Top 9 phim Hoa ngữ được đánh giá cao trên Weibo: Tỉnh Bách Nhiên dẫn đầu

Nhiều bộ phim Hoa ngữ đang nhận được sự quan tâm trong thời gian gần đây khi lần lượt mở điểm trên Weibo. Đáng chú ý, Đầu Xuân Tươi Sáng của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên dẫn đầu với 8,7 điểm. Hoa Khai Cẩm Tú của Đinh Vũ Hề cũng góp mặt trong nhóm đầu với 8,2 điểm.

Bảng xếp hạng dưới đây dựa trên điểm đánh giá trên Weibo tại thời điểm được tổng hợp, vì vậy thứ hạng có thể tiếp tục thay đổi khi lượng người chấm tăng lên.

Top 9: Thời Đại Niên Thiếu 2 - 7,6 điểm

Thời Đại Niên Thiếu 2 là phần tiếp theo của Thời Đại Niên Thiếu, bộ phim từng gây chú ý khi có sự tham gia của nhóm TFBOYS vào năm 2017. Sau nhiều năm, tác phẩm trở lại với dàn diễn viên trẻ thuộc TF Entertainment. Ảnh: Mango TV

Câu chuyện xoay quanh mùa tựu trường, khi câu lạc bộ bóng rổ Yibei đứng trước nguy cơ giải thể. Phó Bân Ngôn, Lý Hạo Vũ, Từ An Bác cùng những người trẻ khác lần lượt gia nhập đội vì những lý do riêng, giúp đội bóng tiếp tục tồn tại.

Trong quá trình thi đấu và đối mặt với những thử thách, các thành viên dần tìm thấy sự ăn ý, từ đồng đội trở thành bạn bè thân thiết. Âm nhạc và những kỷ niệm tuổi trẻ cũng trở thành một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của nhóm.

Top 8: Thiền - 7,9 điểm

Thiền là phim hình sự, bí ẩn xoay quanh ba nhân vật với những thân phận và quá khứ phức tạp. Ảnh: NSX

Một người là luật sư hình sự có cha ruột từng là kẻ bắt cóc và cha nuôi là cảnh sát; một người là thẩm phán từng mất vợ con sau một vụ trả thù; người còn lại là luật sư tài giỏi thường hoạt động ở ranh giới giữa đúng và sai.

Ba nhân vật liên tục đối đầu trong những vụ án hình sự, vừa là đối thủ vừa trở thành mục tiêu của nhau. Cách xây dựng câu chuyện khiến bộ phim nhận về những phản ứng trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng phần đầu triển khai khá khó hiểu và có phần cố tình tạo cảm giác bí ẩn. Ngược lại, những người yêu thích tác phẩm cho rằng các tình tiết ban đầu thực chất đang được sử dụng để cài cắm manh mối, đồng thời khắc họa những con người bị hoàn cảnh và số phận đẩy vào những lựa chọn không mong muốn.

Top 7: Sinh Phùng Kỳ Thời - 7,9 điểm

Sinh Phùng Kỳ Thời thuộc dòng phim hoài niệm lấy bối cảnh thời đại cũ, xoay quanh hai gia đình Tề gia và Tào gia tại thị trấn Thanh Ngô. Ảnh: Mango TV

Tào Tín là hình mẫu “con nhà người ta” trong mắt người lớn, nhưng phía sau vẻ ngoài hoàn hảo là áp lực từ những yêu cầu nghiêm khắc của cha. Trong khi đó, Tề Thời mắc chứng bạch tạng từ nhỏ và luôn ý thức về sự khác biệt của bản thân. Cô tìm nhiều cách để hòa nhập với những người xung quanh.

Cuộc gặp gỡ giữa Tào Tín, chàng trai ngoan ngoãn, và Tề Thời, cô gái có cá tính riêng, dần kéo hai gia đình lại gần nhau.

