Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long được tổ chức lần đầu vào năm 2003. Đây là giải thưởng có truyền thống lâu đời, do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội giao Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) triển khai.

Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026 được triển khai từ tháng 8-2026. Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ của nhiều hội viên, thành viên trực thuộc HanoiBA.

Ban tổ chức Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026 thẩm định thực tế tại doanh nghiệp ứng viên. Ảnh: Tùng Nguyễn

Trên cơ sở đánh giá khách quan, công tâm, Ban tổ chức thống nhất chọn ra 12 doanh nhân có thành tích tốt nhất để tiến hành thẩm định, trình Hội đồng Chung tuyển bình chọn Top10 Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026.

Từ ngày 14-9 đến 21-9-2026, 3 đoàn thẩm định của Ban tổ chức Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026 đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá hồ sơ và ghi nhận thực tế tại 12 doanh nghiệp do các doanh nhân tham gia quản trị, điều hành.

Thông qua hoạt động thẩm định thực tế, các thành viên Ban tổ chức đã có thêm thông tin dữ liệu, làm cơ sở cho ý kiến để Hội đồng Chung tuyển lựa chọn Top10 Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026.

Vừa qua, HanoiBA đã tổ chức thành công hội nghị Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026. Đây là vòng xét chọn quan trọng cuối cùng, sau quá trình tuyển lựa được thực hiện bài bản, khách quan và minh bạch.

Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026 bỏ phiếu lựa chọn Top10. Ảnh: Tùng Nguyễn

Hội đồng Chung tuyển đã dành nhiều thời gian phân tích, trao đổi và đánh giá từng ứng viên trên cơ sở số liệu, hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp; đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín để lựa chọn 10 gương mặt xứng đáng nhất cho Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HanoiBA Trần Văn Minh nhấn mạnh: Không chỉ là sự ghi nhận những thành tích trong sản xuất, kinh doanh, Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long còn hướng tới tôn vinh bản lĩnh, khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, và những đóng góp thiết thực của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với cộng đồng, Thủ đô và đất nước.

Kết quả chung tuyển là cơ sở để HanoiBA hoàn thiện các bước tiếp theo. Lễ công bố và vinh danh Giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026 dự kiến được HanoiBA tổ chức vào đầu tháng 10-2026, trong khuôn khổ chương trình Tết Doanh nhân trẻ năm 2026.