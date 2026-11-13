Top xe bán chậm tháng 10: Isuzu mu-X tiếp tục đội sổ, Toyota Wigo gây bất ngờ

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 ghi nhận sự sụt giảm về sức mua sau giai đoạn phục hồi trong những tháng trước đó. Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các thành viên hiệp hội đạt 22.806 xe, giảm 13% so với tháng 9. Nếu tính tổng hợp toàn thị trường, bao gồm cả các đơn vị ngoài VAMA, lượng tiêu thụ đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng liền trước.

Diễn biến này khiến nhiều mẫu xe vốn có doanh số khiêm tốn tiếp tục gặp khó khăn. Trong danh sách 10 top xe bán chậm nhất tháng 10/2026, Isuzu mu-X đứng đầu với 12 xe bán ra. Toyota Land Cruiser Prado và Isuzu D-Max lần lượt xếp sau với 15 và 18 xe.

So với tháng 9, phần lớn mẫu xe trong danh sách đều ghi nhận doanh số đi xuống. Đáng chú ý, Toyota Wigo và Isuzu mu-X là hai mẫu xe có doanh số tăng đáng kể. Wigo tăng từ 52 lên 129 xe, còn mu-X tăng từ 4 lên 12 xe. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ để các mẫu xe thoát khỏi nhóm 10 ô tô có lượng tiêu thụ thấp nhất theo danh sách thống kê.

Dưới đây là top xe bán chậm nhất tháng 10, sắp xếp theo doanh số từ thấp đến cao.

Isuzu mu-X: 12 xe

Isuzu mu-X tiếp tục nằm trong nhóm xe bán chậm nhất thị trường, dù doanh số tháng 10 đã cải thiện so với tháng trước. Cụ thể, mẫu SUV 7 chỗ này bán được 12 xe, tăng 200% so với mức 4 xe của tháng 9. Lũy kế 10 tháng đầu năm, mu-X đạt 122 xe.

Mu-X thuộc phân khúc SUV cỡ D, sử dụng kết cấu khung gầm rời, cạnh tranh với những mẫu xe như Toyota Fortuner, Ford Everest và Hyundai Santa Fe. Xe sử dụng động cơ diesel 1.9L, công suất khoảng 150 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn tùy phiên bản.

Isuzu mu-X đứng cuối danh sách top xe bán chậm nhất tháng 10 vừa qua. Ảnh: Isuzu Lộc Phát.

Tại Việt Nam, Isuzu mu-X có giá niêm yết từ khoảng 900 triệu đồng, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV 7 chỗ phục vụ gia đình và di chuyển trên nhiều dạng địa hình. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn gặp khó trước những đối thủ có độ nhận diện và sức tiêu thụ tốt hơn.

Toyota Land Cruiser Prado: 15 xe

Toyota Land Cruiser Prado bán được 15 xe trong tháng 10, giảm 51,6% so với mức 31 xe của tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm, mẫu SUV cỡ lớn này đạt 309 xe.

Prado thuộc nhóm SUV địa hình hạng sang, có lợi thế về kết cấu khung gầm rời, khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình và thương hiệu Toyota. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.4L, công suất 279 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Toyota Land Cruiser Prado bán được 15 xe trong tháng 10, giảm 51,6% so với mức 31 xe của tháng trước.

Mức giá niêm yết khoảng 3,48 tỷ đồng khiến Prado hướng đến nhóm khách hàng có ngân sách lớn, thay vì tập trung vào số đông người mua xe. Đây cũng là mẫu xe có tệp khách hàng đặc thù, khó so sánh doanh số trực tiếp với các SUV phổ thông.

Isuzu D-Max: 18 xe

Isuzu D-Max là mẫu xe có mức giảm doanh số mạnh nhất trong danh sách. Trong tháng 10, mẫu bán tải này chỉ tiêu thụ 18 xe, giảm 66,7% so với 54 xe của tháng 9. Lũy kế 10 tháng, D-Max đạt 526 xe.

D-Max cạnh tranh trong phân khúc bán tải với Ford Ranger, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton. Xe sử dụng động cơ diesel 1.9L, công suất khoảng 150 mã lực, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu chở hàng, phục vụ công việc hoặc sử dụng kết hợp đi lại cá nhân.

Isuzu D-Max là mẫu xe có mức giảm doanh số mạnh nhất trong danh sách. Ảnh: Isuzu.

Giá bán của D-Max tại Việt Nam dao động khoảng 650-880 triệu đồng tùy phiên bản. Dù có lợi thế về khả năng vận hành và tính thực dụng, mẫu xe này vẫn chịu sức ép lớn từ Ford Ranger, dòng bán tải đang có vị thế dẫn đầu phân khúc.

Toyota Avanza Premio: 22 xe

Toyota Avanza Premio bán được 22 xe trong tháng 10, giảm 12% so với 25 xe của tháng trước. Sau 10 tháng đầu năm, mẫu MPV 7 chỗ này đạt tổng doanh số 535 xe.

Avanza Premio hướng đến nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 và một số mẫu MPV phổ thông khác.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất khoảng 105 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Toyota Avanza Premio hiện có giá niêm yết từ 558-598 triệu đồng.

So với mẫu xe cùng nhà Veloz Cross, Avanza Premio có định vị thấp hơn về giá và trang bị. Tuy nhiên, trong phân khúc MPV phổ thông, mẫu xe này vẫn phải cạnh tranh với những đối thủ có lượng khách hàng lớn và doanh số ổn định hơn.

Suzuki Jimny: 29 xe

Suzuki Jimny ghi nhận 29 xe bán ra trong tháng 10, giảm 19,4% so với 36 xe của tháng 9. Lũy kế 10 tháng đầu năm, mẫu SUV này đạt 300 xe.

