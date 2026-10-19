Top con giáp càng nóng nảy càng dễ gặp rắc rối trong tháng 9 Âm lịch

Con giáp Tỵ: Nói thẳng quá mức, dễ khiến người khác phật lòng

Tháng 9 Âm lịch, con giáp Tỵ nên học cách lựa chọn thời điểm và cách diễn đạt phù hợp. Ảnh minh họa

Người tuổi Tỵ thường có tư duy nhanh nhạy, khả năng quan sát tốt và không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, sự thẳng thắn vốn là thế mạnh đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến con giáp này vô tình làm mất lòng người khác.

Bạn có thể nhìn ra vấn đề nhanh hơn người khác, nhưng không phải điều gì nhìn thấy cũng cần nói ra ngay. Một nhận xét thẳng thắn trong công việc có thể bị hiểu thành chỉ trích; một lời góp ý dành cho người thân đôi khi lại bị diễn giải thành can thiệp quá sâu vào chuyện riêng, theo Phụ nữ mới.

Tháng 9 Âm lịch, con giáp Tỵ nên học cách lựa chọn thời điểm và cách diễn đạt phù hợp. Không phải điều gì mình nhận ra cũng cần nói ngay, càng không nên vội đưa ra kết luận khi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Đặc biệt, con giáp này cần tránh những cuộc trò chuyện mang tính riêng tư hoặc bàn tán về người vắng mặt. Một câu chuyện được kể trong lúc thân mật có thể bị truyền đi theo cách hoàn toàn khác, khiến người khởi đầu câu chuyện bất ngờ trở thành tâm điểm của thị phi.

Biết tiết chế lời nói, giữ khoảng cách với những chuyện không liên quan và tập trung vào công việc của mình sẽ giúp con giáp Tỵ hạn chế những rắc rối không đáng có.

Con giáp Thân: Cẩn thận tiền bạc, tránh tranh chấp quyền lợi

Trong tháng 9 Âm lịch, con giáp Thân nên đặc biệt thận trọng với những lời đề nghị vay mượn, góp vốn. Ảnh minh họa

Người tuổi Thân thường linh hoạt, tháo vát và có khả năng nắm bắt cơ hội khá nhanh. Dù vậy, sự quyết đoán đôi khi khiến con giáp này bỏ qua những chi tiết quan trọng, nhất là khi liên quan đến tiền bạc và hợp tác.

Trong tháng 9 Âm lịch, con giáp Thân nên đặc biệt thận trọng với những lời đề nghị vay mượn, góp vốn, đứng tên hộ hoặc cùng người quen thực hiện một kế hoạch kinh doanh. Khi mọi thứ chưa được thống nhất rõ ràng, những mối quan hệ vốn thân thiết cũng có thể phát sinh bất đồng.

Nhiều người ngại đề cập đến giấy tờ, quyền lợi vì sợ làm mất lòng bạn bè hoặc người thân. Tuy nhiên, chính sự cả nể ấy đôi khi lại khiến đôi bên khó xử khi xảy ra vấn đề.

Trong công việc, con giáp Thân cũng cần phân định rõ trách nhiệm, công sức và quyền lợi của từng người. Không nên nhận thêm việc chỉ vì ngại từ chối, nhưng cũng cần tránh tranh công hoặc quy trách nhiệm cho người khác khi kết quả không như mong muốn.

Lời khuyên dành cho con giáp này là hãy minh bạch ngay từ đầu. Tiền bạc rõ ràng, trách nhiệm rành mạch và thỏa thuận cụ thể chính là cách giảm nguy cơ thị phi hiệu quả nhất.

Con giáp Tuất: Càng cố thanh minh, càng dễ bị cuốn vào tranh cãi

Ở nơi làm việc, con giáp này cũng nên hạn chế than phiền về đồng nghiệp hoặc cấp trên với người thứ ba. Ảnh minh họa

Con giáp Tuất thường coi trọng sự công bằng, sống có nguyên tắc và không dễ chấp nhận việc bản thân bị hiểu lầm. Khi cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng, con giáp này có xu hướng muốn giải thích đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình.

Phản ứng quá nhanh có thể khiến một chuyện có thể trở nên phức tạp hơn. Bản mệnh vẫn nên bình tĩnh, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra lời phản bác cho các vấn đề. Không phải chuyện gì cũng nên tranh luận đến cùng, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Thay vì lập tức phản bác, con giáp Tuất nên bình tĩnh xem xét sự việc. Nếu lời đồn không ảnh hưởng đến công việc, danh dự hay những vấn đề quan trọng, đôi khi im lặng và tiếp tục sống đúng với nguyên tắc của mình lại là lựa chọn khôn ngoan.

Ở nơi làm việc, con giáp này cũng nên hạn chế than phiền về đồng nghiệp hoặc cấp trên với người thứ ba. Những lời nói trong lúc tức giận rất dễ bị truyền đi, bị cắt nghĩa sai lệch và trở thành nguồn cơn của mâu thuẫn.

Tháng 9 Âm lịch, con giáp Tuất cần nhớ rằng không phải cuộc tranh luận nào cũng đáng để tham gia. Thay vì cố chứng minh mình đúng bằng lời nói, hãy để thái độ chuyên nghiệp và hành động thực tế lên tiếng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.