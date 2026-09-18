Tottenham cân nhắc Mauro Icardi cho kế hoạch bổ sung hàng công

Theo Calciomercato, Tottenham Hotspur là một trong những câu lạc bộ mới nhất được nhắc đến trong cuộc đua giành chữ ký Mauro Icardi. Tiền đạo 33 tuổi hiện đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Galatasaray vào cuối tháng 6.

Thông tin này xuất hiện sau khi Tottenham trải qua khởi đầu khó khăn tại Premier League. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi chưa ghi bàn sau 4 vòng đấu, với 2 trận hòa và 2 thất bại. Tình hình hàng công được cho là nguyên nhân khiến Spurs có thể cân nhắc thêm phương án trên thị trường cầu thủ tự do.

Icardi hiện là cầu thủ tự do sau khi rời Galatasaray

Icardi từng khoác áo Sampdoria, Inter Milan và Paris Saint-Germain trước khi chuyển đến Galatasaray. Trong 4 mùa giải tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh ghi 77 bàn sau 134 trận cho đội bóng Istanbul. Mùa 2025/26, Icardi có 14 bàn tại Süper Lig.

Sau khi rời Galatasaray, Icardi được liên hệ với một số CLB khác. Lazio từng được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng, trong khi một số nguồn tin cho rằng Olympiacos cũng đã có liên hệ với phía cầu thủ. Điều này cho thấy tiền đạo người Argentina đang được nhiều đội bóng quan tâm khi anh có thể gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cựu sao Inter Milan được Tottenham cân nhắc bổ sung cho hàng công

Ở thời điểm hiện tại, thông tin về Tottenham mới dừng ở mức được liên hệ và cân nhắc. Chưa có xác nhận về đề nghị chính thức hay thỏa thuận giữa hai bên. Nếu gia nhập Spurs, Icardi sẽ trở thành một phương án bổ sung cho hàng công của De Zerbi trong bối cảnh đội bóng London đang gặp khó khăn về khả năng ghi bàn.