Tuy nhiên, bộ phim không nhận được đánh giá quá nổi bật. Một số tình tiết bị khán giả cho là thiếu thuyết phục khi đặt cạnh những tác phẩm cùng đề tài như Tiểu Hạng Nhân Gia.

Top 6: Ngự Đình Dao - 8,0 điểm

Ngự Đình Dao, trước đây có tên Giang Sơn Vi Sính, gây chú ý nhờ cách xây dựng nữ chính mạnh mẽ và nhịp phim nhanh ngay từ những tập đầu. Ảnh: Mango TV

Phim kể về Mạnh Đình Huy, một cô gái mồ côi quyết tâm bước vào con đường khoa cử. Trong một lần tình cờ, cô gặp tân đế Anh Quả và cùng anh giải quyết biến cố tại Sa Châu.

Sau khi lên kinh dự thi và bị vu oan, Mạnh Đình Huy sử dụng trí tuệ để minh oan cho bản thân, sau đó được trọng dụng và bước vào Sát Văn Viện. Từ đây, cô liên tiếp điều tra những âm mưu phức tạp, đồng thời dần nảy sinh tình cảm với nhà vua.

Bộ phim được nhận xét có nhiều yếu tố giải trí và phù hợp với khán giả yêu thích dòng phim nữ chính mạnh mẽ. Tuy nhiên, phản ứng dành cho cặp đôi chính Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn không hoàn toàn đồng nhất.

Top 5: Kim Sắc - 8,0 điểm

Kim Sắc được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Địa Phi Ưng của Cổ Long, quy tụ dàn diễn viên gồm Tân Chỉ Lôi, Doãn Phưởng, Trần Khôn và Cao Vỹ Quang. Ảnh: Tencent

Phim xoay quanh truyền thuyết về 300.000 lượng vàng bất ngờ xuất hiện giữa sa mạc. Những người truy tìm kho báu lần lượt vướng vào cuộc chiến sống còn và trở thành những bóng ma trong lời đồn.

Một cô gái từng mất cả gia đình một mình bước vào sa mạc để tìm kiếm sự thật và trả thù. Trong lúc đó, cuộc tranh giành quyền lực âm thầm kéo nhiều nhân vật giang hồ vào vòng xoáy ân oán.

Kim Sắc được đánh giá khá tích cực về bối cảnh, hình ảnh và diễn xuất. Một số khán giả cho rằng nhịp phim tương đối chậm, nhưng phần diễn xuất và tương tác giữa các nhân vật vẫn tạo được điểm nhấn.

Top 4: Hoa Khai Cẩm Tú - 8,2 điểm

Hoa Khai Cẩm Tú là một trong những phim cổ trang được chú ý gần đây với sự tham gia của Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy. Ảnh: NSX

Tác phẩm kết hợp yếu tố đấu đá gia tộc với hành trình chạy trốn, tạo nên hướng triển khai khác biệt so với nhiều phim cùng thể loại. Phim kể về Triệu Lăng, một người buôn muối xuất thân từ giang hồ nhưng mang trong lòng nhiều hoài bão. Anh tình cờ gặp tiểu thư Phó Đình Vân, người đang bị vu oan có quan hệ bất chính.

Từ đây, cả hai buộc phải cùng nhau chạy trốn và trải qua hàng loạt biến cố liên quan đến gia tộc cũng như triều đình. Trong hành trình đối đầu với số phận, mối quan hệ giữa họ dần phát triển.

Bộ phim nhận được phản hồi tích cực nhờ phần phục trang, bối cảnh và cách kết hợp giữa đấu đá gia tộc với yếu tố phiêu lưu.

Top 3: Tỉnh Lại - 8,4 điểm

Tỉnh Lại thuộc dòng phim điệp chiến, kể câu chuyện về một nhiếp ảnh gia bị cuốn vào những cuộc đấu trí trong thời kỳ biến động. Ảnh: iQIYI

Năm 1941, nhiếp ảnh gia Trần Khải Lai lên đường đến Thượng Hải để thay người thầy đã hy sinh thực hiện nhiệm vụ liên lạc với lực lượng ngầm. Trên đường đi, anh gặp Kim Bảo, người có vẻ ngoài là ngôi sao của một vũ trường nhưng thực chất là đặc vụ quân thống.

