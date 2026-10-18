Tottenham bị đẩy xuống đáy bảng Premier League

Fulham có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này.

Tottenham tạm thời tụt xuống vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng Premier League. Đội bóng thành London hiện có 3 điểm sau 6 trận, bằng Bournemouth nhưng kém về các chỉ số phụ. Kết quả này xuất hiện sau khi Fulham giành chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa giải này.

Tại Craven Cottage, Alex Iwobi trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công trong hiệp một không chỉ mang về 3 điểm cho Fulham mà còn giúp HLV Alvaro Arbeloa tạm thời thoát khỏi sức ép ngày càng lớn.

Trước trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì cách lựa chọn đội hình, những quyết định thay người và khả năng duy trì sự tập trung của các học trò. Fulham thường xuyên có lợi thế dẫn bàn nhưng lại gặp khó khăn trong việc bảo toàn thành quả.

Chiến thắng trước Hull City vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với Arbeloa. Ngược lại, Hull City khởi đầu mùa giải đầy hứng khởi sau khi thăng hạng nhưng đang có dấu hiệu chững lại. Thất bại trước Fulham là trận thua thứ hai của họ trong 4 vòng gần nhất.

Đáng chú ý, Arbeloa từng khiến người hâm mộ Fulham không hài lòng vì thường xuyên bỏ qua việc tri ân khán giả sau mỗi trận đấu. Lần này, ông chủ động vỗ tay hướng về khán đài Hammersmith End cùng các học trò, khép lại buổi tối đầy cảm xúc tại Craven Cottage.

Trong khi đó, Spurs sẽ có cơ hội thoát khỏi vị trí chót bảng nếu đả bại Coventry ở trận đấu muộn nhất vòng 7 vào ngày 20/10.