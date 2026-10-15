Top phim Hoa ngữ đề tài Dân Quốc hay nhất mọi thời đại

1. Ngọc Điệm Thu

Với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, Ngọc Điệm Thu xoay quanh Diệp Bình Quân, cô gái vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng và trở thành nghi phạm. Để tìm ra sự thật, cô đặt cược với Ngu Sưởng Hiên, ngũ thiếu gia nhà họ Ngu. Từ những nghi ngờ và toan tính ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm giữa thời cuộc đầy biến động. Kết hợp yếu tố tình yêu, âm mưu và đấu trí, bộ phim là lựa chọn đáng chú ý với người yêu thích dòng phim dân quốc.

2. Tân Dòng Sông Ly Biệt

Ra mắt năm 2001, Tân Dòng Sông Ly Biệt có sự tham gia của Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ. Phim lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, xoay quanh Lục Y Bình và Lục Như Bình, hai chị em cùng cha khác mẹ có mối quan hệ phức tạp. Những tổn thương gia đình, mâu thuẫn và chuyện tình cảm đan xen khiến cuộc sống của các nhân vật liên tục biến động. Với cốt truyện giàu kịch tính, tác phẩm vẫn là bộ phim dân quốc kinh điển trong ký ức nhiều khán giả.

3. Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa

Phát sóng năm 2019, phim có sự tham gia của Bạch Lộc và Hứa Khải. Tạ Tương cải trang thành nam để thay anh trai nhập học tại một học viện quân sự, nơi cô gặp Cố Yến Tranh, thiếu gia có tính cách ngang tàng. Từ những lần đối đầu, cả hai dần trở thành đồng đội, cùng trải qua huấn luyện khắc nghiệt và những hiểm nguy giữa thời cuộc. Bộ phim kết hợp chuyện tình cảm với tinh thần tuổi trẻ, lòng dũng cảm và lý tưởng của những người trẻ trong giai đoạn đất nước nhiều biến động.

4. Nhất Kiến Khuynh Tâm

Lấy bối cảnh Thượng Hải năm 1926, phim quy tụ Trần Tinh Húc, Trương Tịnh Nghi và Lâm Ngạn Tuấn. Mộc Uyển Khanh trở về Trung Quốc để tìm hiểu những bí mật gia đình, từ đó gặp thiếu soái Đàm Huyền Lâm và người bạn thanh mai trúc mã Từ Quang Diệu. Ba người bị cuốn vào những biến động chính trị, cuộc đấu tranh quyền lực và mối quan hệ tình cảm phức tạp. Tác phẩm thu hút nhờ bối cảnh dân quốc hoa lệ, tạo hình chỉn chu cùng câu chuyện đan xen giữa tình yêu và tham vọng.

5. Dân Quốc Kỳ Thám

Ra mắt năm 2020, bộ phim có sự góp mặt của Hồ Nhất Thiên, Trương Vân Long và Tiêu Yến. Câu chuyện xoay quanh Lộ Nghiêu, chàng trai từng du học Anh với khả năng suy luận sắc bén. Sau khi vướng vào một vụ án mạng, anh hợp tác với thám trưởng Kiều Sở Sinh và nữ phóng viên Bạch Ấu Ninh để điều tra những vụ việc bí ẩn tại Thượng Hải. Kết hợp phá án, trinh thám và những màn đối đáp hài hước, phim mang đến màu sắc khác biệt so với dòng dân quốc thuần tình cảm.

6. Cô Châu

Phát sóng năm 2024, Cô Châu có sự tham gia của Tăng Thuấn Hy và Trương Tụng Văn, khai thác đề tài điệp chiến thời kỳ kháng chiến. Cố Dịch Trung, một thiếu gia từng du học Mỹ, bị cuốn vào âm mưu và buộc phải tìm cách chứng minh lòng trung thành. Anh thâm nhập tổ chức đặc vụ đối phương dưới thân phận gián điệp hai mang, bước vào cuộc đấu trí nguy hiểm với những nhân vật đầy toan tính. Những bí mật chồng chéo và nguy cơ bị phát hiện tạo nên sức căng cho câu chuyện.

7. Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ

Đậu Kiêu và Trần Đô Linh đảm nhận vai chính trong bộ phim dân quốc phát sóng năm 2022. Lâm Hàng Cảnh, tiểu thư sa cơ, phải nương nhờ gia đình Tiêu đại soái và gặp Tiêu Bắc Thần, vị thiếu gia mạnh mẽ. Từ những lần đối đầu, hai người dần nảy sinh tình cảm rồi bước vào cuộc hôn nhân nhiều sóng gió. Những hiểu lầm, biến cố gia đình và ảnh hưởng của chiến tranh liên tục thử thách mối quan hệ của họ, tạo nên câu chuyện tình yêu đan xen mất mát và giằng xé.

8. Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

Với sự tham gia của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn khai thác chuyện tình giữa Mộ Dung Thanh Dịch, thiếu gia quân phiệt, và Nhậm Tố Tố, cô gái có mối liên hệ đặc biệt với anh từ quá khứ. Những bí mật và biến cố gia tộc đẩy hai người vào hoàn cảnh trớ trêu, khiến tình cảm riêng tư bị giằng xé bởi thù hận và thân phận. Phim mang màu sắc bi kịch, phù hợp với khán giả yêu thích mô-típ tình yêu nhiều trắc trở trong bối cảnh dân quốc.