Top trái phiếu giao dịch nhiều nhất quý III

Dòng tiền ở nhóm bất động sản và ngân hàng

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý III/2026 của VIS Rating, một số doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu được giao dịch nhiều trong quý gồm Công ty Cổ phần Thời Đại Mới T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hưng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An.

Giá trị giao dịch trái phiếu của một số doanh nghiệp bất động sản trong quý III/2026. (Ảnh có sử dụng AI).

Giá trị giao dịch trái phiếu của Thời Đại Mới T&T trong quý đạt 19.054 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 47.004 tỷ đồng. Đầu tư Xây dựng Thái Sơn ghi nhận hai giá trị tương ứng là 19.031 tỷ đồng và 35.394 tỷ đồng.

Với Bất động sản Hưng Long, giá trị giao dịch trong quý đạt 14.976 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 16.814 tỷ đồng. Bất động sản Minh An ghi nhận lần lượt 13.697 tỷ đồng và 17.201 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng, giá trị giao dịch trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đạt 32.492 tỷ đồng trong quý, lũy kế từ đầu năm đạt 140.789 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ghi nhận giá trị giao dịch trong quý đạt 21.398 tỷ đồng, lũy kế đạt 64.355 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có hai giá trị tương ứng là 13.905 tỷ đồng và 45.081 tỷ đồng.

Ngoài hai nhóm này, Công ty CP Hàng không Vietjet thuộc ngành vận tải ghi nhận giá trị giao dịch trái phiếu trong quý đạt 39.084 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 65.362 tỷ đồng.

Về tình hình thanh toán, VIS Rating ghi nhận 7 mã trái phiếu chậm trả lần đầu từ đầu năm 2026, gồm 2 mã chậm trả gốc và 5 mã chậm trả lãi. Riêng quý III chỉ phát sinh một trường hợp là trái phiếu GRL12501 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land, chậm trả lãi ngày 28/8. Dư nợ gốc của mã này tại thời điểm phát sinh chậm trả là 315 tỷ đồng.

Ở chiều thu hồi nợ, nhóm bất động sản dân cư có tỷ lệ thu hồi trái phiếu chậm trả đạt 59% theo dữ liệu năm 2026 trong báo cáo, so với 48,8% năm 2025 và 29,2% năm 2024.

Tỷ lệ này ở nhóm năng lượng là 42,8%; du lịch, nghỉ dưỡng 41,3%; xây dựng 19%. VIS Rating ước tính tỷ lệ thu hồi dựa trên giá trị gốc đã hoàn trả sau sự kiện chậm trả, bao gồm cả trường hợp mới hoàn trả một phần và vẫn đang tái cơ cấu.

Trong số các tổ chức phát hành có giá trị hoàn trả nợ gốc chậm trả lớn trong quý III, Hưng Thịnh Land đã trả 5.380 tỷ đồng tiền mặt. Tổng dư nợ trái phiếu còn lại được báo cáo ghi nhận là 2.645 tỷ đồng.

Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 hoàn trả 1.210 tỷ đồng, còn dư nợ trái phiếu 1.000 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư địa ốc NoVa hoàn trả 968 tỷ đồng, còn 460 tỷ đồng; Công ty TNHH NOVA Thảo Điền hoàn trả 965 tỷ đồng, còn 885 tỷ đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn xây dựng Anh Quân và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam cùng hoàn trả 500 tỷ đồng. Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn trả 425 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Big Gain trả 394 tỷ đồng.

Công ty CP Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 và Công ty CP DRH Holdings lần lượt hoàn trả 206 tỷ đồng và 183 tỷ đồng.

Áp lực từ 252.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn

VIS Rating nhận định trái phiếu ngân hàng thứ cấp và bất động sản dẫn dắt tăng trưởng phát hành trong quý III/2026. Tuy nhiên, sự phục hồi chưa đồng đều giữa các nhóm tổ chức phát hành.

Giá trị phát hành mới trong quý đạt 172.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Các ngân hàng quốc doanh và một số ngân hàng tư nhân, như Sacombank, tăng phát hành trái phiếu thứ cấp để bổ sung vốn cấp 2, đáp ứng hệ số an toàn vốn.

Ngược lại, phát hành trái phiếu thường của ngân hàng giảm 22% so với cùng kỳ. Theo VIS Rating, các ngân hàng chuyển sang huy động qua chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn dài để thu hút nguồn vốn từ nhà đầu tư cá nhân.

Phát hành trái phiếu bất động sản tăng 29% so với cùng kỳ, nhưng vẫn tập trung ở một số ít tổ chức phát hành. Trong đó, các công ty liên quan đến Masterise phát hành trái phiếu kỳ hạn 3–7 năm để huy động vốn cho dự án quy mô lớn.

Tỷ lệ chậm trả lũy kế 12 tháng giảm xuống khoảng 0,2%. Song, VIS Rating đánh giá áp lực trả nợ vẫn cao đối với nhóm Novaland do doanh số bất động sản chững lại, lãi suất cao và khả năng tạo dòng tiền hạn chế.

Một số tổ chức khác, như Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC, gia hạn kỳ hạn trái phiếu thêm 1–2 năm để giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn.

Tỷ lệ thu hồi nợ lũy kế toàn thị trường cải thiện lên 51,5%, tăng 3,8 điểm phần trăm so với quý trước. Hơn 11.000 tỷ đồng được hoàn trả cho nhà đầu tư trong quý, chủ yếu từ các tổ chức phát hành liên quan đến Hưng Thịnh và Sunshine.

Theo VIS Rating, kết quả này phản ánh việc xử lý nợ chậm trả và khả năng tiếp cận nguồn vốn đã cải thiện ở một số chủ đầu tư gặp khó khăn.

Tuy nhiên, khoảng 252.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới. Trong đó có tỷ trọng đáng kể là trái phiếu đã chậm trả hoặc được tái cấu trúc của các tổ chức gặp khó khăn tài chính.

VIS Rating kỳ vọng hoạt động phát hành sơ cấp ổn định trong quý IV/2026, được dẫn dắt bởi nhu cầu vốn phát triển dự án và tái cấp vốn của các chủ đầu tư bất động sản. Khối lượng đáo hạn lớn, chi phí vốn tăng và thanh khoản hạn chế tiếp tục gây áp lực lên các tổ chức có hồ sơ tín nhiệm yếu, đặc biệt là những tổ chức có trái phiếu từng chậm trả hoặc tái cấu trúc.