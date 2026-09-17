Torreense hạ Lillestrom 1-2: Khởi đầu thuận lợi, chủ nhà trắng tay ngày ra quân

📊 Xem thống kê chi tiết trận Lillestrom 1-2 Torreense: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Lillestrom1 - 2TorreenseKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Lillestrom tiếp đón Torreense.

12'Lillestrom áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau 12 phút bóng lăn, Lillestrom đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên tới 82% - 18%. Đội chủ nhà đã tung ra 3 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 0) và buộc thủ môn Torreense phải có 0 - 1 pha cứu thua, dù vậy tỷ số trận đấu vẫn chưa được khai thông.

23'Alejandro Alfaro mở tỷ số cho Torreense

Phút 23, Alejandro Alfaro tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Torreense. Dù chỉ cầm bóng 27% thời lượng thi đấu, đại diện Bồ Đào Nha đã tận dụng triệt để cơ hội để vươn lên dẫn trước ngay trên sân của Lillestrom.

24'Lillestrom kiểm soát bóng vượt trội tìm bàn gỡ

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sức ép lớn từ Lillestrom khi họ kiểm soát bóng tới 73% - 27% nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, thế trận đôi công vẫn diễn ra giằng co với số lần dứt điểm ngang ngửa 5 - 5, trong đó Lillestrom nhỉnh hơn đôi chút về độ chuẩn xác (trúng đích 2 - 1) nhưng Torreense vẫn đang kiên cường bảo toàn tỷ số 0-1.

38'Lillestrom kiểm soát bóng nhưng Torreense dẫn trước

Tiến gần về cuối hiệp một ở phút 38, Lillestrom nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 61% - 39% và được hưởng phạt góc 4 - 1, nhưng Torreense vẫn đang bảo toàn tỷ số 0 - 1. Đội khách chơi rình rập đầy khó chịu khi tung ra số pha dứt điểm nhỉnh hơn 6 - 7 (trúng đích 2 - 2), sẵn sàng trừng phạt sơ hở nơi hàng thủ đối phương.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Manuel Pozo nhân đôi cách biệt cho Torreense

Phút 49, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Javi Vazquez, Manuel Pozo dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Torreense. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đội khách tạo ra lợi thế vô cùng an toàn trước chủ nhà Lillestrom.

51'Manuel Pozo nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 51, Manuel Pozo bên phía Torreense phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do hành vi câu giờ. Đội khách đang dẫn trước 0-2 nên chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn lợi thế an toàn.

51'Lillestrom dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 51, Lillestrom đang kiểm soát bóng vượt trội với 62% - 38% và liên tục gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt sau khi bị dẫn 0-2. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (10 - 9) cùng tỷ lệ phạt góc áp đảo 7 - 2, nhưng hàng thủ Torreense vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của thủ thành đội khách.

57'David Bruno nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 57, đến lượt David Bruno bên phía Torreense phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-2, đội khách bắt đầu phải nhận liên tiếp các án phạt cảnh cáo trước sức ép từ Lillestrom.

58'Fredrik Gulbrandsen nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 58, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Fredrik Gulbrandsen sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà, sự nôn nóng dường như đang đè nặng lên các cầu thủ Lillestrom.

60'Lillestrom làm mới hàng công

Phút 60, Lillestrom quyết định có sự thay đổi nhân sự khi rút Fredrik Gulbrandsen ra nghỉ và tung Thomas Lehne Olsen vào sân. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm phương án mới trên mặt trận tấn công nhằm xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn 0-2.

60'Lillestrom tăng cường nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 60, Lillestrom quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi Eric Kitolano được tung vào sân thế chỗ của Yildren Ibrahimaj. Đang bị dẫn trước 0-2, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới trên sân để nuôi hy vọng xoay chuyển tình thế.

61'Lillestrom tăng cường nhân sự nhằm tìm bàn gỡ

Phút 61, Lillestrom tiến hành điều chỉnh đội hình khi rút Winston Robin Yaw Paintsil ra nghỉ và đưa Daniel Bassi vào sân. Đang bị dẫn trước 0-2, đội chủ nhà nỗ lực làm mới tuyến trên nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt.

63'Lillestrom dồn ép tìm kiếm bàn gỡ

Bước sang phút 63, Lillestrom đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn rút ngắn tỷ số khi kiểm soát bóng tới 63% - 37% và tạo ra sức ép lớn từ các tình huống cố định với số phạt góc áp đảo 9 - 2. Dù vậy, Torreense vẫn giữ vững lợi thế dẫn 0 - 2 nhờ sự tập trung của hàng thủ, bất chấp đối phương đã tung ra tổng cộng 11 - 10 pha dứt điểm.

65'Torreense làm mới nhân sự khi đang dẫn trước

Phút 65, Torreense thực hiện quyền thay người khi Nuha Jatta được tung vào sân thế chỗ Manuel Pozo. Với lợi thế dẫn 0-2, đội khách chủ động bổ sung năng lượng mới nhằm duy trì thế trận an toàn trước sức ép từ Lillestrom.

69'Nuha Jatta nhận thẻ vàng ở phút 69

Phút 69, Nuha Jatta bên phía Torreense bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-2, đội khách cần thi đấu cẩn trọng hơn khi liên tiếp phải nhận thẻ trước sức ép kiểm soát bóng của Lillestrom.

71'Dany Jean nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 71, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Dany Jean của Torreense sau một tình huống phạm lỗi. Đang dẫn trước 2-0, đội khách vẫn liên tục phải nhận thẻ nhằm hạn chế sức ép khi phía Lillestrom kiểm soát bóng tới 63%.

