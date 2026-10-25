Tour diễn của BIGBANG có thể mang về cho công ty chủ quản khoản lợi nhuận khổng lồ cỡ nào?

Theo Yonhap News Agency, trong báo cáo công bố ngày 5/3/2026, Hana Securities duy trì khuyến nghị “mua” đối với cổ phiếu YG Entertainment và giữ nguyên giá mục tiêu ở mức 100.000 won. Đáng chú ý, đơn vị này đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm 2026 của công ty giải trí lên 93,5 tỷ won, tăng khoảng 40% so với mức dự báo trước đó.

Lợi nhuận hoạt động là khoản lợi nhuận doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh chính, trước khi tính đến một số khoản thu nhập, chi phí ngoài hoạt động và thuế. Việc dự báo chỉ số này tăng mạnh cho thấy giới phân tích kỳ vọng các hoạt động âm nhạc, biểu diễn và khai thác thương mại của YG sẽ cải thiện đáng kể trong năm nay.

Tour diễn của BIGBANG có thể mang về khoản lợi nhuận lớn

Theo chuyên gia phân tích Lee Ki-hoon của Hana Securities, tour diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm của BIGBANG, dự kiến bắt đầu từ khoảng tháng 8/2026, có thể thu hút tổng cộng khoảng 1 triệu lượt khán giả trong nửa cuối năm.

Không chỉ doanh thu bán vé, tour diễn còn được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu từ các sản phẩm lưu niệm và hàng hóa liên quan đến nghệ sĩ, thường được gọi là MD trong ngành giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh đó, việc khai thác thương mại thứ cấp cũng có thể đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Con số 30 tỷ won (khoảng 22-23 triệu USD) là mức lợi nhuận hoạt động tăng thêm mà Hana Securities dự báo tour diễn của BIGBANG có thể mang lại cho YG Entertainment trong nửa cuối năm 2026. (Ảnh: YG Entertaiment)

Từ những yếu tố này, ông Lee Ki-hoon dự báo tour diễn của BIGBANG có thể giúp lợi nhuận hoạt động của YG Entertainment tăng thêm ít nhất 30 tỷ won trong nửa cuối năm 2026. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, khoản tiền này tương đương khoảng 22-23 triệu USD.

Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh một tour diễn quy mô lớn có thể tạo ra nhiều nguồn thu cùng lúc. Ngoài tiền bán vé tại các đêm diễn, những sản phẩm gắn với tên tuổi nghệ sĩ và các hoạt động thương mại đi kèm cũng có thể góp phần gia tăng doanh thu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là dự báo được đưa ra từ tháng 3/2026, dựa trên kế hoạch lưu diễn và những giả định của giới phân tích. Con số 30 tỷ won không phải khoản lợi nhuận đã được xác nhận sau khi tour diễn kết thúc, cũng không phải lợi nhuận riêng từ hai đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội.

YG vẫn được kỳ vọng có lãi nhờ các nhóm nghệ sĩ khác

Bên cạnh BIGBANG, Hana Securities cho rằng các nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ của YG Entertainment cũng có thể đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh năm 2026.

Theo báo cáo, TREASURE và BABYMONSTER được kỳ vọng mỗi nhóm sẽ có ít nhất hai lần trở lại trong năm. Trong ngành công nghiệp K-pop, mỗi lần trở lại thường gắn với việc phát hành sản phẩm âm nhạc mới, quảng bá, biểu diễn và các hoạt động thương mại liên quan. Những hoạt động này có thể tạo thêm nguồn thu cho công ty quản lý.

Chuyên gia Lee Ki-hoon nhận định rằng, ngay cả khi chưa tính đến phần đóng góp của BIGBANG, YG Entertainment vẫn có khả năng đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 60 tỷ won trong cả năm nhờ hoạt động của các nghệ sĩ khác.

Ông cũng cho rằng đội hình nghệ sĩ mới của YG, vốn được xem là một điểm còn hạn chế khi so sánh với một số công ty giải trí khác, có thể dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới.

Điều này cho thấy triển vọng tài chính của YG không chỉ phụ thuộc vào sự trở lại của BIGBANG. Nếu các nhóm nghệ sĩ trẻ duy trì được lịch trình hoạt động và thu hút khán giả, công ty có thể có thêm nguồn thu bên cạnh tour diễn của nhóm nhạc kỳ cựu.

BIGBANG trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt

Trước đó, ngày 4/3/2026, Yang Hyun-suk, nhà sản xuất điều hành của YG Entertainment, đã công bố kế hoạch tổ chức tour diễn toàn cầu của BIGBANG thông qua một cuộc phỏng vấn được đăng trên blog chính thức của công ty.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi BIGBANG ra mắt. Vì vậy, tour diễn lần này được kỳ vọng không chỉ thu hút người hâm mộ lâu năm mà còn tạo sức hút đối với khán giả quốc tế tại nhiều thị trường.

Sự trở lại của nhóm cũng được giới phân tích xem là cơ hội để YG tận dụng sức hút của một trong những tên tuổi có ảnh hưởng trong lịch sử K-pop. Với lượng người hâm mộ ở nhiều quốc gia, các buổi biểu diễn quốc tế có thể mở rộng nguồn thu từ bán vé, hàng hóa và những hoạt động thương mại liên quan.

Dù vậy, mức lợi nhuận thực tế mà tour diễn mang lại vẫn phụ thuộc vào quy mô tổ chức, chi phí sản xuất, doanh thu bán vé và các nguồn thu phụ trợ. Dự báo của Hana Securities phản ánh kỳ vọng của giới phân tích tại thời điểm tháng 3/2026, chứ chưa phải kết quả kinh doanh cuối cùng của YG Entertainment.