Jimny là mẫu SUV cỡ nhỏ có thiết kế vuông vức đặc trưng, sử dụng khung gầm rời và hệ dẫn động 4 bánh, hướng đến khách hàng yêu thích xe địa hình và phong cách khác biệt. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất khoảng 102 mã lực, kết hợp hộp số tự động 4 cấp.

Tại Việt Nam, Suzuki Jimny có giá niêm yết 789 triệu đồng cho bản một tông màu và 799 triệu đồng cho bản hai tông màu. Mức giá tương đối cao so với kích thước và không gian sử dụng khiến mẫu xe này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng mua xe theo sở thích, thay vì nhu cầu gia đình phổ thông.

Honda Civic: 32 xe

Honda Civic bán được 32 xe trong tháng 10, không thay đổi so với tháng trước. Tổng doanh số cộng dồn 10 tháng đầu năm của Civic đạt 571 xe.

Civic thuộc phân khúc sedan hạng C, cạnh tranh với Mazda3, Hyundai Elantra và Kia K3. Mẫu xe này có thiết kế thể thao, tập trung vào trải nghiệm lái và khả năng vận hành.

Thiết kế Honda Civic. Ảnh: Honda

Honda Civic hiện có các phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 176 mã lực, hoặc hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện. Giá bán niêm yết dao động từ 789 triệu đến 999 triệu đồng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên SUV và crossover gầm cao, nhóm sedan hạng C nói chung phải đối mặt với áp lực cạnh tranh về thị hiếu. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Civic khó duy trì lượng tiêu thụ cao như các mẫu xe đa dụng.

Mitsubishi Attrage: 35 xe

Mitsubishi Attrage tiêu thụ 35 xe trong tháng 10, giảm 35,2% so với 54 xe của tháng trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, mẫu sedan hạng B này đạt 961 xe.

Attrage là một trong những mẫu sedan có giá bán thấp trong phân khúc, hướng đến khách hàng cá nhân và nhóm kinh doanh dịch vụ. Xe sử dụng động cơ xăng 1.2L MIVEC 3 xi-lanh, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT.

Giá niêm yết của Mitsubishi Attrage hiện dao động từ 380-490 triệu đồng. Dù có lợi thế về giá bán và kích thước phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị, mẫu xe này phải cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent.

Suzuki Swift: 35 xe

Suzuki Swift bán được 35 xe trong tháng 10, giảm 38,6% so với 57 xe của tháng 9. Tổng doanh số 10 tháng đầu năm của Suzuki Swift đạt 308 xe.

Swift thuộc phân khúc hatchback cỡ B, có thiết kế nhỏ gọn, hướng đến khách hàng trẻ và người thường xuyên di chuyển trong đô thị. Xe sử dụng động cơ xăng 1.2L, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Suzuki Swift bán được 35 xe trong tháng 10, giảm 38,6% so với 57 xe của tháng 9. Ảnh: Suzuki Long Biên

Tại Việt Nam, Suzuki Swift có giá niêm yết 569 triệu đồng cho bản một tông màu và 577 triệu đồng cho bản hai tông màu.

Sở hữu kiểu dáng khác biệt và kích thước linh hoạt, Swift có nhóm khách hàng riêng. Tuy nhiên, phân khúc hatchback cỡ nhỏ hiện không còn là lựa chọn phổ biến khi người mua ngày càng quan tâm đến các mẫu SUV và crossover gầm cao.

Toyota Camry Hybrid: 126 xe

Toyota Camry Hybrid bán được 126 xe trong tháng 10, giảm 3,8% so với 131 xe của tháng trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, mẫu sedan hạng D này đạt 1.024 xe.

Camry Hybrid thuộc nhóm sedan hạng D, cạnh tranh với các mẫu xe như Honda Accord và Mazda6. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện, hướng đến khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Tại Việt Nam, Toyota Camry Hybrid có giá niêm yết từ 1,32 tỷ đồng cho bản HEV Premium và 1,46 tỷ đồng cho bản HEV Luxury.

Dù có doanh số cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe khác trong danh sách, Camry Hybrid vẫn góp mặt trong nhóm bán chậm do quy mô phân khúc sedan hạng D ngày càng thu hẹp, trong khi khách hàng có xu hướng chuyển sang SUV và crossover.

Toyota Wigo: 129 xe

Toyota Wigo là mẫu xe có doanh số cao nhất trong danh sách này, với 129 xe bán ra trong tháng 10, tăng 148,1% so với 52 xe của tháng 9. Sau 10 tháng, mẫu hatchback cỡ A đạt 654 xe.

Wigo được định vị ở phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, hướng đến khách hàng mua xe lần đầu, gia đình ít người hoặc kinh doanh dịch vụ. Xe sử dụng động cơ xăng 1.2L, kết hợp hộp số tự động vô cấp kép D-CVT.

Toyota Wigo là mẫu xe có doanh số cao nhất trong danh sách này. Ảnh: Toyota.

Toyota Wigo hiện có giá niêm yết 405 triệu đồng. Với kích thước nhỏ gọn, mẫu xe này phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, nhưng phải cạnh tranh với các lựa chọn xe cũ và những dòng xe gầm cao có mức giá không quá chênh lệch.

Mức tăng doanh số trong tháng 10 giúp Wigo cải thiện đáng kể vị trí trong danh sách, song tổng lượng xe bán ra sau 10 tháng vẫn ở mức khiêm tốn so với nhiều mẫu xe phổ thông khác của Toyota.