75'Lillestrom nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 75, Lillestrom nắm tới 63% - 37% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Dù áp đảo về số lần dứt điểm với 14 - 10 và hưởng phạt góc vượt trội 10 - 2, đội chủ nhà vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương khi Torreense vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số 0-2.

76'Lillestrom điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 76, Lillestrom thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi rút Filip Ottosson ra nghỉ để nhường chỗ cho Kevin Martin Krygard. Trong bối cảnh đang bị Torreense dẫn 0-2, đội chủ nhà rất cần những phương án tươi mới để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

78'Torreense làm mới hàng công ở phút 78

Phút 78, Torreense thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi musa drammeh được tung vào sân thế chỗ Malik Abubakari. Nắm chắc lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách chủ động tính toán nhằm bảo toàn trọn vẹn kết quả thuận lợi.

78'Torreense củng cố đội hình với Andre Simões

Phút 78, Torreense thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Andre Simões được tung vào sân thế chỗ João Marques. Đang dẫn trước 0-2, đội khách chủ động bổ sung nguồn năng lượng tươi mới nhằm bảo toàn khoảng cách an toàn trong khoảng thời gian còn lại.

79'Thomas Lehne Olsen nhen nhóm hy vọng cho Lillestrom

Phút 79, đón đường kiến tạo từ Felix Vá, Thomas Lehne Olsen dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Lillestrom. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà thắp lại hy vọng giành điểm trong bối cảnh họ đang nỗ lực gây sức ép lớn ở những phút cuối.

81'Lillestrom tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 81, Lillestrom thực hiện quyền thay đổi người khi Henrik Molvaer Melland được tung vào sân thế chỗ Gustav Kjolstad Nyheim. Đang bị dẫn 1-2 dù vượt trội về thế trận, đội chủ nhà dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt ở những phút cuối.

85'Nuha Jatta nhận thẻ đỏ, Torreense thiếu người

Phút 85, Torreense rơi vào cảnh thiếu quân khi Nuha Jatta nhận thẻ đỏ rời sân sau khi đã phải nhận thẻ vàng trước đó. Việc mất người trong những phút cuối khiến đội khách phải đối mặt với sức ép rất lớn nhằm bảo toàn tỷ số 1-2.

87'Torreense củng cố đội hình sau thẻ đỏ

Phút 87, Torreense thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Juan María Alcedo được tung vào sân để thay thế Dany Jean. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-2 trong những phút cuối khi chỉ còn chơi với 10 người trên sân.

87'Torreense củng cố đội hình sau thẻ đỏ

Phút 87, Torreense thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Ianique Tavares Stopira được tung vào sân thế chỗ Javi Vazquez. Đội khách buộc phải có phương án tăng cường hàng thủ nhằm bảo toàn cách biệt mong manh 1-2 trong thế chỉ còn chơi với 10 người ở những phút cuối trận.

87'Lillestrom dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 87, Lillestrom đang đẩy toàn bộ đội hình lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm tới 66% - 34% thời lượng kiểm soát bóng. Dù đội chủ nhà vượt trội về số pha dứt điểm với 19 - 10 và hưởng tới 10 - 2 quả phạt góc, Torreense vẫn kiên cường bảo toàn cách biệt mong manh 1-2.

KTKết thúc: Lillestrom 1-2 Torreense

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:56 18/09/2026

Cuộc so tài giữa Lillestrom và Torreense diễn ra vào lúc 02h00 ngày 18/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng khi đại diện chủ nhà đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Màn đọ sức này là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của cả hai câu lạc bộ ở giai đoạn hiện tại.

Phong độ ổn định và nhịp độ thi đấu của Lillestrom

Lillestrom bước vào trận đấu với tâm lý tương đối tự tin nhờ chuỗi phong độ tích cực trong những lần ra sân gần đây. Đội bóng ghi nhận kết quả 1 trận hòa và 1 trận thắng ở hai trận gần nhất, qua đó duy trì được sự kết nối mạch lạc trong lối vận hành chiến thuật.

Sự ổn định ở các tuyến giúp Lillestrom kiểm soát tốt nhịp độ thi đấu. Việc duy trì thành tích bất bại trong quãng thời gian vừa qua mang lại nền tảng vững chắc để đội bóng triển khai các mảng miếng phối hợp kiểm soát bóng và gia tăng áp lực lên phần sân đối phương.

Tình thế trên bảng xếp hạng và cục diện chiến thuật

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Lillestrom đang đứng ở vị trí thứ 21 với 0 điểm, trong khi Torreense xếp ở vị trí thứ 27 với 0 điểm. Khoảng cách thứ bậc giữa hai bên đặt ra yêu cầu cao về mặt điểm số, khiến cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra với sự toan tính chặt chẽ.

Về mặt lối chơi, Lillestrom nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng cùng tinh thần hưng phấn từ mạch trận vừa qua là chìa khóa để họ tìm kiếm kẽ hở nơi hàng thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, Torreense cần phải ưu tiên củng cố sự chắc chắn nơi tuyến dưới. Khả năng phong tỏa không gian và duy trì cự ly đội hình hợp lý sẽ là yếu tố quyết định giúp họ đứng vững trước sức ép tấn công từ phía đội chủ nhà.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ

Với tương quan hiện tại, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi sự sắc bén ở những khoảnh khắc bước ngoặt. Lillestrom nắm giữ lợi thế nhất định nhờ sự hưng phấn trong phong độ, nhưng tính kỷ luật và sự tập trung tối đa vẫn là điều kiện tiên quyết cho mục tiêu tích lũy điểm số của cả hai câu lạc bộ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)