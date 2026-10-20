Tottenham giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau 148 ngày

James Maddison mở tỷ số cho đội chủ nhà. (Ảnh: Tottenham Hotspur)

Sau sáu vòng đầu mùa chỉ biết hòa và thua, Tottenham bước vào trận đấu tại sân nhà với sức ép lớn. Đội bóng của huấn luyện viên Roberto De Zerbi cũng là câu lạc bộ cuối cùng trong số 92 đội thuộc bốn hạng đấu chuyên nghiệp Anh chưa giành được chiến thắng ở mùa giải năm nay.

Sự trở lại của James Maddison nhanh chóng tạo khác biệt. Trong lần đầu đá chính kể từ tháng 5/2025, tiền vệ người Anh mở tỷ số bằng một pha dứt điểm kỹ thuật, giúp Tottenham giải tỏa đáng kể áp lực. Coventry sau đó gỡ hòa đầu hiệp 2 nhờ Jack Rudoni, nhưng đội chủ nhà chỉ mất ít phút để tái lập thế dẫn trước.

Omar Marmoush, tân binh chuyển đến từ Manchester City, ghi bàn đầu tiên cho Tottenham bằng cú sút xa quyết đoán. Đến thời gian bù giờ, Ben Davies ấn định chiến thắng 3-1, khép lại đêm thi đấu nhiều ý nghĩa với đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium.

Chiến thắng giúp Tottenham rời vị trí cuối bảng và vươn lên thứ 16 với 6 điểm sau bảy vòng. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Roberto De Zerbi nhấn mạnh kết quả này đặc biệt quan trọng, đồng thời đánh giá màn trình diễn của các học trò đã được cải thiện so với những trận trước.

Tottenham còn đón nhận tín hiệu tích cực khi Dejan Kulusevski trở lại thi đấu sau 526 ngày vắng mặt vì chấn thương. Với Maddison và Kulusevski cùng tái xuất, đội bóng thành London có thêm những lựa chọn quan trọng trước chuyến làm khách trên sân Chelsea ở vòng tiếp theo.

Tại La Liga, Getafe và Rayo Vallecano hòa 1-1. Alvaro Garcia đưa đội khách vượt lên từ phút 11, trước khi Martin Satriano gỡ hòa cho Getafe ở phút 56.

Ở Serie A, Monza tạo ra chiến thắng đậm nhất trong ngày khi vượt qua Cagliari 4-0. Gustavo Varela lập cú đúp, qua đó nâng thành tích cá nhân lên 6 bàn tại giải mùa này. Chiến thắng giúp Monza có 7 điểm và chấm dứt chuỗi bốn trận bất bại của Cagliari.

Torino cũng giành trọn 3 điểm với chiến thắng 3-0 trên sân Parma. Giovanni Simeone lập cú đúp, trong khi Che Adams ghi bàn còn lại, giúp Torino có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Serie A.