Từ đây, Trần Khải Lai bị cuốn vào cuộc đấu trí giữa nhiều thế lực. Điểm được đánh giá cao của Tỉnh Lại nằm ở phần hình ảnh và cách xây dựng không khí. Một số khán giả cho rằng chất lượng quay phim và ngôn ngữ hình ảnh nổi bật hơn phần kịch bản.

Top 2: Trọng Khí - 8,7 điểm

Trọng Khí là một trong những bộ phim bất ngờ nhận được phản hồi tích cực thời gian gần đây. Ảnh: NSX

Tác phẩm lấy bối cảnh những năm 1980 và xoay quanh năm sinh viên tốt nghiệp trường luật, sau đó làm việc ở những vị trí khác nhau trong lĩnh vực tư pháp.

Trần Nhất Chúng tham gia quá trình sửa đổi luật hình sự và luật tố tụng hình sự. Dư Cao Viễn làm việc tại tòa án, Hạ Anh Kiệt kiên trì theo đuổi công lý và sau đó hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Trương Lệ Tuệ nhiều năm theo đuổi việc minh oan cho một vụ án oan, còn Lục Tắc Minh trở thành một luật sư bào chữa hình sự xuất sắc. Từ những con đường khác nhau, năm nhân vật cùng tạo nên bức tranh về quá trình vận động của pháp luật và tư pháp trong một giai đoạn đặc biệt.

Việc đặt câu chuyện vào thập niên 1980 giúp bộ phim khai thác nhiều khác biệt so với xã hội hiện đại, khi ý thức pháp luật còn hạn chế, quan hệ con người đôi lúc được đặt cao hơn nguyên tắc pháp lý và phương thức thu thập chứng cứ còn nhiều bất cập. Những yếu tố này tạo ra nhiều tình huống khó xử trong các vụ án, đồng thời mở ra những vấn đề để khán giả suy ngẫm. Đây cũng là một trong những lý do Trọng Khí nhận được nhiều lời giới thiệu từ người xem.

Top 1: Đầu Xuân Tươi Sáng - 8,7 điểm

Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những bộ phim được chú ý nhất thời gian gần đây, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Ảnh: Tencent

Tác phẩm không lựa chọn cách xây dựng chuyện tình quá ngọt ngào ngay từ đầu mà nhanh chóng giới thiệu tính cách sắc sảo của Luan Niệm cùng hoàn cảnh của cô nhân viên mới Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào có học vấn không quá nổi bật nhưng tình cờ nhận được lời mời làm việc tại một công ty quảng cáo hàng đầu thế giới. Ngay ngày đầu tiên đi làm, cô đã bị người sếp khó tính Luan Niệm khuyên nên từ bỏ.

Đối mặt với áp lực công việc, Thượng Chi Đào từng bước nâng cao năng lực và trở thành một nhân viên có thể tự mình đảm đương công việc. Trong khi đó, Luan Niệm dần bớt sắc lạnh và thay đổi cách nhìn về cô. Mối quan hệ giữa hai người được xây dựng thông qua quá trình cùng trưởng thành, tạo nên những màn giằng co tình cảm được khán giả yêu thích. Đây là một trong những yếu tố giúp bộ phim duy trì điểm đánh giá cao trên Weibo.

Tuy nhiên, điểm số trên Weibo vẫn có thể thay đổi khi lượng người đánh giá tiếp tục tăng. Vì vậy, bảng xếp hạng này chủ yếu phản ánh phản ứng của khán giả ở thời điểm hiện tại, thay vì là đánh giá cuối cùng về chất lượng của các tác phẩm.