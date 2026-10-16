Top 9 phim Hoa ngữ có nhiệt độ cao nhất Tencent: Mộng Hoa Lục đứng thứ 2

Năm 2026, thị trường phim truyền hình Trung Quốc tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của nhiều tác phẩm thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính tạo nên bất ngờ khi đạt mức nhiệt độ 33.491, vượt qua loạt phim đình đám như Trường Tương Tư và Tinh Hán Xán Lạn, vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng những bộ phim có nhiệt độ cao nhất lịch sử Tencent Video. Tuy nhiên, thành tích này vẫn chưa đủ để giúp tác phẩm giành vị trí á quân, bởi Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu vẫn giữ khoảng cách 29 điểm. Trong khi đó, ngôi đầu bảng thuộc về Khánh Dư Niên 2 với thành tích 34.389, trở thành cột mốc khó vượt qua đối với những bộ phim ra mắt sau n

Top 9: Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn - 31.678

Tiêu Chiến và Dương Tử trong Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, bộ phim tình cảm hiện đại đạt mức nhiệt độ cao nhất 31.678 trên Tencent Video. Ảnh: Tencent Video

Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn là một trong những bộ phim tình cảm hiện đại nổi bật của Tiêu Chiến và Dương Tử. Tác phẩm kể về Lâm Chi Hiệu, nữ sinh khoa âm nhạc có cuộc sống thay đổi sau khi cha nhập viện. Tại đây, cô gặp Cố Ngụy, vị bác sĩ trực tiếp điều trị cho cha mình. Từ hai người vốn không có nhiều điểm chung, cả hai dần nảy sinh tình cảm qua những lần tiếp xúc, mở ra chuyện tình nhẹ nhàng và ấm áp.

Không đi theo mô-típ tình yêu hào môn với hàng loạt biến cố kịch tính, bộ phim tập trung vào sự trưởng thành của hai nhân vật trước những lựa chọn liên quan đến tình yêu, gia đình và sự nghiệp. Tiêu Chiến thể hiện Cố Ngụy với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ấm áp bên trong, trong khi Dương Tử mang đến hình ảnh Lâm Chi Hiệu gần gũi, giàu cảm xúc.

Sự kết hợp giữa hai diễn viên cùng câu chuyện tình yêu đời thường giúp tác phẩm chinh phục đông đảo khán giả. Với mức nhiệt độ cao nhất 31.678, Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng lịch sử Tencent Video.

Top 8: Khai Đoan - 31.734

Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch trong Khai Đoan, bộ phim trinh thám khai thác vòng lặp thời gian, đạt mức nhiệt độ cao nhất 31.734 trên Tencent Video.

Khai Đoan chứng minh phim hiện đại vẫn có thể tạo sức hút mạnh mẽ mà không cần dựa vào chuyện tình cảm ngọt ngào hay bối cảnh cổ trang cầu kỳ. Bộ phim mở đầu bằng tình huống một chiếc xe buýt sắp phát nổ, đưa Lý Thi Tình, nữ sinh đại học, và Tiêu Hạc Vân, nhà thiết kế trò chơi, vào vòng lặp thời gian kỳ lạ.

Mỗi khi chiếc xe buýt phát nổ, thời gian lại quay trở về điểm xuất phát. Hai nhân vật buộc phải trải qua những vòng lặp liên tiếp, tìm kiếm manh mối và xác định nguyên nhân vụ việc trước khi thảm kịch tái diễn. Càng tìm hiểu, họ càng phát hiện những chi tiết bất thường liên quan đến các hành khách trên xe.

Điểm hấp dẫn của Khai Đoan nằm ở cách kịch bản liên tục hé lộ manh mối mới sau mỗi vòng lặp, khiến khán giả không ngừng suy đoán về nguyên nhân vụ nổ và những người liên quan. Bên cạnh yếu tố trinh thám, phim còn khai thác hoàn cảnh riêng của từng hành khách, tạo chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện. Tác phẩm đạt mức nhiệt độ cao nhất 31.734, xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng.

Top 7: Dữ Phượng Hành - 31.784

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành, tác phẩm tiên hiệp về chuyện tình giữa Thẩm Ly và Hành Chỉ, đạt mức nhiệt độ cao nhất 31.784 trên Tencent Video.

Sau Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong Dữ Phượng Hành, tác phẩm tiên hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của Cửu Lộ Phi Hương. Sự kết hợp của hai diễn viên từng được yêu thích khiến bộ phim nhận được nhiều kỳ vọng ngay từ khi công bố.

