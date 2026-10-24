Top doanh nghiệp uy tín 2026: Trụ cột tăng trưởng bền vững

Nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt phát triển bền vững

Điểm sáng tăng trưởng và niềm tin kinh doanh phục hồi

Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500), cùng Top 10 và Top 5 Công ty uy tín trong các ngành Thực phẩm - Đồ uống, Bán lẻ, Bao bì và Nông nghiệp công nghệ cao năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo VietNamNet tổ chức, ghi nhận những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh nổi bật, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển dịch của nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Bước vào năm 2026, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà phục hồi và tăng trưởng đầy ấn tượng. Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, GDP 9 tháng đầu năm ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trợ lực cho con số này là Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng vọt 12,3% và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chạm mốc hơn 888 tỷ USD. Những chỉ báo vĩ mô rực rỡ này đã mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Sức bật của nền kinh tế được phản chiếu rõ nét qua lăng kính vi mô của bảng xếp hạng PROFIT500. Kết quả khảo sát mới nhất từ Vietnam Report mang đến những tín hiệu đặc biệt lạc quan: 94,8% doanh nghiệp báo cáo doanh thu tăng trưởng và 88,2% ghi nhận lợi nhuận tăng so với năm trước. Đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận trong suốt 5 năm qua. Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp bị suy giảm lợi nhuận đã thu hẹp xuống chỉ còn 11,8%, một cú lội ngược dòng ngoạn mục nếu so với mức 38,8% của năm 2025 và 39,7% của năm 2024.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng này không đến từ một môi trường kinh doanh "trải hoa hồng". Các doanh nghiệp vẫn đang phải gồng mình đối phó với áp lực từ chi phí nguyên vật liệu đầu vào, cú sốc từ thị trường năng lượng, biến động tỷ giá, lạm phát và sự bất ổn của địa chính trị toàn cầu. Để sinh tồn và bứt phá, các công ty hàng đầu đã chuyển dịch chiến lược, đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, tối ưu hóa năng lực quản trị rủi ro và xây dựng nền tảng giá trị dài hạn thay vì chỉ chạy đua doanh số ngắn hạn.

Năm 2026 cũng là cột mốc đánh dấu hành trình 10 năm bảng xếp hạng PROFIT500 đồng hành cùng giới doanh thương Việt Nam. Xuyên suốt một thập kỷ biến động, đã có 1.828 doanh nghiệp từng ghi danh vào bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ngọn lửa thử vàng, chỉ có 108 doanh nghiệp duy trì được phong độ đỉnh cao, liên tục góp mặt trong suốt 10 năm để vinh dự lọt vào danh sách "The 108 Titans" - Những doanh nghiệp lợi nhuận bền vững. Nhóm 108 Titan này chính là những trụ cột vững chắc, có quy mô và sức ảnh hưởng mang tính định hướng cho toàn bộ nền kinh tế.

Nhận diện xu hướng tại các ngành kinh tế trọng điểm

Bên cạnh PROFIT500, việc công bố các doanh nghiệp uy tín trong bốn ngành trọng điểm cho thấy yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Với ngành Thực phẩm - Đồ uống, sức mua phục hồi mở ra cơ hội tăng trưởng, nhưng cũng đặt doanh nghiệp trước yêu cầu cao hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc xuất xứ. Đầu tư vào chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn sản xuất và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng sẽ là những yếu tố quyết định khả năng giữ chân khách hàng.

Trong khi đó, ngành Bán lẻ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa nhiều hơn vào trải nghiệm người tiêu dùng. Mô hình bán hàng đa kênh, ứng dụng dữ liệu để phân tích hành vi mua sắm và cá nhân hóa dịch vụ đang trở thành lợi thế quan trọng. Doanh nghiệp muốn mở rộng thị phần không chỉ cần mạng lưới phân phối rộng mà còn phải tối ưu chi phí vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường.

Đối với ngành Bao bì, yêu cầu phát triển bền vững đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghệ và vật liệu. Sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, giảm chất thải và nâng cao khả năng tái chế không chỉ đáp ứng yêu cầu của khách hàng mà còn giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao, tự động hóa, canh tác thông minh và truy xuất nguồn gốc mở ra hướng nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Dù vậy, chi phí đầu tư công nghệ, khả năng tiếp cận vốn và đầu ra thương mại vẫn là những bài toán cần giải quyết. Hiệu quả đầu tư chỉ được bảo đảm khi công nghệ gắn với nhu cầu thị trường, năng lực tổ chức sản xuất và khả năng liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân.

Điểm chung của các ngành là uy tín thương hiệu ngày càng gắn chặt với năng lực thực thi cam kết. Chất lượng sản phẩm, tính minh bạch, trách nhiệm môi trường và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng không còn là yếu tố bổ trợ mà đang trở thành điều kiện để doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh.

Giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng là thời kỳ bứt tốc để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Để hiện thực hóa khát vọng này, giới chuyên gia từ Vietnam Report khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp cần lấy việc nâng tầm năng lực quản trị, củng cố uy tín thương hiệu và kiên định với đổi mới sáng tạo làm kim chỉ nam. Những doanh nghiệp bắt nhịp được với công cuộc chuyển đổi số và phát triển bền vững hôm nay sẽ là những người nắm giữ chìa khóa dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam vươn xa trên bản đồ quốc tế ngày mai.