Top 8 phim Hoa ngữ đáng chú ý trong 10/2026: Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ trở lại

Tháng 10/2026, màn ảnh Hoa ngữ thu hút sự chú ý với loạt dự án thuộc nhiều thể loại, từ tình yêu thời Dân quốc, cưới trước yêu sau đến tiên hiệp, phá án và hình sự. Tiêu Chiến thử sức với vai bác sĩ trong Tiểu Thành Lương Phương, Vương Hạc Đệ kết hợp Lý Thấm trong Hàm Ngư Phi Thăng, còn Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tái hợp ở Thượng Công Chúa.

Theo thông tin cập nhật đến ngày 9/10, Ngọc Điệm Thu đã xác nhận lên sóng từ ngày 12/10, trong khi Thượng Công Chúa được đưa vào danh sách phim tháng 10 của Disney+. Với các tác phẩm còn lại, lịch phát sóng cụ thể vẫn chờ thông báo chính thức và có thể thay đổi so với những lịch trình đang được lan truyền. Dưới đây là 8 bộ phim đáng chú ý để khán giả tham khảo và bổ sung vào danh sách theo dõi trong tháng này.

1. Ngọc Điệm Thu

Phim có sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, dự kiến phát sóng trên MangoTV từ ngày 12/10.

Ngọc Điệm Thu là lựa chọn dành cho khán giả yêu thích những câu chuyện tình yêu đan xen thù hận và biến động thời cuộc. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lăng Hy, xoay quanh thiếu soái Ngu Sướng Hiên và nữ sinh Diệp Bình Quân. Cuộc gặp gỡ tình cờ đưa hai người vào vòng xoáy tình cảm, quyền lực và những lựa chọn khó khăn.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm lần đầu kết hợp trong một dự án tình cảm lấy bối cảnh thời Dân quốc. Mối quan hệ giữa hai nhân vật phát triển qua những lần dò xét, giằng co trước khi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, tình yêu của họ còn phải đối mặt với sự khác biệt về thân phận và những biến động của thời đại.

2. Thượng Công Chúa

: Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tái hợp trong chuyện tình công chúa và tài tử trong Thượng Công Chúa.

Sau thành công của Cửu Trọng Tử, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi tái hợp trong Thượng Công Chúa. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhân Khuê Khuê, xoay quanh công chúa Đan Dương Mộ Vãn Dao do Mạnh Tử Nghĩa thủ vai và Ngôn Thượng, chàng tài tử xuất thân hàn môn do Lý Quân Nhuệ đảm nhận.

Cả hai đều có những toan tính riêng và liên tục thăm dò đối phương giữa những biến động chốn triều đình. Từ mối quan hệ đầy dè chừng, họ dần trở thành đồng minh, cùng tìm cách tháo gỡ những khó khăn trước mắt. Sự đối lập giữa một nàng công chúa mạnh mẽ và chàng thư sinh điềm tĩnh hứa hẹn tạo nên những màn tương tác đáng chú ý.

Bên cạnh chuyện tình cảm, các cuộc đấu trí và tranh chấp quyền lực cũng là điểm nhấn của bộ phim. Thượng Công Chúa đã được Disney+ đưa vào danh sách phim tháng 10/2026, nhưng ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được công bố.

3. Tiểu Thành Lương Phương

: Tiêu Chiến hóa thân thành bác sĩ trở về quê nhà trong Tiểu Thành Lương Phương.

Trong dự án mới Tiểu Thành Lương Phương, Tiêu Chiến thử sức với hình tượng bác sĩ Lưu Tranh Lượng. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Phi Đao của Lưu Tam Thúc, do đạo diễn Trương Hiểu Ba thực hiện, với sự tham gia của Nghê Đại Hồng, Khương Nghiên cùng nhiều diễn viên khác.

Câu chuyện xoay quanh một bác sĩ trở về quê nhà sau những biến cố trong cuộc sống. Qua quá trình tiếp xúc với bệnh nhân, hàng xóm và những con người bình dị ở thị trấn nhỏ, nhân vật dần tìm lại ý nghĩa của nghề y cũng như động lực để bước tiếp.

Khác với hình tượng nhân vật tài năng luôn dễ dàng vượt qua mọi thử thách, vai diễn lần này của Tiêu Chiến được chú ý ở hành trình đối diện thất bại và đứng dậy sau những tổn thương. Bối cảnh đời thường cùng câu chuyện về nghề nghiệp, con người được kỳ vọng mang đến màu sắc khác biệt cho nam diễn viên.

