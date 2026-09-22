Top phim Hoa ngữ đang thịnh hành trên iQIYI thời điểm hiện tại

1. Nhất Âu Xuân

Đứng đầu danh sách là Nhất Âu Xuân, bộ phim cổ trang tình cảm do Hứa Khải và Châu Dã đóng chính. Tác phẩm xoay quanh Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên, hai nhân vật đều sở hữu những bí mật riêng và cùng bước vào hành trình báo thù. Cả hai vừa hợp tác vừa đối đầu giữa những cuộc đấu trí trong gia tộc và triều đình. Trên iQIYI, Nhất Âu Xuân hiện được xếp No.1 bảng phim truyền hình hot, có 30 tập và đang phát sóng.

2. Bay Vào Tim Anh

Bay Vào Tim Anh mang màu sắc tình cảm hiện đại, với sự tham gia của Ngụy Triết Minh và Lưu Tá Ninh. Phim kể về Nguyễn Tư Nhàn, một nữ tiếp viên hàng không mang ước mơ trở thành phi công. Sau khi kế hoạch đào tạo của hãng bị hủy, cô quyết định tự tìm con đường mới để theo đuổi giấc mơ. Trong quá trình học tập và trở lại ngành hàng không, Nguyễn Tư Nhàn dần nảy sinh tình cảm với Phó Minh Dư, đồng thời phải đối mặt với nhiều hiểu lầm và thử thách trong công việc.

3. Quy Lộ

Ra mắt từ năm 2023, Quy Lộ vẫn xuất hiện trong hệ thống nội dung của iQIYI. Phim có sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mặc Bảo Phi Bảo. Tác phẩm kể về Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần, hai người từng là mối tình đầu nhưng chia xa vì những biến cố cuộc sống. Sau nhiều năm, họ gặp lại và từng bước tìm lại tình cảm đã bỏ lỡ.

4. Đông Chí

Đông Chí kết hợp tình cảm với yếu tố bí ẩn, điều tra. Hoàng Cảnh Du và Tôn Thiên đảm nhận hai vai chính Giang Thành Ngật và Lục Yên. Lục Yên là bác sĩ gây mê, bất ngờ gặp lại người bạn đã qua đời nhiều năm trong một đêm trực. Hàng loạt sự việc kỳ lạ sau đó kéo cô vào quá trình tìm kiếm sự thật. Người yêu cũ của cô, cảnh sát hình sự Giang Thành Ngật, cũng bị cuốn vào vụ việc.

5. Trục Ngọc

Trục Ngọc thuộc dòng cổ trang tình cảm kết hợp chiến tranh và quyền mưu, với Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính. Câu chuyện bắt đầu từ mối quan hệ hôn nhân mang tính thỏa thuận giữa Tạ Chinh và Phàn Trường Ngọc. Từ một cuộc hôn nhân tưởng chỉ là sự sắp đặt, cả hai dần cùng nhau đối mặt với những âm mưu chính trị, chiến sự và bí mật về thân phận. Trên iQIYI, phim có 40 tập và hiện vẫn nằm trong nhóm tác phẩm được nền tảng đưa vào danh sách phim nổi bật.

6. Rừng Thép

Khác với nhóm phim tình cảm, Rừng Thép khai thác đề tài hình sự, phá án và tâm lý tội phạm. Tỉnh Bách Nhiên, Thái Văn Tịnh và Tần Tuấn Kiệt đảm nhận các vai chính. Phim bắt đầu từ một thi thể nữ được phát hiện, kéo theo manh mối mới của vụ án “8.17” từng bị chôn vùi. Giáo sư tâm lý tội phạm Giang Hàn Thanh được điều tới tổ chuyên án, cùng nữ cảnh sát hình sự Châu Cẩn điều tra vụ án.

7. Tước Cốt

Tước Cốt là tác phẩm cổ trang tình cảm với sự tham gia của Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ. Câu chuyện xoay quanh một vị tướng quân cùng tiểu thư có vẻ ngoài hám tiền nhưng thực chất sở hữu tài năng về thuật cơ quan. Từ cuộc hôn nhân mang tính thỏa thuận, hai nhân vật dần phát hiện thân phận thật của đối phương và cùng bị cuốn vào những âm mưu liên quan đến triều đình. Bộ phim gồm 28 tập và hiện xuất hiện trong nhóm phim truyền hình được iQIYI xếp hạng cao trên bảng thịnh hành.

8. Nhất Tiếu Tùy Ca

Nhất Tiếu Tùy Ca có sự góp mặt của Lý Thấm và Trần Triết Viễn, thuộc thể loại cổ trang, tình cảm và báo thù. Nữ cung thủ Phó Nhất Tiếu từng bắn trúng Phượng Tùy Ca, vị đại hoàng tử của nước đối địch, trong một trận chiến. Sau khi mất trí nhớ, cô bất ngờ gặp lại chính người từng là kẻ thù. Từ chỗ đối đầu, cả hai buộc phải dựa vào nhau để tìm đường sống và dần phát sinh tình cảm.

9. Triều Tuyết Lục

Khép lại danh sách là Triều Tuyết Lục, bộ phim cổ trang phá án với Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng đóng chính. Phim kể về Thẩm Uyển, con gái của Đại Lý Tự khanh, sở hữu khả năng y thuật và khám nghiệm. Cô kết hợp cùng thế tử Yến Trì để điều tra những vụ án bí ẩn, truy tìm hung thủ và minh oan cho cha. Tác phẩm từng tạo được sức hút đáng chú ý trên iQIYI, trong đó nền tảng cho biết phim từng đứng đầu bảng nhiệt tại nhiều thị trường quốc tế.