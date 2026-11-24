Người tiêu dùng Mỹ ngày càng sử dụng AI nhiều trong quá trình mua sắm. Đồ họa: Wired.

Với các thương hiệu thời trang, câu hỏi hiện nay không còn là có nên đầu tư để tăng khả năng hiển thị trên trí tuệ nhân tạo (AI) hay không, mà là khoản đầu tư đó có thực sự hiệu quả.

Theo Adobe Analytics, tháng 6/2026, 41% người tiêu dùng Mỹ sử dụng AI tạo sinh để mua sắm. Lượt truy cập đến từ AI cũng tạo ra doanh thu trên mỗi lượt (revenue per visit) cao hơn hơn 40% so với các kênh truyền thống.

Khác với công cụ tìm kiếm, nơi thương hiệu có thể tăng khả năng xuất hiện thông qua thứ hạng tự nhiên hoặc quảng cáo trả phí, các trợ lý AI đề xuất thương hiệu dựa trên kiến thức mô hình đã học và thông tin thu thập từ lượt tìm kiếm trên website.

Một thương hiệu vì thế có thể được AI nhận diện rộng rãi nhưng hiếm khi được đề xuất. Ngay cả khi liên tục được nhắc đến, thương hiệu vẫn có thể đứng sau đối thủ trong danh sách gợi ý.

Để tìm hiểu sự khác biệt này, BoF Insights, bộ phận nghiên cứu của Business of Fashion, phân tích 120 thương hiệu thuộc các phân khúc xa xỉ, thời trang đại chúng, thời trang đương đại, đồ thể thao hay dã ngoại trên ChatGPT, Claude và Gemini từ tháng 1 đến tháng 7/2026.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ BoF Insights Brand Pulse, công cụ theo dõi thương hiệu thời trang và xa xỉ do BoF phát triển cùng Quilt.AI. Hiệu suất trên AI được đánh giá qua 3 tiêu chí: mức độ hiểu thương hiệu, tần suất đề xuất và vị trí xuất hiện trong câu trả lời.

Các thương hiệu thời trang phải thay đổi cách quảng bá trong thời đại AI. Ảnh: Future Publishing.

Nhiều thương hiệu được đề xuất hơn

Trong số 120 thương hiệu được phân tích, 78% ghi nhận tần suất được AI đề xuất tăng từ tháng 1 đến tháng 7/2026. Tuy nhiên, nhóm dẫn đầu gần như không thay đổi. Trung bình, 4 trong số 5 thương hiệu được đề xuất thường xuyên nhất vào tháng 1 vẫn nằm trong top 5 vào tháng 7.

Kết quả cho thấy tần suất được AI đề xuất tăng chưa chắc đồng nghĩa với việc thương hiệu giành thêm lợi thế cạnh tranh. Khi nhiều doanh nghiệp cùng cải thiện khả năng hiện diện, hiệu quả cần được đánh giá tương quan với đối thủ trực tiếp.

Không có thương hiệu nào dẫn đầu ở tất cả tiêu chí. Trong phân khúc xa xỉ, Zegna đạt điểm cao nhất về mức độ AI hiểu thương hiệu. Burberry được đề xuất thường xuyên nhất, trong khi Chanel có vị trí xuất hiện trung bình cao nhất trong câu trả lời.

Mô hình tương tự cũng xuất hiện ở các phân khúc khác. Thương hiệu được AI hiểu rõ nhất không nhất thiết được đề xuất nhiều nhất hoặc xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất.

Nghiên cứu cũng cho thấy những nhãn hàng được đề xuất thường xuyên có xu hướng đạt vị trí cao hơn so với đối thủ. Mối liên hệ này rõ nhất ở phân khúc xa xỉ, nơi các trợ lý AI thường lặp lại trật tự thương hiệu.

Trong khi đó, mức độ AI hiểu thương hiệu lại tương đối độc lập với tần suất đề xuất. Trên toàn bộ 120 thương hiệu, nhóm nghiên cứu nhận thấy gần như không có mối liên hệ giữa 2 chỉ số này.

Một thương hiệu có định vị rõ ràng có thể chỉ phù hợp với số ít nhu cầu, hạn chế cơ hội được đề xuất. Ngược lại, thương hiệu có những liên tưởng chung chung hoặc thiếu nhất quán lại có khả năng được gợi ý rộng rãi, song không phải lúc nào cũng đúng sản phẩm, khách hàng hay hoàn cảnh sử dụng.

Các trợ lý AI góp phần thay đổi hành trình khách hàng trong ngành thời trang. Ảnh: Sopa Images.

Bốn vị thế cạnh tranh của thương hiệu trên AI

Từ việc đối chiếu mức độ AI hiểu thương hiệu với tần suất đề xuất, BoF Insights chia các thương hiệu thành 4 nhóm cạnh tranh, mỗi nhóm cần một hướng tiếp cận khác nhau.

Thứ nhất là nhóm thương hiệu có vị thế vững chắc. AI hiểu rõ đặc trưng của những nhãn hàng này và thường xuyên đề xuất chúng. Nhóm chủ yếu gồm các tên tuổi thời trang đại chúng như Zara, Levi’s, Uniqlo và Calvin Klein. Thách thức của họ là bảo vệ và mở rộng lợi thế hiện có.

Thứ hai là nhóm xuất hiện nhưng chưa được hiểu rõ. Những thương hiệu này thường xuyên xuất hiện trong gợi ý của AI, dù hình ảnh và các liên tưởng mà mô hình gắn với nhãn hàng chưa thực sự nhất quán. Các thương hiệu xa xỉ chiếm tỷ trọng đáng kể trong nhóm.

Thứ ba là nhóm có định vị rõ nhưng ít được chú ý. AI nhận diện tương đối rõ đặc trưng của những thương hiệu này, song ít khi gợi ý, đề xuất chúng. Hướng đi của nhóm là mở rộng mức độ liên quan với nhiều dạng câu hỏi hơn, thay vì chỉ tập trung củng cố hình ảnh sẵn có.

Cuối cùng là nhóm chưa có vị thế rõ ràng. Những thương hiệu này cần cải thiện cả cách AI hiểu về họ và tần suất xuất hiện trong các gợi ý. Theo nghiên cứu, họ cần xây dựng nền tảng nhận diện nhất quán trước khi tìm cách gia tăng phạm vi tiếp cận.

Kết quả phân tích cho thấy cuộc cạnh tranh trên các nền tảng AI không đơn thuần là giành thêm lượt nhắc đến. Thương hiệu cần đồng thời bảo đảm AI hiểu đúng đặc trưng, đề xuất sản phẩm trong ngữ cảnh phù hợp và tự định vị ở vị trí đủ nổi bật so với đối thủ.