Phim dự kiến phát sóng trên iQIYI. Thời điểm lên sóng chính thức hiện chưa được công bố.

4. Hàm Ngư Phi Thăng:

Vương Hạc Đệ và Lý Thấm mang đến câu chuyện tu tiên khác lạ trong Hàm Ngư Phi Thăng.

Thay vì đi theo mô-típ nhân vật chính liên tục tu luyện, chiến đấu để giành vị trí đứng đầu, Hàm Ngư Phi Thăng khai thác một hướng tiếp cận có phần trái ngược. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, với Vương Hạc Đệ và Lý Thấm đảm nhận các vai chính.

Câu chuyện xoay quanh Tống Tiềm Cơ, người chỉ mong có cuộc sống bình yên nhưng liên tục bị cuốn vào những tranh chấp trong thế giới tu tiên. Mong muốn an phận của nhân vật đối lập với hoàn cảnh mà anh phải đối mặt, tạo nên những tình huống vừa trớ trêu vừa mang màu sắc hài hước.

Sự kết hợp giữa yếu tố kỳ ảo, những cuộc đối đầu và cách xây dựng nhân vật không đi theo lối mòn là điểm đáng chú ý của dự án. Khán giả cũng có thể chờ đợi màn kết hợp giữa Vương Hạc Đệ và Lý Thấm trong một câu chuyện cổ trang khác với những mô-típ quen thuộc.

Hàm Ngư Phi Thăng dự kiến phát sóng trên Hồ Nam TV và MangoTV. Ngày lên sóng cụ thể vẫn đang chờ thông báo chính thức.

5. Gả Kim Thoa:

Điền Hi Vi cưới trước yêu sau, thân phận nữ chính ẩn chứa bí mật trong Gả Kim Thoa.

Những khán giả yêu thích mô-típ cưới trước yêu sau, tráo dâu và bí mật thân thế có thể chú ý đến Giá Kim Thoa. Phim có sự tham gia của Điền Hi Vi và Diêm An, xoay quanh A Sửu, cô gái có ngoại hình giống hệt tiểu thư nhà hầu phủ nên bất ngờ bị đưa vào phủ Quốc công, trở thành tân nương xung hỷ của thế tử Lục Trạc.

Ban đầu, số phận của A Sửu dường như hoàn toàn nằm trong tay người khác. Tuy nhiên, sau khi Lục Trạc tỉnh lại, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi. Những bí mật liên quan đến thân thế của cô cũng dần được hé lộ, khiến cuộc hôn nhân vốn được sắp đặt trở nên phức tạp hơn.

Từ những lần nghi ngờ, dò xét đến quá trình xây dựng lòng tin, hai nhân vật phải đối mặt với cả những biến chuyển trong tình cảm lẫn nguy cơ đến từ gia tộc. Sự đan xen giữa chuyện tình lãng mạn, bí ẩn thân thế và các mâu thuẫn gia đình được kỳ vọng tạo nên sức hút cho bộ phim.

Giá Kim Thoa dự kiến phát sóng trên Youku. Lịch chiếu chính thức chưa được xác nhận.

6. Cốc Vũ:

Tỉnh Bách Nhiên và Trương Tụng Văn điều tra đường dây tội phạm trong Cốc Vũ.

Rời xa dòng phim tình cảm và cổ trang, Tỉnh Bách Nhiên trở lại với Cốc Vũ, dự án khai thác đề tài tội phạm liên quan đến thuế. Phim do đạo diễn Lý Lộ thực hiện, có sự tham gia của Trương Tụng Văn và Tôn Nghệ Châu. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ rơi lầu cùng manh mối về hóa đơn giả dính máu. Từ những chi tiết tưởng chừng rời rạc, cán bộ thanh tra thuế, một người đàn ông đang tìm kiếm vợ và các cảnh sát hình sự lần lượt bước vào quá trình điều tra. Những dấu vết thu thập được dần dẫn họ đến các bí mật đằng sau hoạt động giao dịch của doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý của Cốc Vũ nằm ở cách triển khai vụ án qua nhiều tuyến nhân vật, những manh mối liên kết với nhau và các cuộc đấu trí giữa những người có mục đích khác biệt. Với khán giả yêu thích dòng phim hình sự, điều tra và những câu chuyện bóc tách từng lớp bí mật, đây là một cái tên đáng đưa vào danh sách theo dõi.

Phim dự kiến phát sóng trên Youku, thời điểm ra mắt vẫn chưa được công bố.