Phim kể về Thẩm Ly, vị vương gia của Ma giới, vô tình rơi xuống nhân gian trong lúc tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt. Tại đây, cô gặp Hành Chỉ, một người đàn ông có vẻ ngoài yếu ớt nhưng thực chất sở hữu thân phận đặc biệt. Cuộc gặp gỡ mở ra mối duyên tình giữa hai người, đồng thời kéo theo những thử thách liên quan đến thân phận, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các giới.

Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với hình tượng nữ tướng mạnh mẽ, quyết đoán. Trong khi đó, Lâm Canh Tân thể hiện Hành Chỉ với nét tính cách vừa tinh nghịch, thích trêu chọc Thẩm Ly, vừa âm thầm bảo vệ người mình yêu trong những thời khắc quan trọng. Mối quan hệ giữa hai nhân vật được phát triển qua những lần gặp gỡ, chia xa và tái ngộ, tạo nên sức hút cho câu chuyện tình yêu. Sự ăn ý của cặp đôi cùng thế giới tiên hiệp nhiều màu sắc giúp Dữ Phượng Hành đạt mức nhiệt độ cao nhất 31.784, đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng.

Top 6: Tuyết Trung Hãn Đao Hành - 32.872

Trương Nhược Quân và Lý Canh Hy trong Tuyết Trung Hãn Đao Hành, bộ phim cổ trang kết hợp võ hiệp và đấu trí quyền lực, đạt mức nhiệt độ cao nhất 32.872 trên Tencent Video.

Bên cạnh Khánh Dư Niên, Tuyết Trung Hãn Đao Hành cũng là tác phẩm cổ trang đáng chú ý trong sự nghiệp của Trương Nhược Quân. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phong Hỏa Hí Chư Hầu, xoay quanh Từ Phượng Niên, thế tử Bắc Lương có vẻ ngoài bất cần, thường bị xem là công tử ăn chơi nhưng thực chất mang trên vai trách nhiệm với gia tộc và thiên hạ.

Theo sự sắp xếp của cha là Từ Kiêu, nhân vật dần bước chân vào giang hồ, gặp gỡ nhiều cao thủ và trải qua những thử thách buộc bản thân phải trưởng thành. Từ một người tưởng như chỉ biết sống theo ý mình, Từ Phượng Niên từng bước hiểu rõ vị trí cũng như trách nhiệm của bản thân trong những biến động lớn.

Bộ phim không chỉ có những màn đối đầu giữa các cao thủ võ lâm mà còn đan xen tranh đấu chính trị, ân oán gia tộc và tình cảm cha con. Trương Nhược Quân thể hiện rõ sự thay đổi của nhân vật qua từng chặng đường, từ vẻ bất cần ban đầu đến sự chín chắn khi phải đối mặt với những lựa chọn quan trọng.

Dù một số phân cảnh võ thuật từng gây tranh luận, sức hút từ nguyên tác nổi tiếng cùng hệ thống nhân vật phong phú vẫn giúp bộ phim duy trì sự quan tâm của khán giả. Tuyết Trung Hãn Đao Hành đạt mức nhiệt độ cao nhất 32.872, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng.

Top 5: Tinh Hán Xán Lạn – Nguyệt Thăng Thương Hải - 33.142

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn – Nguyệt Thăng Thương Hải, tác phẩm cổ trang kết hợp chuyện tình cảm, mâu thuẫn gia tộc và những âm mưu chốn triều đình.

Nhắc đến những cặp đôi cổ trang được khán giả yêu thích, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn – Nguyệt Thăng Thương Hải là cái tên khó bỏ qua. Phim kể về Trình Thiếu Thương, cô gái lớn lên trong cảnh thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, và Lăng Bất Nghi, vị tướng trẻ mang trong lòng mối thù gia tộc.

Ban đầu, cả hai liên tục dò xét và giữ khoảng cách với đối phương. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, tình cảm giữa họ dần nảy nở. Mối quan hệ này cũng trở thành một trong những điểm thu hút chính của tác phẩm.

Lăng Bất Nghi do Ngô Lỗi thủ vai là người lạnh lùng, ít nói nhưng luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho Trình Thiếu Thương. Những lần anh đứng ra bảo vệ người mình yêu tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Trong khi đó, nhân vật của Triệu Lộ Tư không phải cô gái chỉ biết chờ đợi người khác giải cứu. Thiếu Thương thông minh, bướng bỉnh và có chính kiến, sẵn sàng phản ứng trước những quy tắc gia đình bất hợp lý.

