn tìm lại khung cảnh từng thấy trong loạt phim Fast & Furious, theo Bloomberg.

Các đơn vị tổ chức tour đưa khách đi qua những tuyến cao tốc trên cao rồi ghé những bãi đỗ nơi giới mê xe thường tụ họp. Tại một số sự kiện mở cửa cho công chúng, khách còn được xem các tay lái biểu diễn drift - điều khiển xe trượt ngang qua khúc cua trong tiếng lốp rít.

Những buổi gặp mặt của giới chơi xe Nhật ngày càng được biết đến qua mạng xã hội. Các tour thường được giới thiệu dưới tên JDM, viết tắt của Japanese Domestic Market, nghĩa là thị trường nội địa Nhật Bản. Trong giới mê xe, cụm từ này thường gắn với những mẫu ôtô dành riêng cho thị trường Nhật và thú chơi độ xe. Theo một dự báo, thị trường gắn với văn hóa JDM có thể tăng gần gấp đôi, lên 6,1 tỷ USD vào năm 2033.

Những mẫu ôtô dành cho thị trường nội địa Nhật Bản (JDM) tập trung tại bãi đỗ Daikoku trên đường cao tốc Metropolitan ở Yokohama, Nhật Bản, tháng 10. Ảnh: Bloomberg.

Tại Daikoku, trạm nghỉ cao tốc ở Yokohama và là điểm hẹn quen thuộc của giới chơi xe Nhật. Andrei Zaev, du khách đến từ Novosibirsk (Nga), tới đây trên một chiếc Mitsubishi Lancer đã độ. Vừa bước xuống, anh đã chỉ cho những người đi cùng mấy mẫu xe trước đó chỉ thấy trong phim hoặc trò chơi điện tử.

Trong bãi có vài chiếc Nissan GT-R, Mazda RX-7 và một chiếc Nissan Fairlady Z33. Mẫu Z33 từng xuất hiện trong Tokyo Drift, phần ba của loạt phim Fast & Furious. Bộ phim đến nay vẫn được nhiều người mê xe Nhật yêu thích.

“Đã đến Nhật mà bỏ qua thú chơi này thì tôi thấy lạ lắm”, Zaev nói.

Một chiếc ôtô dành cho thị trường nội địa Nhật Bản (JDM) chạy trên đường cao tốc ở Tokyo, tháng 10. Ảnh: Bloomberg.

Dưới những nhánh cao tốc uốn quanh, hàng chục du khách đi giữa các dãy xe. Người chụp ảnh, người đứng tạo dáng bên xe, người hỏi chuyện chủ xe. Trong bãi đỗ, tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ả Rập xen lẫn tiếng động cơ.

Fabrizio Tettoni và Jacinda Owens đến từ Australia, đi cùng con trai tuổi teen của Owens. Cậu mê xe đến mức cả nhà nhất định phải đưa Daikoku vào lịch trình.

Thú chơi xe độ ở Nhật phát triển từ thập niên 1960, khi kinh tế tăng trưởng và ôtô dần trở nên phổ biến. Đến thập niên 1980, một số nhóm đua xe đường phố nổi tiếng đến mức trở thành đề tài cho truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Đầu những năm 2000, phim ảnh và các trò chơi ăn khách như Gran Turismo đưa thú chơi này đến với khán giả quốc tế.

Airbnb, Klook và Trip.com hiện chào bán hàng trăm trải nghiệm liên quan đến xe Nhật. Khách có thể trả khoảng 40 USD để đi tour ghép bằng xe van hoặc chi khoảng 1.600 USD cho một tour riêng, trong đó họ được tự lái Lamborghini Aventador.

Xe cảnh sát đến bãi đỗ Daikoku để đóng bãi và giải tán buổi tụ họp của giới mê xe Nhật (JDM). Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, trạm nghỉ không có phương tiện công cộng đưa khách tới tận nơi. Một số du khách từng trèo qua hàng rào để vào bãi. Việc tụ họp ở đây không bị cấm, nhưng khi bãi xe chật kín và các tuyến đường xung quanh ùn tắc, nhà chức trách thường phải đóng trạm.

Zaev mới đến khoảng 20 phút thì xe cảnh sát hú còi tiến vào. Cảnh sát phát loa yêu cầu mọi người giải tán. Hàng chục động cơ cùng gầm lên, rồi từng chiếc xe nối đuôi nhau trở lại đường cao tốc.

Dù chỉ có ít phút ở Daikoku, Zaev vẫn thấy đáng công đến. Anh kể mình vừa bất ngờ, vừa choáng ngợp trước những gì được tận mắt chứng kiến. “Ở đây, chuyện gì cũng xoay quanh xe. Với tôi, thế là đủ”, anh nói.