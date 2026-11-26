Bảng xếp hạng phim thịnh hành trên nền tảng iQIYI ghi nhận sự góp mặt của nhiều tác phẩm Hoa ngữ thuộc các thể loại khác nhau, từ ngôn tình hiện đại đến cổ trang, xuyên không và trinh thám. Đáng chú ý, Gấp Ánh Trăng vươn lên vị trí dẫn đầu, trong khi những cái tên như Ngọc Điềm Thu, Trục Ngọc hay Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.

1. Gấp Ánh Trăng

Đứng đầu bảng xếp hạng là Gấp Ánh Trăng, bộ phim có sự tham gia của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu. Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm thanh xuân đô thị, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Phim xoay quanh Vân Li, cô gái mắc chứng sợ giao tiếp với người lạ, và Phó Thức Tắc, chàng trai từng khiến cô rung động thời trung học. Sau cuộc hội ngộ tại Nam Vu, Vân Li chủ động theo đuổi người mình thầm thương. Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn trải qua chia ly, hiểu lầm và hành trình trưởng thành.

2. Ngọc Điệm Thu

Xếp ở vị trí thứ hai là Ngọc Điệm Thu, tác phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm. Lấy bối cảnh thời cuộc nhiều biến động, phim kể về Diệp Bình Quân, một nữ sinh nghèo bất ngờ vướng vào biến cố và gặp gỡ Ngu Sưởng Hiên. Từ những hiểu lầm, toan tính ban đầu, hai nhân vật dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, tình yêu của họ phải đối mặt với nhiều thử thách khi những biến động thời đại liên tục ập đến. Với màu sắc tình cảm đan xen yếu tố chính kịch, Ngọc Điềm Thu khai thác hành trình hai con người cùng vượt qua nghịch cảnh, bảo vệ tình yêu và niềm tin của mình.

3. Trục Ngọc

Trục Ngọc đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, quy tụ Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Bộ phim cổ trang kết hợp tình cảm, quyền mưu xoay quanh Phàn Trường Ngọc, cô gái bán thịt phải gánh vác gia đình, và Tạ Chinh, vị hầu gia sa cơ đang che giấu thân phận để tìm cách báo thù. Hai người tình cờ gặp nhau giữa biến cố, quyết định bước vào một cuộc hôn nhân giả. Từ mối quan hệ mang mục đích riêng, tình cảm giữa họ dần trở nên chân thành. Thế nhưng, chiến loạn và những bí mật trong quá khứ khiến cả hai phải chia xa. Phàn Trường Ngọc sau đó cầm dao mổ lợn ra chiến trường, còn Tạ Chinh khôi phục thân phận để bảo vệ đất nước và người mình yêu.

4. Nhất Âu Xuân

Ở vị trí thứ tư là Nhất Âu Xuân với sự tham gia của Hứa Khải và Châu Dã. Khác với những câu chuyện ngôn tình nhẹ nhàng, bộ phim tập trung vào hành trình báo thù của hai nhân vật Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên. Một người là nam nhân thâm sâu, quyết đoán, người còn lại là cô gái thông minh, tỉnh táo và đầy toan tính. Họ trở thành đồng minh, cùng nhau đối đầu với những thế lực đứng sau các biến cố trong quá khứ. Giữa những cuộc đấu đá của các gia tộc quyền quý và sóng gió chốn triều đình, mối quan hệ giữa hai nhân vật cũng dần đan xen tình cảm.

5. Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? giữ vị trí thứ năm với màn kết hợp của Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi. Đây là bộ phim cổ trang xuyên không pha trộn yếu tố hài hước và quyền mưu, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thất Anh Tuấn. Nội dung xoay quanh Vương Thúy Hoa, một nhân viên văn phòng bất ngờ xuyên vào thế giới tiểu thuyết và trở thành Dữu Vãn Âm. Tại đây, cô gặp Trương Tam, một người hiện đại khác cũng xuyên không và mang thân phận Hạ Hầu Đạm. Nhận ra cả hai đều nắm giữ những thông tin quan trọng về cốt truyện, họ quyết định hợp tác để thay đổi số phận, đối phó với những âm mưu và từng bước xây dựng thái bình.

6. Mị Ảnh Thần Bộ

Khép lại danh sách là Mị Ảnh Thần Bộ, bộ phim cổ trang bí ẩn có sự góp mặt của La Vân Hi, Phương Dật Luân, Thẩm Vũ Khiết và Hà Hoằng San. Tác phẩm đưa khán giả đến với triều đại Đại Thế, nơi hàng loạt vụ án kinh hoàng liên tiếp xảy ra. Đằng sau những hiện tượng kỳ lạ là thế lực tàn dư của vương quốc Ly La cùng Ngũ Tuyệt Quỷ Thuật đầy bí ẩn. Nhóm thần bộ do Lê Tư dẫn đầu phải đối diện với những vụ án khó lý giải, từ những thiếu nữ bị rút cạn máu đến các hiện tượng kỳ quái trong dân gian. Càng đi sâu điều tra, họ càng tiến gần đến âm mưu đe dọa sự bình yên của cả vương triều.