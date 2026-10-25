Tottenham làm được điều 'hiếm có' trước Chelsea

Trận derby London trên sân Stamford Bridge trở nên căng thẳng ở phút 71, sau một pha phản công của Chelsea. Tiền vệ Mateus Fernandes cố tình dùng tay ngăn bóng, khiến Cole Palmer nổi giận. Ngôi sao đội chủ nhà lập tức lao tới, dùng phần hông thúc mạnh vào đầu đối thủ đang quỳ trên sân.

Hành động của tiền vệ người Anh châm ngòi cho cuộc xô xát giữa cầu thủ 2 đội. Trọng tài Chris Kavanagh phải can thiệp, rút thẻ vàng cảnh cáo cả Cole Palmer, Mateus Fernandes lẫn trung vệ Micky van de Ven.

Quyết định chỉ phạt thẻ vàng đối với Cole Palmer gây tranh cãi dữ dội. Tổ VAR đã kiểm tra tình huống nhưng không đề nghị truất quyền thi đấu tiền vệ Chelsea.

"Tôi nghĩ đó có thể là thẻ đỏ trực tiếp. Nếu tình huống không xảy ra tại Stamford Bridge, có lẽ trọng tài đã đuổi cậu ấy", bình luận viên Gary Neville nhận định trên Sky Sports.

Tiền vệ Cole Palmer dính thẻ đỏ khi Chelsea thua Tottenham 0-2 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh rạng sáng 25/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: PA

Thoát thẻ đỏ trực tiếp, nhưng Palmer chỉ trụ lại sân thêm 9 phút. Trước khi tiền vệ 24 tuổi nhận thẻ vàng thứ 2, Chelsea đã bị thủng lưới vì sai lầm của thủ môn Mike Penders.

Phút 77, từ quả phạt góc của Mateus Fernandes, thủ thành người Bỉ đấm bóng vào lưới nhà, giúp Tottenham vượt lên dẫn 1-0. Đây là trận đầu tiên Mike Penders bắt chính tại Ngoại hạng Anh, thay cho thủ môn Emiliano Martinez bị chấn thương.

Chỉ 3 phút sau bàn thua, Cole Palmer tiếp tục mất bình tĩnh. Tiền vệ người Anh vào bóng muộn, giẫm lên cổ chân Conor Gallagher và nhận thẻ vàng thứ 2. Lần này, trọng tài Chris Kavanagh không ngần ngại truất quyền thi đấu cầu thủ Chelsea.

Chơi hơn người, Tottenham tận dụng cơ hội để kết liễu đối thủ. Phút 87, tiền đạo Mathys Tel thực hiện pha đột phá từ phần sân nhà rồi dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0.

Sau trận, HLV Xabi Alonso thừa nhận Cole Palmer cần rút kinh nghiệm. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói ông chưa xem lại tình huống qua truyền hình, nhưng cho rằng trọng tài có thể đã xử lý chính xác. Ông nhấn mạnh các cầu thủ Chelsea phải giữ được sự bình tĩnh, nhất là trong những thời điểm khó khăn.

Thất bại càng cay đắng khi Chelsea vốn chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trước Tottenham tại Stamford Bridge. Trước trận, đội khách chỉ thắng 1 trong 34 lần làm khách tại đây ở Ngoại hạng Anh, với chiến thắng gần nhất vào tháng 4/2018.

Sau hơn 8 năm chờ đợi, Tottenham mới lại ca khúc khải hoàn trên sân của đối thủ cùng thành phố. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp dưới thời HLV Roberto De Zerbi còn giúp đội bóng Bắc London vươn lên thứ 12, tiếp tục hồi sinh sau khởi đầu mùa giải đầy khó khăn.