7. Hồng Trần Tứ Hợp:

Vương Tinh Việt và Từ Nhược Hàm cùng phá án, tình cảm vướng mắc quá khứ trong Hồng Trần Tứ Hợp. Ảnh: iQIYI

Hồng Trần Tứ Hợp chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hựu Tứ Tỷ, có sự tham gia của Vương Tinh Việt và Từ Nhược Hàm. Trong phim, Vương Tinh Việt đảm nhận vai Vũ Văn Hoằng Sách, còn Từ Nhược Hàm vào vai Ôn Định Nghi, cô gái phải thay đổi thân phận và sống dưới cái tên Mộc Tiểu Thụ sau biến cố gia đình.

Hai nhân vật gặp nhau trong quá trình điều tra các vụ án. Tuy nhiên, những bí mật và tổn thương trong quá khứ khiến mối quan hệ của họ không thể phát triển một cách đơn giản. Khi các manh mối dần được hé lộ, cả hai phải đối diện với sự thật về những người xung quanh và nhìn nhận lại đối phương.

Phim kết hợp yếu tố phá án cổ trang, tình tiết nữ cải nam trang và những diễn biến tình cảm nhiều giằng co. Sự đan xen giữa hành trình tìm kiếm chân tướng và những mối ân oán cũ hứa hẹn tạo nên các nút thắt cho câu chuyện.

Hồng Trần Tứ Hợp dự kiến phát sóng trên iQIYI. Ngày ra mắt chính thức hiện chưa được xác nhận.

8. Túy Mộng:

Lưu Thi Thi lần theo vụ án cũ tại nhà máy bia trong dự án Tuý Mộng.

Bên cạnh những dự án cổ trang, Túy Mộng là tác phẩm trinh thám mới của Lưu Thi Thi nhận được sự quan tâm. Phim lấy bối cảnh nhà máy bia Tùng Giang cũ, kết hợp câu chuyện về những vụ án bí ẩn với những biến chuyển của con người và thời đại. Nhân vật Thẩm Lạc Thủy, một phóng viên từng dùng máy quay ghi lại cuộc sống của công nhân nhà máy, tình cờ phát hiện những điểm bất thường liên quan đến cái chết của một người phụ nữ. Nhiều năm sau, khi cảnh sát hình sự Cao Tuyết Lâm điều tra một vụ án mới, những sự việc bị chôn vùi trong quá khứ lại dần được khơi lên.

Cách kể chuyện đan xen hai dòng thời gian là điểm nhấn của bộ phim. Bối cảnh nhà máy bia không chỉ gắn với những manh mối của vụ án mà còn phản ánh sự thay đổi của môi trường sống và số phận các nhân vật. Những bí mật chưa được giải đáp, cùng mối liên hệ giữa các sự kiện ở hai thời điểm, được kỳ vọng giữ chân người xem. Túy Mộng có sự tham gia của Lưu Thi Thi, Hồ Tiên Hú, Lý Nãi Văn, Lý Thấm và Hoàng Tiểu Lôi. Phim dự kiến phát sóng trên Tencent Video, nhưng lịch chiếu cụ thể vẫn chưa được công bố.

Màn ảnh Hoa ngữ tháng 10/2026: Đa dạng thể loại, nhiều dự án chờ ngày lên sóng

Danh sách phim tháng 10/2026 cho thấy sự đa dạng của truyền hình Hoa ngữ, từ những câu chuyện tình cảm thời Dân quốc như Ngọc Điệm Thu, phim cổ trang thiên về tình yêu và quyền mưu như Thượng Công Chúa, đến dòng tiên hiệp có cách tiếp cận khác biệt trong Hàm Ngư Phi Thăng.

Trong khi đó, Tiểu Thành Lương Phương đánh dấu lần thử sức đáng chú ý của Tiêu Chiến với hình tượng bác sĩ, còn Cốc Vũ và Túy Mộng hướng đến khán giả yêu thích điều tra, hình sự và những bí mật kéo dài qua nhiều năm. Giá Kim Thoa cùng Hồng Trần Tứ Hợp bổ sung màu sắc cổ trang với các tình tiết về thân phận, phá án và tình cảm. Dù nhiều dự án đang được quan tâm, lịch phát sóng của phần lớn tác phẩm vẫn cần chờ xác nhận từ các nền tảng. Khán giả nên theo dõi thông báo chính thức để cập nhật thời điểm ra mắt, đặc biệt với những bộ phim đang được đồn đoán sẽ lên sóng trong tháng này.