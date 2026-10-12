Top 9 phim Hoa ngữ dẫn đầu BXH thịnh hành trên iQIYI tuần này

Thị trường phim Hoa ngữ tiếp tục sôi động với sự góp mặt của nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Nếu dòng phim cổ trang vẫn có sức hút nhờ những màn đấu trí, tranh quyền và chuyện tình trắc trở, các bộ phim hiện đại lại chinh phục người xem bằng câu chuyện tình yêu gần gũi, giàu cảm xúc. Trong số những cái tên đáng chú ý trên iQIYI có Mị Ảnh Thần Bộ, Nhất Âu Xuân, Trục Ngọc cùng nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích.

1. Mị Ảnh Thần Bộ

Mị Ảnh Thần Bộ là tác phẩm cổ trang kết hợp trinh thám, huyền bí với sự tham gia của La Vân Hi, Phương Dật Luân và Thẩm Vũ Khiết. Phim xoay quanh đội thần bộ điều tra những vụ án kỳ dị, từng bước lần theo manh mối để vạch trần âm mưu đằng sau hàng loạt hiện tượng khó lý giải. Không chỉ khai thác yếu tố phá án, tác phẩm còn tạo sức hút bằng bầu không khí u ám và những bí mật liên tiếp được hé lộ.

2. Nhất Âu Xuân

Do Hứa Khải và Châu Dã đóng chính, Nhất Âu Xuân kết hợp chuyện tình cảm với hành trình báo thù và những cuộc đấu đá trong các gia tộc quyền quý. Hai nhân vật Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên đều sở hữu cá tính mạnh, có toan tính riêng và không dễ bị đối phương dẫn dắt. Mối quan hệ vừa hợp tác vừa dè chừng giữa họ tạo nên điểm nhấn cho bộ phim.

3. Bộ Bộ Kinh Tâm

Ra mắt năm 2011, Bộ Bộ Kinh Tâm vẫn là cái tên đáng nhớ với người hâm mộ dòng phim xuyên không. Lưu Thi Thi vào vai Trương Hiểu, cô gái hiện đại xuyên về thời nhà Thanh và mang thân phận Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Giữa cuộc tranh đoạt quyền lực của các hoàng tử, Nhược Hy bị cuốn vào những lựa chọn tình cảm đầy đau đớn. Tác phẩm cũng góp phần đưa chuyện tình của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long trở thành đề tài được khán giả quan tâm.

4. Tôi Không Phải Là Đại Sư

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng đảm nhận vai chính trong bộ phim mang màu sắc dân quốc, báo thù và đấu trí. Câu chuyện xoay quanh Thượng Quan Thành Minh, người tìm cách đối đầu với kẻ thù bằng những màn giăng bẫy và lật ngược tình thế. Những lớp bí mật đan xen khiến hành trình báo thù không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai phía mà còn là màn đấu trí liên tục.

5. Trục Ngọc

Với sự kết hợp của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, Trục Ngọc đưa người xem đến câu chuyện tình giữa một cô gái xuất thân bình dân và Tạ Chinh, người che giấu thân phận thật. Từ mối quan hệ bắt đầu bằng những tính toán riêng, cả hai dần trở thành chỗ dựa của nhau khi đối diện biến cố và âm mưu. Phim ghi điểm nhờ bối cảnh cổ trang cùng hành trình phát triển tình cảm của cặp nhân vật chính.

6. Đông Chí

Mang màu sắc tình cảm hiện đại, Đông Chí xoay quanh mối duyên giữa những con người từng có quá khứ gắn bó nhưng phải đối diện nhiều thay đổi khi gặp lại. Tác phẩm khai thác những hiểu lầm, tổn thương và lựa chọn trong tình yêu, tạo nên không khí trầm lắng hơn so với các phim cổ trang thiên về đấu trí.

7. Yêu Em

Yêu Em có sự tham gia của Trương Lăng Hách và Từ Nhược Hàm, kể câu chuyện tình cảm của những người trưởng thành trong bối cảnh nghề nghiệp y khoa. Phim không chỉ tập trung vào quá trình hai nhân vật đến gần nhau mà còn đề cập đến sự thấu hiểu, chữa lành và cách mỗi người học cách đối diện với những vấn đề trong cuộc sống.

8. Quy Lộ

Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận đóng chính trong Quy Lộ, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Mặc Bảo Phi Bảo. Quay Hiểu và Lộ Viêm Thần từng là mối tình đầu nhưng chia xa vì những biến cố riêng. Tám năm sau, cuộc hội ngộ mở ra cơ hội để cả hai đối diện với quá khứ và tìm lại tình cảm từng dang dở. Nhịp phim nhẹ nhàng cùng câu chuyện tình yêu trưởng thành là điểm nhấn của tác phẩm.

9. Tước Cốt

Tước Cốt mang đến màu sắc cổ trang với câu chuyện hôn nhân bắt đầu từ sự sắp đặt. Hầu Minh Hạo và Ai Mi đảm nhận hai vai chính, đưa người xem theo chân những nhân vật vừa phải che giấu thân phận, vừa tìm cách phá giải âm mưu chốn triều đình. Từ mối quan hệ mang tính giao kèo, tình cảm giữa hai người dần thay đổi khi họ cùng trải qua những tình huống sinh tử.