Top phim kiếm hiệp nổi tiếng dù không phải của Kim Dung và Cổ Long

Nhắc đến phim kiếm hiệp Trung Quốc, khán giả thường nhớ ngay đến những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung như Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ hay các câu chuyện giang hồ của Cổ Long. Sức ảnh hưởng của hai nhà văn lớn đến mức nhiều thế hệ diễn viên đã ghi dấu ấn qua những nhân vật kinh điển do họ sáng tạo.

Tuy nhiên, màn ảnh Hoa ngữ không chỉ có những tác phẩm của Kim Dung và Cổ Long. Nhiều bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh, tiểu thuyết của các tác giả khác hoặc phát triển từ kịch bản riêng vẫn trở thành ký ức khó quên của người xem.

1. Phong Vân (2002)

Chuyển thể từ bộ truyện tranh của Mã Vinh Thành và Đan Thanh, Phong Vân xoay quanh Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, hai đệ tử được Hùng Bá thu nhận nhằm thực hiện tham vọng thống trị võ lâm. Khi nhận ra âm mưu của sư phụ, cả hai dần trở thành đối trọng với thế lực từng nuôi dưỡng mình. Với Triệu Văn Trác trong vai Nhiếp Phong và Hà Nhuận Đông hóa thân thành Bộ Kinh Vân, phim gây ấn tượng bởi những màn võ thuật, yếu tố kỳ ảo và câu chuyện về tình nghĩa, thù hận. Tác phẩm cho thấy một thế giới võ hiệp có màu sắc riêng, không cần dựa vào nguyên tác Kim Dung hay Cổ Long.

2. Đại Đường Song Long Truyện (2004)

Dựa trên tiểu thuyết của Huỳnh Dị, bộ phim lấy bối cảnh cuối triều Tùy, theo chân Khấu Trọng và Từ Tử Lăng từ hai chàng trai xuất thân nghèo khó trở thành những nhân vật bị cuốn vào cuộc tranh bá thiên hạ. Lâm Phong và Ngô Trác Hy tạo nên cặp nhân vật trung tâm với tính cách đối lập nhưng gắn bó. Bên cạnh những trận chiến và âm mưu chính trị, tác phẩm còn thu hút người xem nhờ tình bạn, tình yêu cùng hành trình trưởng thành của hai nhân vật.

3. Ngọa Hổ Tàng Long (2000)

Khác với nhiều phim truyền hình kiếm hiệp, Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An là tác phẩm điện ảnh mang tầm vóc quốc tế. Phim dựa trên tiểu thuyết của Vương Độ Lư, với sự tham gia của Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh, Chương Tử Di và Trương Chấn. Xoay quanh thanh bảo kiếm Thanh Minh cùng những lựa chọn giữa tình yêu, trách nhiệm và tự do, tác phẩm kết hợp võ thuật với chiều sâu tâm lý. Bộ phim giành bốn giải Oscar, trở thành một trong những tác phẩm đưa điện ảnh võ hiệp châu Á đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

4. Thiếu Niên Trương Tam Phong (2001)

Với Trương Vệ Kiện, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như và Lý Băng Băng, phim kể về Trương Quân Bảo thời trẻ, từ một chàng trai tinh nghịch đến khi trải qua những biến cố giúp anh trưởng thành và định hình con đường võ học. Tác phẩm kết hợp võ thuật, hài hước, tình bạn và chuyện tình cảm, mang đến hình ảnh Trương Tam Phong trẻ trung hơn so với hình tượng cao nhân thường thấy.

5. Thiên Hạ Đệ Nhất (2005)

Không chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung hay Cổ Long, bộ phim khai thác thế giới mật thám dưới triều Minh, xoay quanh Hộ Long Sơn Trang và bốn cao thủ Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Sự góp mặt của Lý Á Bằng, Hoắc Kiến Hoa, Diệp Tuyền và Cao Viên Viên giúp tác phẩm thu hút sự chú ý. Phim đan xen võ thuật, tranh đấu quyền lực và những mối quan hệ phức tạp, trong đó tham vọng và lòng trung thành liên tục đẩy các nhân vật vào lựa chọn khó khăn.

6. Hoàng Phi Hồng

Các bộ phim gắn với hai nhân vật võ thuật nổi tiếng này cũng là một phần ký ức của người yêu phim võ thuật Hong Kong. Lý Liên Kiệt từng ghi dấu ấn với loạt phim Hoàng Phi Hồng và Phương Thế Ngọc, khai thác hình tượng anh hùng dân gian, tinh thần thượng võ và những cuộc đối đầu giữa chính nghĩa với thế lực bất công.

7. Tam Quốc Diễn Nghĩa (1994)

Dù không phải phim kiếm hiệp thuần túy, Tam Quốc Diễn Nghĩa vẫn xứng đáng được nhắc đến khi nói về những tác phẩm cổ trang kinh điển không thuộc Kim Dung hay Cổ Long. Bộ phim truyền hình năm 1994 được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của La Quán Trung, xoay quanh thời kỳ cuối Đông Hán và cuộc tranh hùng giữa các thế lực Ngụy, Thục, Ngô. Tác phẩm nổi bật nhờ những trận chiến quy mô lớn, mưu lược chính trị và các nhân vật như Lưu Bị, Tào Tháo, Gia Cát Lượng. Đây là minh chứng cho sức hút của dòng phim lịch sử, nơi trí tuệ, quyền lực và số phận con người cũng đủ tạo nên những câu chuyện hấp dẫn mà không cần đến thế giới võ hiệp của Kim Dung hay Cổ Long.

Từ giang hồ kỳ ảo trong Phong Vân đến những cuộc tranh bá trong Đại Đường Song Long Truyện hay lịch sử hào hùng của Tam Quốc Diễn Nghĩa, mỗi tác phẩm đều tạo dấu ấn theo cách riêng. Sự đa dạng ấy cho thấy sức hấp dẫn của phim cổ trang Hoa ngữ không chỉ đến từ hai tượng đài văn học, mà còn được tạo nên bởi nhiều tác giả, nhà làm phim và thế giới nhân vật khác nhau.