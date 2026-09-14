Top phim Trung Quốc có lượt xem trực tuyến cao nhất tháng 8

1. Trọng Khí đạt 518 triệu lượt xem

Trọng Khí được xem là một trong những "hắc mã" đáng chú ý của tháng 8, thu hút sự quan tâm nhờ đề tài đặc biệt và chất lượng nội dung. Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1980, xoay quanh năm sinh viên tốt nghiệp trường luật gồm Trần Nhất Chúng, Dư Cao Viễn, Lục Tắc Minh, Trương Lệ Huệ và Hạ Anh Kiệt.

Sau khi tốt nghiệp, họ lần lượt bước vào những vị trí khác nhau trong lĩnh vực tư pháp. Trần Nhất Chúng tham gia sửa đổi Luật Hình sự và Luật Tố tụng Hình sự; Dư Cao Viễn làm việc tại tòa án; Hạ Anh Kiệt kiên trì theo đuổi công bằng, chính nghĩa và sau đó hy sinh khi làm nhiệm vụ; Trương Lệ Huệ không ngừng theo đuổi việc minh oan cho một vụ án oan; còn Lục Tắc Minh trở thành một luật sư bào chữa hình sự xuất sắc.

Điểm đặc biệt của Trọng Khí nằm ở bối cảnh thời kỳ hệ thống pháp luật còn đang phát triển. Nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, tình cảm đôi khi được đặt cao hơn pháp lý, trong khi phương thức thu thập chứng cứ còn lạc hậu. Nhiều vụ án trong phim được lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, qua đó tạo thêm chiều sâu và mang đến những vấn đề đáng suy ngẫm.

Trọng Khí được xem là một trong những "hắc mã" đáng chú ý của tháng 8, thu hút sự quan tâm nhờ đề tài đặc biệt và chất lượng nội dung.

2. Hoa Khai Cẩm Tú đạt 478 triệu lượt xem

Hoa Khai Cẩm Tú của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy là một trong số ít phim truyền hình tháng 8 vừa có độ hot vừa nhận được phản hồi tương đối tích cực. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Chi Chi, tương tự Cửu Trọng Tử và Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Phần mở đầu của phim được đánh giá khá ấn tượng, đặc biệt là những màn đấu đá trong gia đình. Tuy nhiên, càng về sau, một số tình tiết được yêu thích trong nguyên tác bị thay đổi khiến phim chưa thể đạt đến mức độ được đánh giá cao như Cửu Trọng Tử. Dù vậy, tổng thể tác phẩm vẫn có chất lượng ổn và tạo được tiếng vang nhất định.

Hoa Khai Cẩm Tú kể về Triệu Lăng, một tay buôn muối lậu xuất thân từ chốn giang hồ nhưng mang trong mình chí lớn. Anh tình cờ gặp Phó Đình Vân, tiểu thư của một gia đình danh giá bị vu oan có quan hệ bất chính. Hai người buộc phải cùng nhau bỏ trốn, từ đó trải qua hàng loạt thử thách đến từ gia tộc và triều đình. Trong quá trình chống lại số phận, họ dần nảy sinh tình cảm và cuối cùng tạo nên một mối duyên đáng nhớ.

Hoa Khai Cẩm Tú của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy là một trong số ít phim truyền hình tháng 8 vừa có độ hot vừa nhận được phản hồi tương đối tích cực.

3. Binh Tự Phong Trung Lai đạt 340 triệu lượt xem

Binh Tự Phong Trung Lai là bộ phim thuộc đề tài chiến tranh, có sự tham gia của Âu Hào và Lam Doanh Oánh, nữ diễn viên từng được biết đến với vai Hoán Bích trong Chân Hoàn Truyện.

Tác phẩm nhận được đánh giá khá ổn từ khán giả, với điểm Douban mở đầu ở mức 6,5. So với những bộ phim cổ trang, tình cảm đang chiếm ưu thế trong danh sách tháng 8, Binh Tự Phong Trung Lai tạo sự khác biệt nhờ khai thác đề tài chiến tranh.

Sự góp mặt của Âu Hào và Lam Doanh Oánh cũng là một trong những yếu tố giúp bộ phim nhận được sự chú ý. Với 340 triệu lượt xem trong tháng, tác phẩm vượt qua nhiều phim có dàn diễn viên nổi tiếng hơn để lọt vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Binh Tự Phong Trung Lai là bộ phim thuộc đề tài chiến tranh.

4. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn đạt 316 triệu lượt xem

Phim thuộc thể loại tình yêu ngược tâm lấy bối cảnh dân quốc, vốn có nhiều yếu tố hấp dẫn khi quy tụ Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, cặp đôi sở hữu ngoại hình nổi bật.

Cốt truyện kể về Mộ Dung Thanh Dịch, con trai út của một quân phiệt, và Nhậm Tố Tố, hai người từng trải qua một mối tình trong sáng thời trẻ. Sau khi chia tay, Nhậm Tố Tố trở lại nhưng lại trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch. Từ đó, cả hai rơi vào mối quan hệ đầy giằng co, liên tục thăm dò lẫn nhau, giữa tình yêu và hận thù.

Dù sở hữu cặp đôi được chú ý, phim lại không đạt hiệu ứng tương xứng. Phong cách quay bị nhận xét khá giống phim ngắn, nhiều tình tiết được xử lý quá nhanh khiến mạch truyện trở nên rời rạc. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn chỉ đạt 5,0 điểm trên Douban, trong khi độ thảo luận phần lớn được duy trì nhờ sức hút của hai diễn viên chính.

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn đạt 316 triệu lượt xem.

5. Đầu Xuân Tươi Sáng đạt 266 triệu lượt xem

Đầu Xuân Tươi Sáng gây bất ngờ khi đạt 266 triệu lượt xem dù chỉ bắt đầu lên sóng vào cuối tháng 8. Trước khi phim lên sóng, nhiều độc giả nguyên tác từng cho rằng lựa chọn diễn viên chưa thực sự phù hợp với nhân vật. Tuy nhiên, sau khi phát sóng, tác phẩm lại nhận được phản hồi khá tích cực. Phiên bản truyền hình có sự điều chỉnh về thiết lập nhân vật để phù hợp với diễn viên, hình ảnh cũng được đánh giá chỉn chu.

Phim kể về Thượng Chi Đào, một cô gái có trình độ học vấn bình thường nhưng tình cờ nhận được lời mời làm việc từ một công ty quảng cáo hàng đầu thế giới. Ngày đầu tiên đi làm, cô đã bị người sếp độc miệng Loan Niệm khuyên từ bỏ. Thượng Chi Đào phải chịu nhiều áp lực, không ngừng hoàn thiện bản thân và dần trở thành một nhân viên có năng lực. Trong quá trình làm việc, cô và Loan Niệm từ đối đầu dần bị thu hút bởi nhau, cùng trải qua những màn giằng co nơi công sở và trưởng thành.

Đầu Xuân Tươi Sáng gây bất ngờ khi đạt 266 triệu lượt xem dù chỉ bắt đầu lên sóng vào cuối tháng 8.

6. Bạn Gái Thiên Tài đạt 250 triệu lượt xem

Bạn Gái Thiên Tài kể về Lâm Tri Hạ, một cô gái thiên tài có tính cách thẳng thắn nhưng không giỏi giao tiếp. Sau khi thi đỗ vào trường trung học số 1 của tỉnh, cô trở thành bạn cùng bàn với Giang Du Bạch, một học bá năng động và có khả năng giao tiếp tốt. Anh giúp cô hòa nhập với tập thể, làm quen với bạn bè mới. Để cảm ơn, Lâm Tri Hạ giúp anh học bài, từ những đối thủ cạnh tranh, cả hai dần trở thành người hỗ trợ lẫn nhau và nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên đều đã có vẻ trưởng thành hơn so với hình tượng học đường. Cốt truyện và cách xây dựng nhân vật đôi lúc cũng tạo cảm giác thiếu thực tế. Phim vì thế không đạt được hiệu ứng như Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp của Hồ Nhất Thiên hay Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế của Điền Hi Vi.

Bạn Gái Thiên Tài đạt 250 triệu lượt xem.

7. Ngự Đình Dao đạt 230 triệu lượt xem

Ngự Đình Dao là một tác phẩm theo mô-típ nữ chính mạnh mẽ của Ngô Cẩn Ngôn, phù hợp với những khán giả từng yêu thích Mặc Vũ Vân Gian hay Diên Hy Công Lược. Phim kể về Mạnh Đình Huy, một cô gái mồ côi quyết tâm tham gia khoa cử để bước vào con đường làm quan. Cô tình cờ gặp tân đế Anh Quả và cùng anh hợp sức dẹp yên quan lại, thổ phỉ ở Sa Châu. Sau khi vào kinh ứng thí, Mạnh Đình Huy bị vu oan nhưng nhờ trí tuệ đã rửa sạch được oan khuất. Cô sau đó được Anh Quả đề bạt vào Sát Văn Viện, liên tiếp điều tra những âm mưu từ nhiều phía.

Dù có nhiều tình tiết kịch tính, mang lại cảm giác thích thú và diễn biến khá nhanh, phim lại không tạo được độ hot tương xứng. Một trong những điểm đáng tiếc là Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn thiếu cảm giác couple, khiến tác phẩm khó tạo hiệu ứng thảo luận mạnh. Tổng lượt xem trong tháng chỉ đạt 230 triệu.

Ngự Đình Dao là một tác phẩm theo mô-típ nữ chính mạnh mẽ.

8. Bách Hoa Sát đạt 230 triệu lượt xem

Bách Hoa Sát từng lên sóng và tạo được sức nóng từ tháng 7, vì vậy đến tháng 8 vẫn duy trì được một phần hiệu ứng. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết trọng sinh, trong đó phiên bản truyền hình thay đổi thành thiết lập một cơ thể có hai linh hồn nhưng vẫn giữ lại khung cốt truyện trọng sinh. Phim có nhịp độ vừa phải, những tập đầu chưa thực sự gây ấn tượng nhưng càng về sau càng cuốn hút nhờ cuộc đấu tranh giữa các thế lực và những toan tính riêng của các nhân vật.

Nội dung xoay quanh Tiêu Hoa Ung, Thái tử Đông Cung từng bị hạ độc từ năm 6 tuổi. Anh che giấu tài năng, giả vờ bệnh yếu nhưng thực chất âm thầm điều tra nội gián và chờ thời cơ hành động. Trong khi đó, quận chúa Triều Ninh Thẩm Tịch lớn lên ở vùng Tây Bắc, luôn coi việc bảo vệ lãnh thổ là trách nhiệm của mình. Một đạo thánh chỉ ban hôn khiến hai người gặp nhau, từ đó cùng hợp tác giữa triều cục phức tạp để bảo vệ sự bình yên của đất nước.

Bách Hoa Sát đạt 230 triệu lượt xem.

9. Sư Huynh Quá Cẩn Trọng đạt 211 triệu lượt xem

Khép lại bảng xếp hạng là Sư Huynh Quá Cẩn Trọng với 211 triệu lượt xem. Đây là bộ phim hài tu tiên khá đặc biệt và cũng tương đối kén khán giả. Phim kể về Lý Trường Thọ, một bệnh nhân mắc bệnh nặng ở kiếp trước nhưng bất ngờ được tái sinh vào thế giới Hồng Hoang. Trở thành một luyện khí sĩ nhỏ bé, anh luôn coi trọng tính mạng, không muốn vướng vào nhân quả và cố gắng tránh đại kiếp theo lời tiên đoán của Thiên Đạo. Mục tiêu của anh chỉ là sống thật “ổn trọng” và tìm cách lên Thiên Đình để được yên ổn.

Thế nhưng, kẻ thù và mỹ nhân liên tục xuất hiện, khiến Lý Trường Thọ vô tình trở thành người đứng sau tính toán mọi chuyện và bị cuốn vào cuộc đấu trí giữa nhiều thế lực. Phim không có độ hot quá cao, một số khán giả cho rằng các tình huống gây cười chưa đủ hấp dẫn. Tuy nhiên, với những người thường xuyên đọc tiểu thuyết tu tiên, tác phẩm lại được đánh giá cao nhờ nhịp phim vừa phải, tình tiết "điên" và hài hước. Ngao Thụy Bằng cũng được nhận xét là thể hiện nam chính sinh động, phù hợp với nhân vật.

Sư Huynh Quá Cẩn Trọng đạt 211 triệu lượt xem.