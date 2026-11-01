Chưa đầy 2 tuần trước, Tottenham còn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng sau 6 vòng không biết thắng. Tuy nhiên, 3 chiến thắng liên tiếp trước Coventry, Chelsea và Crystal Palace đã giúp thầy trò HLV Roberto De Zerbi vươn lên thứ 8, đánh dấu sự hồi sinh khó tin.

Lần gần nhất Tottenham thắng 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh đã cách đây gần 20 tháng, từ tháng 2/2025. Trong khoảng thời gian ấy, đội bóng thành London trải qua nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện, lần lượt chia tay các HLV Ange Postecoglou và Thomas Frank.

Bước ngoặt của trận đấu tối 31/10 (giờ Hà Nội) đến ngay phút 13, khi tiền đạo Jean-Philippe Mateta nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với trung vệ Micky van de Ven.

Trọng tài Michael Oliver ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Pha vào bóng bằng gầm giày của Mateta khiến Crystal Palace phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Tottenham thắng 3 trận liên tiếp sau 616 ngày ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty

Tận dụng lợi thế, Tottenham mở tỷ số ở phút 25 nhờ cú đánh đầu của hậu vệ Archie Gray từ quả phạt góc do tiền vệ Mohammed Kudus thực hiện. Đến phút 73, trung vệ Jan Paul van Hecke ấn định chiến thắng 2-0 cho. ‘Gà trống’.

Đáng chú ý, hậu vệ Archie Gray một lần nữa trở thành người gieo sầu cho Crystal Palace. Trong trận lượt đi mùa trước, cầu thủ 20 tuổi cũng ghi bàn duy nhất giúp Tottenham thắng 1-0, với pha đánh đầu xuất phát từ tình huống phạt góc.

Việc chơi hơn người giúp Tottenham hoàn toàn áp đảo đối thủ, kiểm soát bóng 79% và tung ra 34 cú dứt điểm, trong khi Crystal Palace chỉ có 2 lần kết thúc. Đội chủ nhà còn được hưởng tới 20 quả phạt góc, trái ngược với con số 0 của đội khách.

Chiến thắng này cũng giúp Tottenham lần đầu thắng 2 trận sân nhà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 11/2024. Đây là tín hiệu tích cực với HLV De Zerbi, người đã phải chờ đến vòng 7 mới có chiến thắng đầu tiên ở giải đấu mùa này.

Trái ngược với đà hồi sinh của Tottenham, Crystal Palace tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Đoàn quân của HLV Pierre Sage thua trận thứ 3 liên tiếp mà không ghi nổi bàn thắng nào, đồng thời rơi xuống nhóm ‘cầm đèn đỏ’.