Ngoài chuyện tình cảm, phim còn khai thác mâu thuẫn trong gia tộc, hành trình báo thù và những vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước. Sự kết hợp của nhiều tuyến nội dung giúp câu chuyện có thêm chiều sâu, đồng thời tạo ra những bước ngoặt khó đoán. Với mức nhiệt độ cao nhất 33.142, Tinh Hán Xán Lạn – Nguyệt Thăng Thương Hải đứng thứ 5 và vẫn là tác phẩm được nhiều khán giả nhắc đến khi nói về dòng phim tình cảm cổ trang.

Top 4: Trường Tương Tư mùa 1 - 33.144

Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư mùa 1, bộ phim tiên hiệp nổi bật với những mối tình nhiều trắc trở của Tiểu Yêu, đạt mức nhiệt độ cao nhất 33.144 trên Tencent Video.

Trường Tương Tư từng tạo nên sức hút lớn nhờ câu chuyện tình cảm nhiều trắc trở của Tiểu Yêu cùng ba nhân vật nam có tính cách và lựa chọn khác nhau. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa, xoay quanh Hạo Linh vương cơ Tiểu Yêu, người lưu lạc trong dân gian nhiều năm và sống dưới thân phận Văn Tiểu Lục tại trấn Thanh Thủy.

Cuộc sống bình lặng của cô dần thay đổi khi lần lượt gặp gỡ và gắn bó với Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh và Tương Liễu. Những mối quan hệ này đưa Tiểu Yêu vào vòng xoáy tình cảm phức tạp, đồng thời khiến cô bị cuốn vào những cuộc tranh đấu quyền lực giữa các vương tộc.

Mỗi nhân vật nam đều có sức hút riêng. Thương Huyền do Trương Vãn Ý thủ vai là người sâu nặng tình cảm nhưng phải đặt tham vọng và trách nhiệm lên hàng đầu. Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi dịu dàng, chung thủy, còn Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ đảm nhận lại mang đến một tình yêu âm thầm, nhiều hy sinh.

Ba tuyến tình cảm tạo nên những luồng ý kiến khác nhau trong cộng đồng người xem. Ngay cả sau khi phim kết thúc, câu hỏi ai mới là người phù hợp nhất với Tiểu Yêu vẫn được bàn luận. Đạt mức nhiệt độ cao nhất 33.144, Trường Tương Tư mùa 1 đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Top 3: Lan Hương Như Cố - 33.491

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa trong Lan Hương Như Cố, bộ phim cổ trang xoay quanh hành trình báo thù và tìm lại vị thế của nữ chính, đạt mức nhiệt độ cao nhất 33.491 trên Tencent Video.

Lan Hương Như Cố là một trong những bộ phim cổ trang gây chú ý trong năm 2026, nổi bật với câu chuyện đấu đá trong gia tộc, báo thù và hành trình tìm lại vị thế của người phụ nữ. Thay vì xây dựng nữ chính với con đường thành công dễ dàng, tác phẩm tập trung vào khả năng quan sát, sự kiên nhẫn và những tính toán để sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Phim kể về Thẩm Gia Lan, tiểu thư nhà họ Thẩm vốn có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ. Tuy nhiên, những biến động trên triều đình khiến gia tộc cô bị diệt môn. May mắn sống sót, Gia Lan buộc phải che giấu thân phận, lấy tên Hứa Lan Hương và bước chân vào phủ họ Lâm với vị trí nha hoàn cấp thấp nhất.

Tại đây, cô phải đối diện với những mối quan hệ phức tạp, sự tính toán trong nội trạch và những nguy cơ luôn rình rập. Không cam chịu số phận, Lan Hương từng bước tìm cách bảo vệ bản thân, đồng thời lên kế hoạch đối diện với những biến cố đã làm thay đổi cuộc đời mình.

Diễn xuất của Đàm Tùng Vận góp phần khắc họa quá trình chuyển biến của nhân vật, trong khi Lưu Học Nghĩa tạo được sự chú ý với vai Lâm Cẩm Kỳ. Từ mối hôn ước trong quá khứ đến cuộc gặp lại khi thân phận và địa vị đã khác biệt, mối quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp, tạo ra nhiều giằng xé về tình cảm.

Bộ phim đạt mức nhiệt độ cao nhất 33.491, vượt qua Trường Tương Tư và Tinh Hán Xán Lạn để đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng lịch sử Tencent Video. Tuy nhiên, thành tích này vẫn kém Mộng Hoa Lục 29 điểm, khiến tác phẩm chưa thể giành vị trí á quân.

