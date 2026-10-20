Tottenham thắng trận đầu tiên nhờ màn tái xuất sau 536 ngày

Sau 6 vòng chỉ biết hòa và thua, Tottenham cuối cùng cũng được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Đáng chú ý, bước ngoặt đến từ tiền vệ James Maddison, người lần đầu đá chính sau 536 ngày vắng bóng vì chấn thương.

Cuộc tiếp đón tân binh Coventry trên sân Tottenham Hotspur đánh dấu lần đầu tiền vệ 29 tuổi có tên trong đội hình xuất phát kể từ trận bán kết Europa League gặp Bodo/Glimt hồi tháng 5/2025. Quãng thời gian ấy chứng kiến Tottenham thay 3 HLV, đổi chủ tịch và liên tục sa sút.

James Maddison ghi bàn trong lần đầu đá chính sau 536 ngày, giúp Tottenham đánh bại Coventry 3-1. Ảnh: Reuters

Ngay phút 14, Maddison khiến khán đài bùng nổ bằng cú sút chân phải tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, sau đường chuyền của Mohammed Kudus. Bóng cuộn vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Carl Rushworth không có cơ hội cản phá.

Đây là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao người Anh tại Ngoại hạng Anh sau 611 ngày. Điều đặc biệt, Maddison lại lập công trước Coventry, đội bóng nơi anh trưởng thành và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, Tottenham vẫn chưa thể mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, hàng thủ đội chủ nhà phòng ngự lỏng lẻo, để Jack Rudoni phối hợp với Caleb Yirenkyi rồi tận dụng bóng bật ra, đánh bại thủ môn Antonin Kinsky, gỡ hòa 1-1 cho Coventry.

Đúng lúc Tottenham đứng trước nguy cơ tiếp tục đánh rơi điểm số, tiền đạo Omar Marmoush lên tiếng ở phút 58. Nhận bóng từ Andy Robertson, chân sút người Ai Cập xoay người vượt qua Milan van Ewijk rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, tái lập lợi thế cho đội chủ nhà.

Đó là bàn thắng đầu tiên của Marmoush kể từ khi chuyển đến Tottenham từ Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tuy nhiên, pha lập công gây tranh cãi vì tiền đạo này có động tác dùng tay tác động vào mặt Van Ewijk trước khi dứt điểm. Trọng tài Andy Madley vẫn công nhận bàn thắng sau khi VAR không can thiệp.

Tottenham tiếp tục đón tin vui khi Dejan Kulusevski vào sân ở phút 87, chấm dứt 526 ngày không thi đấu vì chấn thương đầu gối.

Đến phút 90+6, hậu vệ vào sân thay người Ben Davies tung cú sút chìm ấn định chiến thắng 3-1 cho ‘Gà trống’.

Hậu vệ Ben Davies ghi bàn ở phút 90+6, khép lại chiến thắng đầu tiên của Tottenham tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: PA

Kết quả giúp Tottenham thoát khỏi đáy bảng xếp hạng, vươn lên thứ 16 với 6 điểm sau 7 vòng, bằng Coventry nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Dù vậy, chiến thắng chưa thể che lấp phong độ sân nhà đáng thất vọng của thầy trò HLV Roberto De Zerbi. Đây mới là lần thứ 2 Tottenham giành trọn 3 điểm tại sân nhà trong năm 2026.

Thống kê còn cho thấy Tottenham chỉ thắng 6 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 11/2024, đúng bằng số buổi biểu diễn của ca sĩ Beyonce tại sân đấu này trong cùng khoảng thời gian.

Thầy trò Roberto De Zerbi cuối cùng cũng giành được chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này. Ảnh: Reuters

Trước trận gặp Coventry, HLV De Zerbi từng đưa toàn đội sang Marbella (Tây Ban Nha) tập luyện và nghỉ ngơi trong 1 tuần nhằm cải thiện tinh thần. Chuyến đi dường như đã phát huy tác dụng, dù Tottenham vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết.

Theo lịch, Tottenham sẽ làm khách trước Chelsea trên sân Stamford Bridge ở vòng 8 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 24/10 (giờ Hà Nội).