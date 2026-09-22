Top phim Hoa ngữ thuyết minh được đề cử trên iQiYi

1. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn là lựa chọn đáng chú ý với sự góp mặt của Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách. Phim lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, xoay quanh Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố. Sau khi từng yêu nhau, hai người xa cách rồi gặp lại trong tình thế éo le khi Nhậm Tố Tố trở thành chị dâu tương lai của Mộ Dung Thanh Dịch. Phim gồm 33 tập và hiện có bản thuyết minh tiếng Việt trên iQIYI.

2. Quy Lộ

Quy Lộ mang màu sắc tình cảm, đô thị với câu chuyện về mối tình đầu Quy Hiểu - Lộ Viêm Thần do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận. Sau khi chia tay vì những biến cố riêng, cả hai gặp lại sau 10 năm và một lần nữa đối diện với tình cảm chưa thể buông bỏ. Phim có 30 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo.

3. Trục Ngọc

Trục Ngọc tiếp tục là một lựa chọn dành cho khán giả yêu thích cổ trang. Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính, lần lượt vào vai Tạ Chinh và Phàn Trường Ngọc. Hai nhân vật bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân giả với những mục đích riêng, trước khi tình cảm thật sự nảy sinh. Phim dài 40 tập và có bản thuyết minh tiếng Việt trên iQIYI.

4. Đông Chí

Đông Chí kết hợp giữa tình cảm và điều tra bí ẩn với màn kết hợp của Hoàng Cảnh Du và Tôn Thiên. Lục Yên bất ngờ gặp lại người bạn thân đã qua đời nhiều năm trước, kéo theo hàng loạt sự việc kỳ lạ. Bạn trai cũ của cô, cảnh sát hình sự Giang Thành Ngật, cũng bị cuốn vào quá trình tìm kiếm sự thật được che giấu suốt tám năm. Phim gồm 36 tập.

5. A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân đưa khán giả đến với câu chuyện trưởng thành giữa chiến trường. Trương Thiên Ái đảm nhận A Mạch - cô gái từ bỏ thân phận nữ nhi, khoác áo giáp và từng bước trở thành nữ tướng. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiên Tranh, do Điền Thiếu Ba đạo diễn, gồm 36 tập.

6. Gió Thổi Bán Hạ

Gió Thổi Bán Hạ là tác phẩm có màu sắc khác biệt khi tập trung vào hành trình lập nghiệp của người phụ nữ trong ngành công nghiệp thép. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bán Hạ, từ một cô gái cá tính cùng hai người bạn khởi nghiệp trong lĩnh vực thép phế liệu và vận tải, sau đó từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh. Phim có 36 tập và bản thuyết minh tiếng Việt trên iQIYI.

7. Triều Tuyết Lục

Triều Tuyết Lục là lựa chọn dành cho khán giả yêu thích cổ trang, phá án và bí ẩn. Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng đóng chính, vào vai Tần Hoản và Yến Trì. Hai người cùng điều tra những vụ án kỳ bí, đồng thời lần theo những bí mật liên quan đến một vụ án trong quá khứ. Phim gồm 38 tập và có bản thuyết minh tiếng Việt.

8. Liên Hoa Lâu

Liên Hoa Lâu là cái tên nổi bật ở dòng võ hiệp trinh thám. Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu tạo thành bộ ba trung tâm xoay quanh Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh. Từ những vụ án riêng lẻ, cả ba dần khám phá nhiều bí mật liên quan đến giang hồ và thân phận của Lý Liên Hoa. Phim gồm 40 tập và hiện có bản thuyết minh tiếng Việt trên iQIYI.

9. Nhất Tiếu Tùy Ca

Nhất Tiếu Tùy Ca là bộ phim cổ trang tình cảm có sự tham gia của Lý Thấm và Trần Triết Viễn. Câu chuyện bắt đầu khi nữ xạ thủ Phó Nhất Tiếu bắn trọng thương Phượng Tùy Ca, đại hoàng tử của nước Túc Sa. Sau đó, cô rơi xuống vực và mất trí nhớ, vô tình gặp lại chính người từng là kẻ địch. Từ quan hệ đối đầu, hai người dần trở thành đồng minh và cùng tìm kiếm sự thật phía sau những âm mưu chính trị. Phim gồm 38 tập và có bản thuyết minh tiếng Việt trên iQIYI.