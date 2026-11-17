Kia Sonet

Kia Sonet, mẫu SUV cỡ nhỏ giá rẻ, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng với mức giá từ 539 triệu đến 624 triệu đồng. Xe sở hữu ngoại thất trẻ trung, năng động, nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia, kết hợp cùng đèn LED sắc sảo và các chi tiết viền đen ấn tượng.

Bên trong, Kia Sonet dù có kích thước nhỏ gọn nhưng được thiết kế thông minh với nhiều tiện nghi hiện đại. Xe trang bị màn hình giải trí 10,25 inch, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh cao cấp, mang đến trải nghiệm thoải mái cho người sử dụng.

Về hiệu suất, Kia Sonet được trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước giúp xe vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu, rất phù hợp cho những khách hàng trẻ có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 hiện đang là một trong những mẫu SUV bán chạy nhất trong phân khúc tầm trung tại Việt Nam. Với thiết kế ngoại thất thanh lịch và hiện đại, CX-5 nổi bật nhờ ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng của Mazda. Nội thất của xe được chăm chút tỉ mỉ, sử dụng vật liệu cao cấp và trang bị nhiều tiện ích hiện đại, bao gồm màn hình giải trí 10,25 inch, hệ thống điều hòa tự động hai vùng và ghế da êm ái.

Về hiệu suất, Mazda CX-5 được trang bị động cơ xăng SkyActiv-G với hai tùy chọn 2.0L và 2.5L, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho cả việc di chuyển trong đô thị lẫn trên đường trường. Mẫu SUV này có giá bán dao động từ 749 đến 979 triệu đồng.

Ford Everest

Ford Everest, mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung, hiện đang được bán với giá từ 1,09 tỷ đến 1,5 tỷ đồng. Với thiết kế mạnh mẽ và nam tính, Everest là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách thể thao và khả năng vượt địa hình.

Ngoại thất của xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED hiện đại và gầm cao, giúp xe dễ dàng di chuyển qua các địa hình khó khăn. Bên trong, không gian nội thất rộng rãi có thể chở được 7 người, mang đến sự thoải mái cùng nhiều tính năng hiện đại như màn hình trung tâm 12 inch và hệ thống âm thanh cao cấp.

Phiên bản Everest cao cấp nhất Titanium được trang bị động cơ diesel 2.0L tăng áp kép, mang lại công suất mạnh mẽ và khả năng kéo tải tốt, rất phù hợp cho các chuyến đi xa và chinh phục những địa hình khó khăn.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross là mẫu xe gầm cao bán chạy tại Việt Nam, giá bán dao động trong khoảng 650 triệu đến 765 triệu đồng. Xe được thiết kế hướng đến đối tượng khách hàng trẻ trung và năng động.

Về thiết kế ngoại thất, Yaris Cross nổi bật với vẻ hiện đại, bao gồm cụm đèn LED sắc nét, lưới tản nhiệt lớn và các đường nét tinh tế. Nội thất của xe được bố trí hợp lý, mang đến nhiều tiện nghi như màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, điều hòa tự động và không gian rộng rãi cho hành khách.

Về hiệu suất, Yaris Cross sử dụng động cơ xăng 1.5L, cho công suất 105 mã lực. Bản hybrid kết hợp giữa máy xăng 1.5L với một mô-tơ điện công suất 79 mã lực. Cả hai cùng sử dụng hộp số CVT, riêng bản hybrid có chế độ lái thuần điện và kèm pin lithium-ion.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce là mẫu SUV cỡ nhỏ đang được phân phối với mức giá từ 599 triệu đến 705 triệu đồng. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại và cứng cáp, nổi bật với cụm đèn LED sắc sảo và lưới tản nhiệt mạnh mẽ, thể hiện rõ phong cách đặc trưng của Mitsubishi.

Bên trong, Xforce gây ấn tượng với nội thất hiện đại, chú trọng đến sự tiện nghi. Xe được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng lớn, ghế bọc da sang trọng và hệ thống giải trí đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Về hiệu suất, Mitsubishi Xforce sử dụng động cơ xăng 1.5L, mang lại công suất vừa đủ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, rất phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị.