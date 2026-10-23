Tốt nghiệp ngành y, nam thanh niên ở Hà Nội tình nguyện đăng ký nghĩa vụ Công an

Đại úy Vũ Mạnh Tuân, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Hoài Đức hướng dẫn Nguyễn Đức Anh hoàn thiện đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Tại trụ sở Công an xã Hoài Đức (thành phố Hà Nội), Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2003, trú tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức) cẩn thận điền từng dòng thông tin vào tờ đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027. Ngồi bên cạnh, Đại úy Vũ Mạnh Tuân, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Hoài Đức, trực tiếp rà soát hồ sơ và hướng dẫn chàng trai trẻ hoàn thiện các thủ tục đăng ký.

Trước khi đặt bút viết lá đơn này, Đức Anh theo học chuyên ngành Y sau khi tốt nghiệp THPT. Ra trường và bắt đầu đi làm, công việc chăm sóc sức khỏe giúp chàng trai sinh năm 2003 từng bước tích lũy kinh nghiệm chuyên môn để giúp đỡ mọi người.

Tuy nhiên, ngay khi nắm được thông tin tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, Đức Anh chủ động tìm hiểu các điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển.Với Đức Anh, đây không chỉ là cơ hội để thực hiện trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc và Nhân dân, mà còn là một lựa chọn mới trên hành trình tuổi trẻ – hành trình của kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng được cống hiến.

Anh đem suy nghĩ của mình trao đổi với bố mẹ, bày tỏ nguyện vọng muốn được rèn luyện trong lực lượng vũ trang. Bố mẹ anh gật đầu ủng hộ.

Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn thanh niên trên địa bàn, Đại úy Vũ Mạnh Tuân cho biết trường hợp của Nguyễn Đức Anh để lại nhiều ấn tượng với cán bộ đơn vị.

"Đức Anh đã có chuyên môn ngành Y và đi làm, nhưng vẫn chủ động tìm đến Công an xã tìm hiểu tiêu chuẩn rồi tự nguyện viết đơn. Qua trò chuyện, tôi nhận thấy sự chín chắn và quyết tâm rất rõ của bạn trẻ này. Những kiến thức y tế mà Đức Anh tích lũy được sẽ rất hữu ích cho bản thân và đơn vị khi bước vào môi trường huấn luyện, công tác sau này", Đại úy Vũ Mạnh Tuân chia sẻ.

Bước sang một ngã rẽ mới của tuổi trẻ, chàng trai thôn Lai Xá không xem đây là sự đứt quãng với nghề thầy thuốc. Đức Anh tâm sự, dù khoác lên mình sắc phục Công an nhân dân, anh vẫn mong muốn tiếp tục "nuôi dưỡng tình yêu với nghề Y, phát huy những kiến thức đã được học để phục vụ đồng chí, đồng đội và Nhân dân khi có điều kiện".

Từ chiếc áo blouse trắng đến ước nguyện đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, lựa chọn của Đức Anh đều bắt nguồn từ mong muốn đem sức trẻ phục vụ cộng đồng. Hoàn tất lá đơn tình nguyện trên bàn làm việc của Công an xã Hoài Đức, mục tiêu phía trước của chàng trai 23 tuổi là vượt qua các vòng tuyển chọn sắp tới để chính thức bước vào kỳ huấn luyện năm 2027.