Top 2: Mộng Hoa Lục - 33.520

Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu trong Mộng Hoa Lục, tác phẩm cổ trang kể về hành trình lập nghiệp và chuyện tình của Triệu Phán Nhi, đạt mức nhiệt độ cao nhất 33.520 trên Tencent Video.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu vẫn giữ vị trí nổi bật trong danh sách những bộ phim cổ trang được yêu thích nhất trên Tencent Video. Tác phẩm kể về Triệu Phán Nhi, người phụ nữ điều hành một quán trà và từng đặt nhiều kỳ vọng vào hôn phu Âu Dương Húc. Tuy nhiên, sau khi đỗ đạt công danh, anh lại thay lòng, buộc cô phải lên kinh thành để đòi lại công bằng cho bản thân.

Trên hành trình đó, Triệu Phán Nhi đồng hành cùng hai người bạn thân Tôn Tam Nương và Tống Dẫn Chương. Từ một quán trà nhỏ, ba người từng bước xây dựng sự nghiệp tại kinh thành, đối diện với những định kiến và thử thách để khẳng định giá trị của mình.

Triệu Phán Nhi được yêu thích nhờ hình ảnh độc lập, tỉnh táo và không để bản thân gục ngã sau khi bị phản bội. Cô chủ động nắm lấy cơ hội thay đổi cuộc đời thay vì chờ đợi người khác quyết định tương lai. Trong khi đó, Cố Thiên Phàm do Trần Hiểu thủ vai là nhân vật có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu.

Bên cạnh những phân đoạn tình cảm giàu sức hút giữa hai nhân vật chính, câu chuyện ba người phụ nữ hỗ trợ nhau gây dựng sự nghiệp cũng là điểm sáng của phim. Tác phẩm kết hợp yếu tố lãng mạn với hành trình trưởng thành, tự lập của phụ nữ, qua đó tạo được dấu ấn riêng.

Với mức nhiệt độ cao nhất 33.520, Mộng Hoa Lục đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Dù đã phát sóng nhiều năm, bộ phim vẫn là một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng phim tình cảm cổ trang trên Tencent Video. Khoảng cách 29 điểm với Lan Hương Như Cố cũng cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai vị trí này khá sít sao.

Top 1: Khánh Dư Niên 2 - 34.389

Trương Nhược Quân và Lý Thấm trong Khánh Dư Niên 2, bộ phim cổ trang khai thác những cuộc đấu trí chốn triều đình xoay quanh Phạm Nhàn, đạt mức nhiệt độ cao nhất 34.389 trên Tencent Video.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Khánh Dư Niên 2, bộ phim do Trương Nhược Quân đóng chính với mức nhiệt độ cao nhất 34.389. Đây cũng là tác phẩm duy nhất trong danh sách vượt mốc 34.000, cho thấy sức hút đáng kể của loạt phim xoay quanh nhân vật Phạm Nhàn.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Miêu Nị, Khánh Dư Niên kể về Phạm Nhàn, người mang ký ức hiện đại và bị cuốn vào những cuộc đấu trí phức tạp trong triều đình. Sau những nút thắt ở phần đầu, phần 2 tiếp tục khai thác cuộc đối đầu giữa Phạm Nhàn với Khánh Đế, Trần Bình Bình cùng nhiều thế lực chính trị khác.

Bề ngoài, Phạm Nhàn thường tỏ ra hài hước, thậm chí dùng những lời nói đùa để hóa giải tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, phía sau vẻ bất cần ấy là một người có đầu óc tính toán, biết quan sát và sẵn sàng phản công khi cần thiết. Trong phần 2, những âm mưu chốn triều đình ngày càng phức tạp, trong khi chuyện tình giữa Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi, mối quan hệ cha con giữa anh với Khánh Đế cùng những kế hoạch bí mật của Trần Bình Bình tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Điểm mạnh của Khánh Dư Niên nằm ở cách kết hợp yếu tố quyền mưu với hài hước và những tình huống căng thẳng. Mỗi nhân vật đều có mục đích riêng, khiến diễn biến khó đoán và tạo động lực để khán giả theo dõi đến cùng. Sức hút của phần đầu cũng góp phần tạo nền tảng cho phần tiếp theo, giúp thương hiệu duy trì sự quan tâm của người xem. Với con số 34.389, Khánh Dư Niên 2 giữ vị trí quán quân và tạo khoảng cách đáng kể với các tác phẩm còn lại. Đây cũng là cột mốc mà những bộ phim mới muốn vượt qua sẽ phải đối diện trong cuộc cạnh tranh trên Tencent Video.