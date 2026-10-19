Top phim cổ trang hay nhất năm 2026

1. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố gây chú ý nhờ nhịp phim nhanh, mở đầu bằng sự thay đổi thân phận của nữ chính. Ngay trong tập đầu tiên, nhân vật Thẩm Gia Lan đã chuyển sang thân phận Từ Lan Hương, mở ra những tình tiết mới cho câu chuyện. Diễn viên nhí đảm nhận nhân vật thời thơ ấu được nhận xét có ngoại hình giống Dương Tử khi còn nhỏ. Những phân cảnh khóc cũng là điểm đáng chú ý trong diễn xuất của diễn viên nhí, góp phần thể hiện cảm xúc và hoàn cảnh của nhân vật.

Lan Hương Như Cố.

2. Tước Cốt

Với sự tham gia của Hầu Minh Hạo và Amy, Tước Cốt khai thác mối quan hệ giữa hai nhân vật có năng lực và cá tính mạnh, từ những màn đấu trí đến tình cảm nảy sinh sau hôn nhân. Amy từng là diễn viên nhí, đây cũng là vai nữ chính đầu tiên của cô. Nữ diễn viên được cho là đã nhận vai trong tình huống khá gấp gáp. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết dài khoảng 5 triệu chữ, được rút gọn thành hơn 30 tập nhưng vẫn duy trì mạch kể tương đối liền lạc. Nữ chính thông minh, am hiểu cơ quan và có khả năng hỗ trợ nam chính trong nhiều tình huống.

Tước Cốt.

3. Mạc Ly

Mạc Ly có sự góp mặt của Bạch Lộc và Thừa Lỗi, xoay quanh nhân vật Diệp Ly, cháu gái của chưởng môn phái Ly Sơn. Gia tộc vướng vào những cuộc tranh đấu chốn triều đình, khiến cô trở thành người sống sót của phái Ly Sơn và bị giam giữ trong núi suốt 8 năm. Theo ý chỉ của thái hậu, Diệp Ly kết hôn với Định vương Mạc Tu Nghiêu. Sự quan tâm của anh dần giúp cô vượt qua những tổn thương trong quá khứ. Cả hai cùng lần theo manh mối, tìm ra sự thật đằng sau biến cố triều đình và minh oan cho gia tộc của Diệp Ly.

Mạc Ly.

4. Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?

Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đảm nhận vai chính trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?. Phim kể về một nhân viên văn phòng thời hiện đại xuyên vào tiểu thuyết, trở thành yêu phi phản diện Vu Vãn Âm. Tại đây, cô phát hiện hoàng đế cũng là người xuyên không từ thời hiện đại. Sau khi xác nhận thân phận của nhau bằng tiếng Anh, hai người vận dụng những kiến thức công sở như quản lý nhân sự, làm PowerPoint và sử dụng Excel để đối phó với các cuộc đấu đá chốn cung đình. Sự kết hợp giữa bối cảnh cổ trang và tư duy hiện đại tạo nên màu sắc hài hước, có phần phi lý cho tác phẩm.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?.

5. Hoa Khai Cẩm Tú

Hoa Khai Cẩm Tú đánh dấu màn tái hợp của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy. Nam chính là một thương nhân buôn muối nhỏ hoạt động trái phép, tình cờ gặp nữ chính trong lúc chạy trốn. Xuất thân từ gia đình danh giá, nữ chính bị gia tộc ruồng bỏ sau khi cuộc hôn nhân được sắp đặt không thành. Hai người quyết định giả làm vợ chồng để cùng nhau thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Trải qua nhiều biến cố, nam chính từng bước gây dựng vị thế, trở thành trọng thần trong triều đình. Cuối cùng, cả hai có được cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Hoa Khai Cẩm Tú.

6. Lương Thần Mỹ Cẩm

Với sự tham gia của Từ Từ và Nhậm Mẫn, Lương Thần Mỹ Cẩm khai thác chuyện tình có khoảng cách tuổi tác giữa hai nhân vật chính. Nam chính lớn hơn nữ chính hơn 10 tuổi, có tính cách trưởng thành và dành cho Cố Cẩm Triêu sự dịu dàng, chiều chuộng. Trong khi đó, nữ chính thông minh, có chính kiến và biết bảo vệ bản thân, không được xây dựng theo hình tượng ngây thơ, yếu đuối. Phần phục trang và thiết kế mỹ thuật của phim được đầu tư chỉn chu, gợi liên tưởng đến Hồng Lâu Mộng. Giọng thoại nguyên bản của Nhậm Mẫn cũng được đánh giá phù hợp với nhân vật nhờ sắc thái trẻ trung, ngọt ngào.

Lương Thần Mỹ Cẩm.

7. Bạch Nhật Đề Đăng

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính trong Bạch Nhật Đề Đăng, bộ phim thuộc thể loại tiên hiệp kỳ ảo. Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai quỷ vương đã sống 500 năm, xuất hiện trong trang phục đỏ và cầm đèn lồng vào ban đêm, tạo nên hình ảnh huyền ảo. Mối quan hệ giữa hai nhân vật bắt đầu từ những mục đích riêng, sau đó dần phát triển thành tình cảm chân thành. Khi tình yêu ngày càng sâu đậm, cả hai sẵn sàng hy sinh vì đối phương và cùng chống lại sự khắc nghiệt của thời gian.

Bạch Nhật Đề Đăng.