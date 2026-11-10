Top phim Hoa ngữ lên sóng vào tháng 11 không nên bỏ qua

Tháng 11/2026 hứa hẹn là khoảng thời gian sôi động của màn ảnh Trung Quốc khi nhiều dự án thuộc thể loại ngôn tình, cổ trang, thanh xuân và chính kịch dự kiến ra mắt. Từ màn tái hợp của những gương mặt quen thuộc đến các tác phẩm được khán giả mong chờ suốt thời gian dài, dưới đây là những bộ phim đáng chú ý.

1. Chiết Ánh Trăng - Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu

Dự kiến phát sóng ngày 5/11 trên iQIYI, Chiết Ánh Trăng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ, thuộc vũ trụ Nam Vu với Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành. Phim kể về Vân Li (Lư Dục Hiểu), cô gái mắc chứng sợ xã hội, gặp lại Phó Thức Tắc (Lâm Nhất) - chàng trai cô từng thầm thương thời trung học. Từ tình yêu tuổi trẻ đến những biến cố khiến cả hai chia xa, câu chuyện tái hợp của cặp đôi được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút cho dòng phim ngôn tình.

2. Cốc Vũ - Tỉnh Bách Nhiên, Trương Tụng Văn

Lên sóng ngày 5/11 trên Youku, Cốc Vũ đánh dấu màn trở lại của Tỉnh Bách Nhiên trong một dự án chính kịch. Phim lấy bối cảnh những năm 1990, xoay quanh vụ án kinh tế liên quan đến đường dây sản xuất hóa đơn giả. Tỉnh Bách Nhiên vào vai thanh tra thuế Âu Dương Húc, cùng cảnh sát Nghiêm Bình An điều tra vụ án có liên quan đến người bạn cũ Châu Hải Dương (Trương Tụng Văn). Tác phẩm thu hút sự chú ý nhờ đề tài phá án cùng dàn diễn viên thực lực.

3. Hôm Nay Mưa Bóng Mây - Dương Siêu Việt, Đổng Tư Thành

Dự kiến phát sóng ngày 6/11 trên MangoTV, bộ phim thanh xuân chữa lành xoay quanh Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt) và Trần Nghiên Chu (Đổng Tư Thành). Một người phải gánh vác áp lực kinh tế gia đình, người còn lại mang trong mình tổn thương từ quá khứ. Ban đầu, cả hai là đối thủ cạnh tranh trong học tập nhưng dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau. Đặc biệt, đây là một trong những dự án truyền hình hiện đại đáng chú ý của Đổng Tư Thành sau khi rời nhóm nhạc NCT.

4. Vân Sơ Lệnh - Ngu Thư Hân, Trương Vân Long

Vân Sơ Lệnh dự kiến lên sóng cuối tháng 11 trên iQIYI, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triều Vân Tử. Phim kể về Vân Sơ (Ngu Thư Hân), cô gái từng bị chồng phản bội, gia đình gặp họa và bản thân phải chịu kết cục bi thảm. Sau khi có cơ hội sống lại, nàng quyết tâm thay đổi số phận, từng bước thực hiện kế hoạch báo thù. Trên hành trình ấy, Vân Sơ gặp Sở Dực (Trương Vân Long), người cùng nàng đối mặt với những âm mưu chốn cung đình.

5. Lãng Mạn Không Chính Thức - Trần Tĩnh Khả, Thái Văn Tịnh

Dự kiến phát sóng trong tháng 11 trên iQIYI, Lãng Mạn Không Chính Thức mang màu sắc tình cảm kết hợp yếu tố kỳ ảo. Phim xoay quanh Tang Như (Thái Văn Tịnh), người phụ nữ 30 tuổi bất ngờ quay trở lại thời sinh viên và gặp Chu Đình Trạo (Trần Tĩnh Khả) khi anh còn trẻ. Sự đan xen giữa hai dòng thời gian mở ra câu chuyện về tình yêu, những lựa chọn trong quá khứ và hành trình chữa lành. Đây cũng là dự án được người hâm mộ chờ đợi sau nhiều lần thay đổi lịch phát sóng.

6. Gửi Bạch Nguyệt Quang Của Tôi Ở Chợ Rau - Trương Tịnh Nghi, Trần Tĩnh Khả

Dự kiến lên sóng ngày 26/11 trên MangoTV, phim kể về Nhâm Đông Tuyết (Trương Tịnh Nghi), cô gái xuất thân nghèo khó nhưng luôn nỗ lực vươn lên. Từ một công nhân nhà máy, cô từng bước xây dựng sự nghiệp và trở thành chủ tịch tập đoàn. Trên hành trình kéo dài 14 năm, mối tình thầm lặng với Trình Hạ (Trần Tĩnh Khả) cũng trải qua nhiều thay đổi. Tác phẩm hứa hẹn mang đến câu chuyện tình yêu trưởng thành, kết hợp hành trình lập nghiệp đầy cảm hứng.

7. Nhật Ký Thư Giãn Trên Đảo - Lý Lan Địch, Lưu Hạo Nhiên

Dự kiến ra mắt cuối tháng 11 trên iQIYI, bộ phim thuộc thể loại thanh xuân, hài hước và kỳ ảo. Câu chuyện theo chân Vương Trí Tuệ (Lý Lan Địch) và Tạ Vũ Dương (Lưu Hạo Nhiên), hai người xa lạ bất ngờ xuyên không về một hòn đảo vào năm 1998. Giữa khung cảnh biển xanh và cuộc sống bình dị, cả hai cùng khám phá những bí mật về không gian, thời gian và dần nảy sinh tình cảm. Sự kết hợp của hai diễn viên là điểm đáng chú ý của dự án.

8. Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật - Thành Nghị, Lâm Canh Tân

Dự kiến lên sóng ngày 25/11 trên iQIYI, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật là dự án cổ trang mang màu sắc chính trị, quyền mưu. Phim xoay quanh Thái tử Chu Chiêm Cơ (Thành Nghị), người gặp biến cố ám sát khi đến Nam Kinh và buộc phải trở về Bắc Kinh trong vòng 15 ngày để ổn định triều cục. Trên hành trình đầy hiểm nguy, anh nhận được sự giúp đỡ của Ngô Định Duyên (Lâm Canh Tân) cùng những người đồng hành. Tác phẩm gây chú ý nhờ cốt truyện đấu trí và dàn diễn viên nổi tiếng.