Top 8 phim Hoa ngữ đang dẫn đầu bảng xếp hạng iQIYI

Mị Ảnh Thần Bộ và Nhất Âu Xuân là hai tác phẩm Hoa ngữ ra mắt trong năm 2026 góp mặt trong danh sách phim đáng chú ý. Bên cạnh những dự án mới, các tác phẩm như Trục Ngọc, Bộ Bộ Kinh Tâm và Quy Lộ cũng được quan tâm nhờ nội dung đa dạng, từ phá án cổ trang, tranh đấu quyền lực đến tình cảm hiện đại.

1. Mị Ảnh Thần Bộ

Ra mắt vào tháng 10/2026, Mị Ảnh Thần Bộ có sự tham gia của La Vân Hi, Phương Dật Luân và Thẩm Vũ Khiết, khai thác đề tài phá án cổ trang kết hợp yếu tố kỳ bí dân gian và âm mưu chính trị. Lấy bối cảnh vương triều Đại Thế năm Hồng Vận thứ 37, phim theo chân Lê Tư, tức Thanh Dương công tử, khi anh bí mật thâm nhập Thần Bộ Ti để điều tra cái chết bí ẩn của Tứ hoàng tử. Tại đây, anh hợp tác với nữ pháp y Bạch Trân Châu và cao thủ Mông Duệ, cùng giải mã những vụ án kỳ lạ liên quan đến bí thuật con rối, xác chết không mặt và cổ độc huyết nguyệt. Càng tiến sâu vào quá trình điều tra, bộ ba càng phát hiện âm mưu của tàn dư vong quốc Ly La, thế lực muốn hồi sinh Ngũ Tuyệt Quỷ Thuật để lật đổ triều đình. Sự kết hợp giữa trinh thám, võ thuật và huyền bí tạo nên hướng tiếp cận riêng cho tác phẩm.

2. Nhất Âu Xuân

Nhất Âu Xuân đánh dấu màn kết hợp của Hứa Khải và Châu Dã trong câu chuyện cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vưu Tứ Tỷ, lấy bối cảnh thời Nam Tống. Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên từng nương tựa vào nhau khi còn trẻ nhưng sau đó phải chia xa. Khi trưởng thành, Thanh Viên trở về Tạ gia với mục tiêu báo thù cho người mẹ chết oan, sử dụng sự thông minh và quyết đoán để đối phó những thế lực xung quanh. Trong khi đó, Thẩm Nhuận đã trở thành một trọng thần có địa vị trong triều đình. Hai người gặp lại khi Thẩm Nhuận điều tra vụ tham nhũng cứu tế ở Tiền Đường, từ đó bước vào mối quan hệ vừa hợp tác vừa đề phòng lẫn nhau. Không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm, bộ phim còn khai thác những toan tính quyền lực, các âm mưu chốn quan trường và hành trình vạch trần những thế lực đứng sau bất công.

3. Bộ Bộ Kinh Tâm

Dù ra mắt từ năm 2011, Bộ Bộ Kinh Tâm vẫn là tác phẩm đáng chú ý trong dòng phim Hoa ngữ cổ trang, với sự tham gia của Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Canh Tân và Viên Hoằng. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Đồng Hoa, phim kể về Trương Hiểu, cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về thời nhà Thanh dưới thân phận Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Với tư duy và cách nhìn của người hiện đại, Nhược Hy nhanh chóng bị cuốn vào cuộc sống trong cung đình, nơi những mối quan hệ tình cảm đan xen với cuộc tranh giành quyền kế vị giữa các hoàng tử. Dù hiểu phần nào kết cục lịch sử và tìm cách tránh xa cuộc chiến Cửu Long đoạt đích, cô vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy quyền lực cùng những lựa chọn đầy đau đớn. Sức hút của tác phẩm nằm ở cách kết hợp yếu tố xuyên không với bi kịch tình yêu, đồng thời khắc họa sự giằng xé của con người trước những biến cố vượt ngoài khả năng kiểm soát.

4. Tôi Không Phải Là Đại Sư

Tôi Không Phải Là Đại Sư có sự góp mặt của Lý Hiện, Lý Nhất Đồng và Ngô Cương, lấy bối cảnh thời Dân Quốc và khai thác hành trình trả thù của một thiếu gia mất gia đình sau âm mưu do Thiên Tướng Phái gây ra. Thượng Quan Thành Minh may mắn sống sót sau thảm kịch, sau đó tìm đến Kim Bất Hoán để học các thủ thuật lừa đảo và số thuật. Thay vì đối đầu trực diện, anh sử dụng chính những mánh khóe này để giăng bẫy đối phương, từng bước tiếp cận sự thật và tìm cách trả thù. Hành trình ấy còn gắn với Giang Phi Yến, người vợ cũ có thân phận được che giấu. Mối quan hệ giữa hai người tạo thêm những nút thắt bên cạnh cuộc đấu trí với thế lực đứng sau vụ thảm sát. Tác phẩm kết hợp yếu tố báo thù, đấu trí và tình cảm trong bối cảnh xã hội nhiều biến động.

5. Trục Ngọc

Phát hành vào đầu năm 2026, Trục Ngọc có sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt. Phim xoay quanh Phàn Trường Ngọc, cô gái làm nghề mổ lợn phải gánh vác gia đình sau khi cha mẹ qua đời, và Tạ Chinh, vị hầu gia đang che giấu thân phận để tìm kiếm kẻ thù liên quan đến mối huyết thù kéo dài 17 năm. Cuộc gặp gỡ trong đêm bão tuyết khiến hai người quyết định kết hôn giả nhằm giải quyết những khó khăn riêng: Trường Ngọc cần chỗ dựa để bảo vệ tài sản, còn Tạ Chinh cần một vỏ bọc cho hành động của mình. Tuy nhiên, mối quan hệ ban đầu dựa trên sự tính toán dần chuyển thành tình cảm chân thành. Khi chiến tranh và những biến cố lớn xuất hiện, Trường Ngọc mang theo dao mổ lợn ra chiến trường tìm phu quân, sát cánh cùng Tạ Chinh bảo vệ giang sơn và đòi lại công lý. Sự kết hợp giữa tình yêu, thân phận bí ẩn và chiến trận giúp bộ phim mở rộng câu chuyện vượt ra ngoài mô-típ hôn nhân giả quen thuộc.

6. Đông Chí

Đông Chí là phim trinh thám kết hợp lãng mạn ra mắt vào cuối năm 2024, với Hoàng Cảnh Du và Tôn Thiên đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết của Ngưng Lũng. Phim mở đầu bằng những hiện tượng kỳ lạ mà bác sĩ gây mê Lục Yên gặp phải trong một ca trực đêm, khi cô bất ngờ nhìn thấy người bạn thân Đặng Man đã qua đời nhiều năm trước. Sự việc kéo theo hàng loạt bí ẩn liên quan đến quá khứ, buộc Lục Yên tìm kiếm sự thật và tái ngộ Giang Thành Ngật, bạn trai cũ hiện là cảnh sát hình sự, sau tám năm xa cách. Những manh mối mới dần dẫn cả hai đến vụ án giết người hàng loạt chưa được giải quyết. Bên cạnh quá trình điều tra, bộ phim còn khai thác sự thay đổi trong mối quan hệ của hai nhân vật sau nhiều năm xa nhau. Yếu tố bí ẩn tạo động lực cho câu chuyện, trong khi tuyến tình cảm đem đến chiều sâu cảm xúc cho hành trình tìm lại sự thật và hàn gắn mối tình dang dở.

7. Yêu Em

Yêu Em, với sự tham gia của Trương Lăng Hách và Từ Nhược Hàm, là tác phẩm tình cảm hiện đại chuyển thể từ tiểu thuyết Yêu Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Anh Từng Làm của Sênh Ly. Phim tập trung vào mối quan hệ giữa Thẩm Tích Phàm, nữ quản lý khách sạn chịu nhiều áp lực công việc, và Hà Tô Diệp, bác sĩ Đông y có tính cách điềm đạm, ấm áp. Những vấn đề về giấc ngủ và sức khỏe khiến Tích Phàm tìm đến điều trị, từ đó gặp gỡ Hà Tô Diệp. Những lần tiếp xúc trong quá trình chữa bệnh dần đưa họ đến gần nhau, nhất là khi cả hai phát hiện sống trong cùng một khu chung cư. Sự quan tâm bền bỉ của Hà Tô Diệp giúp Tích Phàm từng bước đối diện với những tổn thương trong quá khứ và mối tình đầu thất bại. Không đặt trọng tâm vào các biến cố kịch tính, bộ phim lựa chọn nhịp kể nhẹ nhàng, khai thác tình yêu qua những tương tác thường ngày và quá trình mỗi người học cách cân bằng cuộc sống.

8. Quy Lộ

Quy Lộ ra mắt năm 2023, do Dư Thúy Hoa đạo diễn, với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận, chuyển thể từ tiểu thuyết của Mặc Bảo Phi Bảo. Phim kể về mối tình đầu giữa Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần, hai người phải chia xa vì những biến cố gia đình và lựa chọn cuộc sống sau khi trưởng thành. Mười năm sau, họ gặp lại nhau tại vùng biên giới tuyết trắng và nhận ra tình cảm năm xưa vẫn chưa phai nhạt. Dù phải đối mặt với sự phản đối, những sắp đặt hôn ước từ gia đình Viêm Thần và hiểm nguy trong công việc cảnh sát đặc nhiệm biên giới, Quy Hiểu vẫn kiên định ở bên người mình yêu. Khi Lộ Viêm Thần bị thương nặng và rơi vào hôn mê, cô tiếp tục đồng hành cùng anh vượt qua biến cố. Bộ phim phát triển câu chuyện tình yêu qua những thử thách kéo dài nhiều năm, nhấn mạnh sự trưởng thành, lòng kiên định và khả năng hàn gắn sau chia cách.

Nhìn chung, các tác phẩm trên cho thấy sự đa dạng của phim Hoa ngữ qua nhiều thể loại, từ phá án cổ trang, đấu trí quyền lực đến tình cảm hiện đại. Sự xuất hiện của những bộ phim mới như Mị Ảnh Thần Bộ, Nhất Âu Xuân bên cạnh các tác phẩm đã ra mắt nhiều năm như Bộ Bộ Kinh Tâm, Quy Lộ cũng cho thấy sức hút của dòng phim Trung Quốc không chỉ đến từ những dự án mới mà còn nằm ở khả năng duy trì sự quan tâm của khán giả đối với các câu chuyện giàu cảm xúc. Tuy nhiên, để xác định chính xác mức độ phổ biến của từng tác phẩm, cần căn cứ vào thứ hạng cụ thể trên iQIYI tại thời điểm thống kê.